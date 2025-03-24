وفاة نجم يانكيز بريت غاردنر الأصغر ميلر تحت التحقيق ، ويؤكد قسم الولاية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن سلطات كوستاريكية تحقق بنشاط في الوفاة المأساوية لميلر غاردنر ، الابن البالغ من العمر 14 عامًا لنجم يانكيز السابق بريت غاردنر ، حسبما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على آخر يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم القسم في إشارة إلى المراهق: “يمكننا تأكيد وفاة مواطن أمريكي في كوستاريكا في 21 مارس”.

“نحن نراقب عن كثب تحقيق السلطات المحلية في سبب الوفاة. احتراماً لخصوصية الأسرة والأحباء خلال هذا الوقت العصيب ، ليس لدينا أي تعليق آخر في هذا الوقت.”

قال غاردنرز في بيان يوم الأحد “لقد أصيب ميلر” مع العديد من أفراد الأسرة الآخرين أثناء إجازتهم “في بلد أمريكا الوسطى الاستوائية.

توفي المراهق في منتجع في كوستاريكا.

تقاعد غاردنر ، اللاعب السريع السريع الذي لعب 14 عامًا في Pinstripes – بما في ذلك خلال بطولة العالم للسلسلة العالمية لعام 2009 – في عام 2021 وعاش مع عائلته في ساوث كارولينا.

وجاء في بيان غاردنرز: “لدينا الكثير من الأسئلة وعدد قليل من الإجابات في هذه المرحلة ، لكننا نعلم أنه توفي بسلام في نومه في صباح يوم الجمعة 21 مارس”.

“كان ميلر ابنًا محبوبًا وأخًا ولا يمكننا بعد أن نفهم حياتنا دون ابتسامته المعدية. لقد أحب كرة القدم والبيسبول والغولف والصيد وصيد الأسماك وعائلته وأصدقائه. لقد عاش الحياة على أكمل وجه كل يوم.

“نحن ممتنون لجميع الذين تواصلوا لتقديم الدعم والتشجيع خلال هذا الوقت العصيب ، ونحن على ثقة من إيماننا وعائلتنا وأصدقائنا سيساعدوننا في التنقل في هذه الخسارة التي لا يمكن تصورها. صلواتنا تخرج إلى زملائنا في فريق ميلر وأصدقائنا ، وكذلك لجميع العائلات الأخرى التي فقدت طفلًا في وقت قريب جدًا عندما نشارك حزنهم.”

أثارت وفاة ميلر المفاجئة تدفقًا للدعم ، بما في ذلك زميله السابق في فريق غاردنر السابق ومدير Mets كارلوس ميندوزا.

قال ميندوزا المختنق: “كان لدي علاقة جيدة حقًا مع (غاردنر) ونفكر فيه”. “منظمة ميتس كلها تفكر في عائلة غاردنر.

“لقد حصلت على صبيان أيضًا ، وكانوا قريبًا جدًا.”

قدم يانكيز تعازيهم للعائلة في بيان قلبي.

وقال الفريق: “قلوبنا ثقيلة ، وتمتلئ عائلة يانكيز بالحزن بعد تعلم وفاة ميلر غاردنر”. “تبدو الكلمات غير مهمة وغير كافية في محاولة وصف مثل هذه الخسارة التي لا يمكن تصورها. لم يكن بريت فقط هو الذي نشأ حرفيًا في هذه المنظمة لأكثر من 17 عامًا – وكذلك فعلت زوجته جيسيكا ، وصبيهما ، هانتر وميلر.”