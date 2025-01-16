وفاة مذيع البيسبول والممثل الأسطوري بوب أوكر عن عمر يناهز 90 عامًا

في دوري البيسبول الرئيسي، ولد نجم عندما دعا عازف الجاز آل هيرت بوب أوكر للصعود على خشبة المسرح في النادي الذي افتتحه في أتلانتا، جورجيا. كان هيرت معجبًا جدًا بـ Uecker لدرجة أنه اتصل بمضيف البرامج التلفزيونية في وقت متأخر من الليل جوني كارسون وشجعه على استضافة Uecker في برنامج “The Tonight Show”. أصبح Uecker ضيفًا منتظمًا في برنامج “The Tonight Show” وسيستمر في الظهور مع كارسون أكثر من 100 مرة. أطلق عليه كارسون لقب “السيد بيسبول” والذي سيتبعه طوال حياته المهنية. في عام 1971، بدأ Uecker في الإعلان عن مباريات فريق Milwaukee Brewers على الراديو والتلفزيون.

إعلان

على الرغم من كونه معروفًا بتصرفاته الغريبة أمام الكاميرا، وفقًا لجمعية أبحاث البيسبول الأمريكية، أخذ أوكر إعلانه على محمل الجد، وقال لاحقًا: “كان لدي كل شيء لأتعلمه وأمضيت عشر سنوات في تعلمه … لم أفعل ذلك”. حاول أن تجد طريقًا حكيمًا من خلال ذلك.” وأشار أيضًا إلى أنه كان حريصًا على عدم قول أي شيء سلبي أو انتقادي أبدًا عن أي لاعب على الهواء، مشيرًا إلى “أعرف مدى صعوبة لعب هذه اللعبة”.

في عام 2021 ، أعلن Uecker عن موسمه الحادي والخمسين في لعبة البيسبول Brewers. لكل أخبار دوري البيسبول الرئيسي، وقع عقده الأول مع الفريق في نهاية عام 2020 بعد 50 موسمًا من “صفقات المصافحة” من أجل الحصول على مزايا التأمين الصحي. عمود في أبريل 2021 في The Herald Bulletin وصف Uecker بأنه “آخر الخالدين، ولا يزال يسير بشكل أفضل من أي وقت مضى” مشيرًا إلى أنه كان “(يعزف) على القيثارة، ويوصف بسرعة، ومتحمسًا عندما تضرب الإثارة. حاضر تمامًا.”

إعلان