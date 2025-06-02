وجبة ميلانيا ترامب المفضلة مرتفعة في الدهون

إذا كنت من المشاهير-خاصةً إذا كنت من مجموعة متنوعة مشهورة عالميًا-فيمكنك أن تتوقع أن يخضع كل جانب من جوانب حياتك إلى التدقيق العام (أو على الأقل الفضول). خذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، على سبيل المثال ، الذي نادراً ما تكون تفضيلات الأكل الأقل صحية خارج الأضواء. (يمكنك إلقاء نظرة على كل ما ستجده في نظام Donald Trump اليومي – ومعظمه من اللحوم والوجبات السريعة – والحكم على نفسك.)
من ناحية أخرى ، إذا كنت ستدرس كل ما ستجده في زوجة ترامب ، ميلانيا ، النظام الغذائي اليومي ، فستتمكن من رسم صورة ذهنية للسيدة الأولى الواعية للصحة. الفواكه والخضروات واللبن الخالي من الدهون والشوفان الصحيح للقلب وزيت الزيتون هي من بين الثوابت الغذائية في ميلانيا. ومع ذلك ، فهذا لا يعني أن ميلانيا تتمسك بشكل صارم بالأطعمة الصحية طوال الوقت. في الواقع ، كشفت ذات مرة أن وجبتها المفضلة هي معبأة مع كل من النكهة والدهون: مطعم محدد يأخذ الدجاج بارميجيانا.
نوع محدد من الدجاج البارميجيانا التي تحبها ميلانيا ترامب
في مقابلة أجريت مع مجلة نيويورك 2010 ، شاركت ميلانيا ترامب أنها كانت هي التي أعدت وجباتها الخاصة كل صباح. من المسلم به أن هذه المقابلة أجريت قبل وقتها كسيدة أولى ، لذلك ليس من المفرح أن نفترض أن جدولها قد تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين.
ومع ذلك ، فإن الأمر المثير للاهتمام هو أنه على الرغم من أنها اعترفت ببذل الكثير من الجهد نحو إعداد الوجبات ، إلا أنها كشفت أيضًا أنها كانت معجبًا كبيرًا بـ “مجموعة متنوعة من الأطعمة المذهلة” في نيويورك. ووجبةها المفضلة على الإطلاق؟ “The Chicken Parmigianino (SIC) في Jean-Georges” ، في إشارة إلى مطعم Michelin في فندق Trump International Hotel & Tower New York.
هل أنت مهتم بتجربته بنفسك؟ فحصنا القائمة في Jean-Georges لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك ، ولكن من المثير للدهشة ، لم نتمكن من العثور عليها. ومع ذلك ، ليس من الصعب العثور على الوصفة عبر الإنترنت ، مما يعني أنه يمكنك تجربة تكرارها في المنزل.
لماذا الدجاج بارميجيانا الدهنية جدا؟
في جوهرها ، يعد الدجاج بارميجيانا (يُطلق عليه أحيانًا الدجاج بارميزان) طبقًا واضحًا إلى حد ما ، مع مكونين من المحتمل أن تجده في أي تكرار “أساسي” للوصفات: صدر دجاج عظم العميق وكميات غزيرة من جبن البارميزان. في بعض الإصدارات من وصفة Jean-Georges التي تطفو على الإنترنت ، والفلفل الأسود الطازج ، والدقيق متعدد الأغراض ، وبياض البيض هو ثوابت ؛ واحد على الأقل يدمج زيت الزيتون والتكسير لبعض الذوق الإضافي.
لسوء الحظ ، فإن المكونات والخطوات المطلوبة للبارميجيانا الدجاج تجعلها مرتفعة ليس فقط في الدهون ، ولكن أيضًا في الصوديوم. بالنسبة للمبتدئين ، فإن القلي والخبز يجعل الدجاج دهنيًا ، على الرغم من أن قطع اللحم نفسه هزيل. ثانياً ، إن الجبن نفسه مرتفع في الدهون: 100 جرام من البارميزان يحتوي على 25 جرامًا من الدهون (14.8 غراما مشبعة) ، مقترنة بـ 1،180 ملليغرام من الصوديوم. بالنظر إلى أن خبراء الصحة يوصيون بأن يستهلك الناس 6 ٪ فقط من إجمالي السعرات الحرارية من الدهون المشبعة (حوالي 13 جرامًا على حدود 2000 من السعرات الحرارية) وأقل من 2300 ملليغرام من الصوديوم يوميًا ، من السهل أن نرى كيف يمكن اعتبار هذا الطبق اللذيذ غير صحي.
