وضعية الذراع التي يمكن أن ترفع ضغط الدم بشكل خاطئ

ارفع يدك إذا كنت تريد تقييمًا أفضل لضغط الدم. فقط تأكد من وضعه بالطريقة الصحيحة قبل قياس ضغط الدم. وإلا فإن قراءتك قد تجعل الأمر يبدو كما لو أن ضغط دمك أعلى مما هو عليه في الواقع.
هل هذه حقا مشكلة كبيرة؟ نعم، هذا ما يقوله مؤلفو التجربة السريرية لعام 2024 (عبر JAMA Internal Medicine). قامت التجربة بقياس قراءات ضغط الدم للأفراد بينما كانت أذرعهم في أوضاع مختلفة. كما اتضح، عندما وضع المشاركون أيديهم على حضنهم، زادت أرقام ضغط الدم لديهم. وحدثت نفس الظاهرة عندما تركوا أذرعهم معلقة بشكل طبيعي على جانبيهم.
تراوحت الاختلافات في ضغط الدم من 4.0 إلى 10.0 ملليمتر من الزئبق (mmHg) وكانت كبيرة بما يكفي للباحثين لاقتراح أن المجتمع الطبي جاد في التأكيد على الحاجة إلى توحيد وضع ذراع المرضى عند قياس مستويات ضغط الدم. وبالطبع، يؤدي ذلك إلى السؤال الأكبر: أين يجب أن تضع ذراعك للحصول على القراءة الأكثر دقة لضغط الدم؟
ضع ذراعك للتأكد من الدقة
في المرة القادمة التي تقوم فيها بفحص ضغط الدم في المنزل أو عند فحصه من قبل أخصائي طبي، حافظ على ذراعك مدعومًا على مستوى القلب. قد يعني هذا وضعه على مكتب أو على طاولة بجانب السرير أو كرسي أو رف أو صينية مرتفعة نسبيًا. في هذا الوضع، لا يحتاج قلبك إلى بذل جهد أكبر لتدوير الدم، وهو ما يجب أن ينعكس في أرقام ضغط الدم الأكثر دقة.
لكي نكون منصفين، هذه ليست أخبارًا عاجلة لأعضاء المجتمع الطبي الأوسع. تناولت مقالة نشرتها جمعية القلب الأمريكية (AHA) عام 2017 المخاوف بشأن مدى عدم موثوقية قراءات ضغط الدم، حتى عندما يتم إجراء القراءات من قبل أطباء مدربين. أوضح المقال أفضل الممارسات لقراءة ضغط الدم، بما في ذلك جعل المريض يدعم ذراعه (وخاصة المنطقة المكبلة) على جهاز موازٍ للقلب.
ولكن لماذا يعد انخفاض ضغط الدم قليلاً أمراً مهماً؟ بصراحة تامة، يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى تشخيص حالة لا تعاني منها. على سبيل المثال، إذا كانت القراءة الحقيقية لضغط الدم طبيعية ولكن على أعتاب الارتفاع، فإن القراءة المرتفعة قليلاً قد تجعل الأمر يبدو كما لو كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم. بمعنى آخر، قد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على علاج لشيء لا يمثل مشكلة.
عادات تكشف مستويات ضغط الدم الحقيقية لديك
الآن بعد أن عرفت كيفية الحصول على قراءة أفضل لضغط الدم، يمكنك وضعها موضع التنفيذ. ومع ذلك، حتى لو كانت ذراعك في وضع مثالي، فلا يزال من الممكن أن ينتهي بك الأمر إلى قراءة غير دقيقة لضغط الدم بسبب عوامل أخرى.
على سبيل المثال، قد تكون وضعية جلوسك مشكلة. لهذا السبب، تشير جمعية القلب الأمريكية (AHA) إلى أنه يجب عليك دعم ظهرك وعدم تشابك ساقيك أثناء قياس ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تظل هادئًا أثناء الإجراء. التحدث يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع WebMD. (وتجنب المحادثات الساخنة عاطفيًا خلال الدقائق القليلة التي تحاول فيها قياس ضغط دمك!) أنت أيضًا تريد التأكد من أن حجم الكفة الخاص بك هو الحجم الصحيح. وكما لاحظت مايو كلينيك، فإن الكفة ذات الحجم الخاطئ يمكن أن تؤدي إلى اختلال قراءات ضغط الدم لديك. لحسن الحظ، لدى معظم المتخصصين في المجال الطبي عدد قليل من الأصفاد للاختيار من بينها، حتى يتمكنوا من الحصول على الأصفاد التي تناسبك.
ربما تجدر الإشارة إلى أن هناك موقفًا واحدًا لا يهم فيه وضع الذراع بالنسبة لضغط الدم: المساحة. إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية للذهاب إلى المدار، فإن رؤى ناسا تكشف أن ما تفعله بذراعيك من غير المرجح أن يحدث فرقًا. في حالة مقاومة الجاذبية، سيتم التخلص من نظام القلب والأوعية الدموية بالكامل على أي حال. ولكن عند عودتك إلى كوكبك الأصلي، تأكد من إبقاء ذراعك وكفة يدك على مستوى القلب من أجل موعدك التالي لضغط الدم.