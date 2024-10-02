وفاة لاعب البيسبول بيت روز عن عمر يناهز 83 عامًا

توفي لاعب MLB الأسطوري واللاعب الكاريزمي بيت روز يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر عن عمر يناهز 83 عامًا. وحتى الآن، نعلم فقط أن أحد أفراد العائلة اكتشفه في منزله. وفقًا للفاحص الطبي في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، لم يتم العثور على أي دليل على وجود جريمة في مكان الحادث، وسيتم توفير المزيد من المعلومات فيما يتعلق لسبب وطريقة وفاته. ويترك وراءه خمسة أطفال.

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يترك روز وراءه رقماً قياسياً ممتازاً كواحد من أعظم الضاربين في MLB على الإطلاق. بالأرقام المطلقة، حقق عددًا أكبر من الضربات أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ لعبة البيسبول الاحترافية بأكمله – 4256 على مدار 24 موسمًا. هذا أكثر من مجرد شخصيات أسطورية تقريبًا مثل Ty Cobb (رقم 2 بـ 4189 نتيجة) وهانك آرون (رقم 3 3 بـ 3771). جاءت معظم تلك النجاحات خلال الفترة التي قضاها مع فريق سينسيناتي ريدز من عام 1963 إلى عام 1978، ثم مرة أخرى من عام 1985 إلى عام 1986. في ما بينهما، لعب أيضًا مع فريق فيلادلفيا فيليز، ولفترة وجيزة، مع فريق Montreal Expos. ومن هنا كانت مشاعر مشجعي سينسيناتي مثل شين فيكارز التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا: “بيت كان سينسيناتي” ، كما قال لصحيفة أثليتيك.

وبالطبع، سنكون مقصرين إذا لم نذكر منع روز مدى الحياة من دخول قاعة مشاهير البيسبول على الرغم من إنجازاته. تم فصله من دوره كلاعب كمدير لفريق الريدز في عام 1989 بعد اتهامات بالمراهنة على ألعاب MLB. هذه الاتهامات (التي اعترف لاحقًا بصحتها) بالإضافة إلى حظره من قاعة المشاهير تبعته حتى وفاته وغالبًا ما تفوقت على إرثه كلاعب.

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