وفاة لاعب البيسبول بيت روز عن عمر يناهز 83 عامًا

توفي لاعب MLB الأسطوري واللاعب الكاريزمي بيت روز يوم الاثنين الموافق 29 أكتوبر عن عمر يناهز 83 عامًا. وحتى الآن، نعلم فقط أن أحد أفراد العائلة اكتشفه في منزله. وفقًا للفاحص الطبي في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، لم يتم العثور على أي دليل على وجود جريمة في مكان الحادث، وسيتم توفير المزيد من المعلومات فيما يتعلق لسبب وطريقة وفاته. ويترك وراءه خمسة أطفال.
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يترك روز وراءه رقماً قياسياً ممتازاً كواحد من أعظم الضاربين في MLB على الإطلاق. بالأرقام المطلقة، حقق عددًا أكبر من الضربات أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ لعبة البيسبول الاحترافية بأكمله – 4256 على مدار 24 موسمًا. هذا أكثر من مجرد شخصيات أسطورية تقريبًا مثل Ty Cobb (رقم 2 بـ 4189 نتيجة) وهانك آرون (رقم 3 3 بـ 3771). جاءت معظم تلك النجاحات خلال الفترة التي قضاها مع فريق سينسيناتي ريدز من عام 1963 إلى عام 1978، ثم مرة أخرى من عام 1985 إلى عام 1986. في ما بينهما، لعب أيضًا مع فريق فيلادلفيا فيليز، ولفترة وجيزة، مع فريق Montreal Expos. ومن هنا كانت مشاعر مشجعي سينسيناتي مثل شين فيكارز التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا: “بيت كان سينسيناتي” ، كما قال لصحيفة أثليتيك.
وبالطبع، سنكون مقصرين إذا لم نذكر منع روز مدى الحياة من دخول قاعة مشاهير البيسبول على الرغم من إنجازاته. تم فصله من دوره كلاعب كمدير لفريق الريدز في عام 1989 بعد اتهامات بالمراهنة على ألعاب MLB. هذه الاتهامات (التي اعترف لاحقًا بصحتها) بالإضافة إلى حظره من قاعة المشاهير تبعته حتى وفاته وغالبًا ما تفوقت على إرثه كلاعب.
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الضارب رقم 1 على الإطلاق في دوري البيسبول الرئيسي
بطريقة حقيقية جدًا، كانت حياة بيت روز بأكملها هي لعبة البيسبول. ولد في 14 أبريل 1941 في المدينة التي ظلت تبجله – سينسيناتي بولاية أوهايو – وكان يلعب البيسبول عندما كان صبيًا تحت إشراف والده شبه المحترف. في عام 1960، تم تجنيد روز في فريق الدوري الثانوي من المستوى D التابع لـ Cincinnati Reds بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في سن 18 عامًا وبدأ اللعب معهم بعد يومين كاملين. وسرعان ما لاحظ اللاعبون الآخرون مهارته وشغفه وأطلقوا على روز لقبه “تشارلي هاسل” لفعله ذلك بالضبط في الملعب: السباق. بعد ثلاث سنوات في الناشئين، انتقل روز إلى البطولات الكبرى في عام 1963 واستمر في تسديد الكرات الساحقة حتى تقاعد في عام 1986. ثم انتقل بعد ذلك إلى إدارة فريق الريدز، الفريق الذي قضى معظم حياته المهنية يلعب فيه.
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بصرف النظر عن تربعه على قمة قائمة أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLB)، فقد حافظ روز على معدل ضربات يصل إلى 0.303 على مدار مسيرته المهنية، وكان نجم كل النجوم 17 مرة، وفائزًا ببطولة العالم ثلاث مرات، وفائزًا بالقفاز الذهبي مرتين. ، بطل الضرب ثلاث مرات، وحقق عددًا كبيرًا من الضربات في عام 1973 حيث بلغ 230. كما فاز أيضًا بالعديد من الجوائز الأخرى خلال مسيرته، بما في ذلك جائزة Rookie of the Year في عام 1963، وجائزة Reds Ernie Lombardi MVP خمس مرات. ، وجائزة الخفاش الفضي ثلاث مرات، وجائزة Lou Gehrig التذكارية عام 1969، وجائزة Sports Illustrated رياضي العام عام 1975، وغيرها الكثير.
(الصورة المميزة من إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية عبر ويكيميديا كومنز | تم اقتصاصها وتغيير حجمها)
جدل رهان روز وحظره من قاعة المشاهير
تميل جميع إنجازات بيت روز على أرض الملعب إلى ابتلاعها بسبب جدل المقامرة الذي جرده من وظيفته في إدارة فريق سينسيناتي ريدز ومنعه من دخول قاعة مشاهير البيسبول. خلقت مجموعة الأحداث المعنية إرثًا متشابكًا لروز، وهو إرث لا يزال يتم الاستشهاد به ومناقشته حتى يومنا هذا. كما تقول القصة، ترك روز عن طريق الخطأ بعض قسائم الرهان في أحد مطاعم أوهايو في عام 1989. وربط تحقيق بين مالك المطعم، رون بيترز، وأصدقاء روز، بول جانزين، وشبكة المقامرة الخاصة بروز.
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كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اعترف جانزين لاحقًا للسلطات بأن روز دعاه إلى الرهانات أثناء الألعاب، تلك التي تضمنت أحيانًا رمي الألعاب للعمل لصالح المراهنين. قال جانزين أيضًا إن مدير الريدز خسر ذات مرة 450 ألف دولار في الرهانات في عام 1987. وعلى الرغم من هذه الادعاءات والأدلة الموثقة التي تشهد على أنشطة المقامرة التي قام بها روز، فقد نفى الأمر برمته حتى أصبح نظيفًا في مذكراته لعام 2004، “سجني بلا قضبان”. “
على الرغم من أنه قد يكون من المبكر بعض الشيء مناقشة مثل هذه الأمور، فقد أثار بعض الأشخاص مسألة قبول روز بعد وفاته في قاعة مشاهير البيسبول، مشيرين إلى حرفية حظر روز “مدى الحياة”. في الوقت الحاضر، قامت Hall of Fame بالتغريد عن وفاة روز على X. وكتبت: “تتذكر قاعة المشاهير بيت روز، القائد التاريخي والمباريات التي لعبها MLB، والذي وافته المنية يوم الاثنين”.
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