كيف تصنع بارميجيانا دجاج أكثر صحة
لحسن الحظ ، هناك عدد من الطرق لتقليل محتوى الدجاج البارميجيانا الدهنية ، على الرغم من أن هذا يعني أنه من المحتمل أن تضطر إلى إعداد الطبق بنفسك في المنزل (ما لم يقدم مطعمك المفضل خيار الدجاج ببارميانا منخفضة الدجاج).
تتمثل إحدى طرق جعل الدجاج البارميجيانا أقل دهنية دون التضحية بذوقه هو تبديل جبنة البارميزان للموزاريلا. نفس التقديم 100 غرام من الساعات الأخيرة في 17.1 جرام من الدهون ، 10.9 منها مشبعة. ليس مثاليًا ، بالتأكيد ، لكنه ليس بديلًا أيضًا.
يمكنك أيضًا كشط الدهون من الدجاج (وهذا يعني أيضًا التأكد من عدم تضمين الجلد) قبل طهيه ، أو ببساطة تقليل كمية الجبن التي تضعها عليها. هناك خيار آخر هو خبز الدجاج بدلاً من القلي ، مما سيقطع محتوى الدهون العام. أخيرًا ، توصي بعض الوصفات بتخطي الخبز تمامًا ، مما يقلل من الدهون ولكنه قد يؤثر أيضًا على الملمس.
ميلانيا ترامب لا تزال ترامب الأكثر وعيا بالصحة
مع كل ما قيل ، إنها حقيقة معروفة نسبيًا أنه بين ترامب ، يمكن اعتبار ميلانيا برتقالية صحي. بصرف النظر عن ولعها الموثق للفواكه والخضروات ، تحب السيدة الأولى أيضًا دمج العصائر المغذية في نظامها اليومي.
في منشور على Facebook لعام 2013 ، كشفت عن قائمة المكونات التي تدخل خلاطها لعصارها الصباحية ، بما في ذلك التفاح والتوت والجزر والكرفس واللبن الخالي من الدهون وبذور الكتان وزيت الزيتون والسبانخ.
العصائر ليست هي المشروبات الوحيدة التي تشربها ميلانيا ترامب في يوم واحد ؛ إنها أيضًا مغرمة بعصير الفاكهة (عصير البرتقال وعصير الليمون جزء من عصير الإفطار الخاص بها) ، ومن المثير للدهشة أن دايت كوك – أو ، كما حددت في مقابلة مجلة نيويورك ، “دايت كوك من الزجاجات الكلاسيكية”.
الأطعمة المفاجئة التي لا تحب ميلانيا ترامب أن تأكلها
ومع ذلك ، هناك طعام شهير لن تجده في نظام ميلانيا ترامب. إنها لا تتمتع بالأسماك الخام ، مما يعني أن السوشي أمر لا يتخلى. وكتبت في مذكراتها التي تحمل عنوان “لقد جعلت من المعروف أنني لا آكل الأسماك النيئة”.
هذا هو تفضيل الطهي الذي تشاركه مع زوجها. في الواقع ، عندما رافقته في رحلة رئاسية إلى اليابان في عام 2019 ، ورد أنها حددت أنه لا ينبغي تقديم السوشي لهم. مهما كان سببها لتجنب الأسماك النيئة ، فهو ليس خيارًا غير شائع بشكل خاص. وفقا لاستطلاع مهروس 2021 ، أعرب 15 ٪ من المجيبين عن كرههم للأسماك الخام.
هناك نوعان من الأطعمة الأخرى التي قالت ميلانيا إنها لا تحبها ، وعادة ما يعتبر كلاهما في صحة جيدة. في ظهور عام 2005 على عرض مارثا ستيوارت ، شاركت ميلانيا أنه بينما تستمتع بالخضروات والبصل والخرشوف هي الاستثناء (عبر ميامي هيرالد).