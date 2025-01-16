وفاة مذيع البيسبول والممثل الأسطوري بوب أوكر عن عمر يناهز 90 عامًا

توفي المذيع الرياضي ولاعب البيسبول السابق والممثل العرضي “السيد البيسبول” بوب أوكر (عبر MLB). وكان عمره 90 عاما.
ولد روبرت جورج أوكر في 26 يناير 1934 في ميلووكي بولاية ويسكونسن للمهاجرين السويسريين جوس وسو أوكر، وفقًا لجمعية أبحاث البيسبول الأمريكية. التحق بمدرسة ثانوية فنية حيث لعب البيسبول وكرة السلة. لم يكمل دراسته الثانوية والتحق بالجيش في سن العشرين، كذبًا أنه لعب البيسبول في جامعة ماركيت (قال لاحقًا، “لم يكن لدى ماركيت فريق لكنهم لم يتحققوا أبدًا”) من أجل لعب البيسبول العسكري، وهو ما فعله في ميسوري وفيرجينيا. عندما انتهت خدمته العسكرية، وقع مع فريق ميلووكي برافز ولعب في البطولات الصغيرة لمدة ست سنوات. ظهر لأول مرة في الدوري الرئيسي في 13 أبريل 1962. بصفته لاعبًا، تم تداوله في النهاية مع فريق سانت لويس كاردينالز وفيلادلفيا فيليز قبل العودة إلى فريق بريفز، الذي كان قد انتقل في تلك المرحلة إلى أتلانتا.
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انتهت مسيرة أوكر كلاعب نشط في ربيع عام 1968، بعد خوضه شجارًا في الحانة في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، مما أدى إلى إصابته بجرح في الرأس تطلب 48 غرزة. بعد فترة وجيزة، تفاقمت إصابة قديمة أثناء ركوبه دراجة نارية في الملعب وتم إطلاق سراحه كلاعب ومدرب في أبريل. كتب Uecker لاحقًا مذكرات بعنوان “Catcher In The Wry” عن الفترة التي قضاها كلاعب وكان يمزح غالبًا بشأن سجله الباهت. تم تخصيص قسم كامل من “قارئ الحمام للذكرى الخامسة والعشرين المحمل بالكامل للعم جون” لمزاحه، بما في ذلك، “لقد قمت بقيادة الدوري في ‘اذهب واحصل عليهم في المرة القادمة!'”
من أعظم المذيعين على الإطلاق
في دوري البيسبول الرئيسي، ولد نجم عندما دعا عازف الجاز آل هيرت بوب أوكر للصعود على خشبة المسرح في النادي الذي افتتحه في أتلانتا، جورجيا. كان هيرت معجبًا جدًا بـ Uecker لدرجة أنه اتصل بمضيف البرامج التلفزيونية في وقت متأخر من الليل جوني كارسون وشجعه على استضافة Uecker في برنامج “The Tonight Show”. أصبح Uecker ضيفًا منتظمًا في برنامج “The Tonight Show” وسيستمر في الظهور مع كارسون أكثر من 100 مرة. أطلق عليه كارسون لقب “السيد بيسبول” والذي سيتبعه طوال حياته المهنية. في عام 1971، بدأ Uecker في الإعلان عن مباريات فريق Milwaukee Brewers على الراديو والتلفزيون.
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على الرغم من كونه معروفًا بتصرفاته الغريبة أمام الكاميرا، وفقًا لجمعية أبحاث البيسبول الأمريكية، أخذ أوكر إعلانه على محمل الجد، وقال لاحقًا: “كان لدي كل شيء لأتعلمه وأمضيت عشر سنوات في تعلمه … لم أفعل ذلك”. حاول أن تجد طريقًا حكيمًا من خلال ذلك.” وأشار أيضًا إلى أنه كان حريصًا على عدم قول أي شيء سلبي أو انتقادي أبدًا عن أي لاعب على الهواء، مشيرًا إلى “أعرف مدى صعوبة لعب هذه اللعبة”.
في عام 2021 ، أعلن Uecker عن موسمه الحادي والخمسين في لعبة البيسبول Brewers. لكل أخبار دوري البيسبول الرئيسي، وقع عقده الأول مع الفريق في نهاية عام 2020 بعد 50 موسمًا من “صفقات المصافحة” من أجل الحصول على مزايا التأمين الصحي. عمود في أبريل 2021 في The Herald Bulletin وصف Uecker بأنه “آخر الخالدين، ولا يزال يسير بشكل أفضل من أي وقت مضى” مشيرًا إلى أنه كان “(يعزف) على القيثارة، ويوصف بسرعة، ومتحمسًا عندما تضرب الإثارة. حاضر تمامًا.”
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من السيد بلفيدير إلى ميلر لايت إلى الدوري الرئيسي
بالإضافة إلى العقود التي قضاها كصوت لفريق ميلووكي برورز، كان بوب أوكر ممثلًا وشخصية معروفة على المستوى الوطني. وفقًا لموقع IMDb، لعب دور البطولة كأب وكاتب رياضي في المسرحية الهزلية “السيد بيليفيدير” من عام 1985 حتى عام 1990. وقد قام بعمل سلسلة من إعلانات Miller Lite التجارية المحبوبة بين عامي 1982 و1986 والتي تحول فيها إلى استدعاء المسرحيات من الأسوأ على الإطلاق. مقاعد في الملعب بعد أن أعلن بثقة أن مقعده “يجب أن يكون في الصف الأمامي!” كما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أصبح الخط عبارة متكررة كثيرًا وبدأت ملاعب الكرة في الإشارة إلى المقاعد الموجودة في الطوابق العليا باسم “مقاعد بوب أوكر”.
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وُلدت عبارة مشهورة أخرى عندما ظهر أوكر كمذيع بيسبول هاري دويل في الكوميديا عام 1989 “الدوري الرئيسي”. التعليق الجاف لشخصيته بأن الملعب الجامح للغاية كان “Juuuuuuust قليلاً في الخارج” لا يزال يثير الضحك. كما استضاف عروضًا خاصة مثل “Battle of the Network Stars” و”عالم الرياضات الغريب لبوب أويكر” واستضاف أيضًا برنامج “Saturday Night Live” في عام 1984، وفقًا لجمعية أبحاث البيسبول الأمريكية.
كان بوب أوكر عضوًا في قاعة مشاهير الراديو، وقاعة مشاهير الرابطة الوطنية للمذيعين الرياضيين والكتاب الرياضيين، وقاعة مشاهير الإذاعة التابعة للرابطة الوطنية للمذيعين في عام 2012. وقد حصل على جائزة Ford C. Frick في عام 2003، والتي يتم تقديمها سنويًا من قبل قاعة مشاهير البيسبول للمذيع الذي ساهم بشكل كبير في اللعبة. تم تخصيص تمثال يشبهه خارج ملعب Brewers American Family Field في 31 أغسطس 2012.
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لقد نجا بوب أوكر من أبنائه بوب جونيور وليان وسو. لقد توفي من قبل ابنه ستيف في عام 2012، وفقًا لصحيفة ميلووكي جورنال سينتينل.