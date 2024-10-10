وضعية الذراع التي يمكن أن ترفع ضغط الدم بشكل خاطئ

ارفع يدك إذا كنت تريد تقييمًا أفضل لضغط الدم. فقط تأكد من وضعه بالطريقة الصحيحة قبل قياس ضغط الدم. وإلا فإن قراءتك قد تجعل الأمر يبدو كما لو أن ضغط دمك أعلى مما هو عليه في الواقع.

هل هذه حقا مشكلة كبيرة؟ نعم، هذا ما يقوله مؤلفو التجربة السريرية لعام 2024 (عبر JAMA Internal Medicine). قامت التجربة بقياس قراءات ضغط الدم للأفراد بينما كانت أذرعهم في أوضاع مختلفة. كما اتضح، عندما وضع المشاركون أيديهم على حضنهم، زادت أرقام ضغط الدم لديهم. وحدثت نفس الظاهرة عندما تركوا أذرعهم معلقة بشكل طبيعي على جانبيهم.

تراوحت الاختلافات في ضغط الدم من 4.0 إلى 10.0 ملليمتر من الزئبق (mmHg) وكانت كبيرة بما يكفي للباحثين لاقتراح أن المجتمع الطبي جاد في التأكيد على الحاجة إلى توحيد وضع ذراع المرضى عند قياس مستويات ضغط الدم. وبالطبع، يؤدي ذلك إلى السؤال الأكبر: أين يجب أن تضع ذراعك للحصول على القراءة الأكثر دقة لضغط الدم؟