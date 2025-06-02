وجبة ميلانيا ترامب المفضلة مرتفعة في الدهون

في مقابلة أجريت مع مجلة نيويورك 2010 ، شاركت ميلانيا ترامب أنها كانت هي التي أعدت وجباتها الخاصة كل صباح. من المسلم به أن هذه المقابلة أجريت قبل وقتها كسيدة أولى ، لذلك ليس من المفرح أن نفترض أن جدولها قد تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين.

ومع ذلك ، فإن الأمر المثير للاهتمام هو أنه على الرغم من أنها اعترفت ببذل الكثير من الجهد نحو إعداد الوجبات ، إلا أنها كشفت أيضًا أنها كانت معجبًا كبيرًا بـ “مجموعة متنوعة من الأطعمة المذهلة” في نيويورك. ووجبةها المفضلة على الإطلاق؟ “The Chicken Parmigianino (SIC) في Jean-Georges” ، في إشارة إلى مطعم Michelin في فندق Trump International Hotel & Tower New York.

هل أنت مهتم بتجربته بنفسك؟ فحصنا القائمة في Jean-Georges لمعرفة ما إذا كان لا يزال هناك ، ولكن من المثير للدهشة ، لم نتمكن من العثور عليها. ومع ذلك ، ليس من الصعب العثور على الوصفة عبر الإنترنت ، مما يعني أنه يمكنك تجربة تكرارها في المنزل.