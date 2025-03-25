واحد يتسلق كرمة يجب أن تتخلص من ذلك فورًا إذا ظهر في فناءك

لحسن الحظ ، هناك طرق ذكية لمنع النباتات الغازية من الانتشار في حديقتك. يمكن أن تنتشر البذور بسرعة ، لذلك من الأفضل اتخاذ الإجراءات بمجرد تحديد أن لديك كروم البازلاء الوردية في الفناء الخاص بك. ستعتمد خطواتك التالية على شدة الإصابة. إذا كانت الكروم صغيرة بما يكفي ، فيمكن اقتلاعها باليد أو مع مجرفة أو بأسمائها الحقيقية وتجاهلها بأمان. من الضروري إزالة نظام الجذر بأكمله لمنع إعادة النمو. يجب عليك دائمًا ارتداء نظارات واقية وأكمام طويلة وقفازات عند التعامل مع البازلاء الوردية.

إذا كان الموقف قد تقدم في الماضي ، فهناك طرق كيميائية يمكن استخدامها. مبيدات الأعشاب مثل Triclopyr Ester أو glyphosate شائعة. تأكد من قراءة واتباع تعليمات التسمية على أي مبيدات الأعشاب تختار استخدامها. للحصول على التوجيه المهني ، تواصل مع خدمة التمديد المحلية.

لا يوجد قدر من البازلاء الوردية آمنة للاستهلاك البشري. إذا كنت تشك في أنك أو أحد أفراد أسرته ، فستكون أي مبلغ ، أو تواصل مع السيطرة على السموم أو البحث عن رعاية طبية عاجلة. يمكن أن تكون المسبحة البازلاء مصدر إزعاج ، ولكن مع الخطوات الصحيحة والتدابير الوقائية ، يمكن أن تظل حديقتك صراخًا وتزدهر مرة أخرى في أي وقت من الأوقات.