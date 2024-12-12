وكيل جيمي بتلر يذهب إلى الأرض المحروقة على شمس شارانيا

يرد وكيل جيمي بتلر على ما يسميه تقارير “الثيران-تي” حول الفرق التي سيكون نجم هيت على استعداد للتداول معها هذا الموسم.

نشر الوكيل بيرني لي سلسلة من المنشورات على X ردًا على تقرير صادر عن شمس شارانيا، أحد المطلعين على الدوري الاميركي للمحترفين في ESPN، والذي أشار إلى أن الوكيل كان يلمح في دوائر الدوري إلى أن بتلر سيكون على استعداد للذهاب إلى Suns بينما يستمع فريق Heat إلى العروض التجارية.

تم ذكر دالاس وهيوستن وغولدن ستايت أيضًا في تقرير تشارانيا، لكن لي أسقط فكرة أن أي شيء في القصة كان صحيحًا.

كما دعا أيضًا المطلعين المعروفين في الدوري الاميركي للمحترفين في هذه العملية.

كتب لي في أول رد له: “حسنًا، استمع”. “لقد أعطيتك تصريحًا بالأمس لأنني كنت مشغولاً ولكن إذا لم تتوقف عن وضع اسمي على مكياج الثيران الكامل والمطلق – فهذا لأنك تعلم أنك عادةً لا تستحق وقتي للاعتراف بها.”

واصل لي الرد في منشور ثانٍ على X.

وكتب: “لا أعرف ماذا سأفعل لأنني أب في منتصف العمر، لكنني أعلم أن ذلك سيشير إلى كراهية شديدة”. “يا عالم … كل هذا ملفق. لم أفعل ذلك أبدًا، وبصراحة، لن يساعدني أو يساعدني الموقف الذي أمثله في القيام بأي شيء ذكره “الصحفي” المذكور.

أفاد شارانيا يوم الثلاثاء أن فريق هيت يستمع إلى عروض بتلر وأنهم سيعقدون صفقة إذا كان السعر مناسبًا.

وأشار المراسل أيضًا إلى أن مصدرًا أخبره أن لي كان يلمح في دوائر الدوري الاميركي للمحترفين حول الوجهات المفضلة لبتلر، والتي تشمل هيوستن ودالاس وغولدن ستايت ثم أضاف فينيكس لاحقًا.

في آخر مشاركة له على X حول هذا الموضوع، بدا أن لي قام بضربة أخرى لشارانيا.

“يا شمس، هذه هي فرصتك لتقول إنني سيئ” لقد سمحت لـ GPT بكتابة تغريداتي وقد أصبح الأمر كما لو كان بيتر فيكسي هو المدرسة القديمة.” (شمس بطرس كان كاتباً في التسعينات) كن صانعاً للتوجهات.. اخترع الجديد لقد اخترق. واصل الكل. كتب لي: شكرًا لك.

ذكرت صحيفة ميامي هيرالد ليلة الأربعاء أن بتلر لم يطلب صفقة تجارية وأن فريق هيت لم يبحث بقوة عن صفقات للنجم.

أفاد بريان لويس من صحيفة The Post أنه لا يُعتقد أن The Nets مهتمة بإحضار بتلر إلى بروكلين.

لدى بتلر خيار لاعب بقيمة 52 مليون دولار لموسم 2025-2026، وقد أفيد سابقًا أنه ينوي رفضه لدخول الوكالة المجانية.

وذكرت صحيفة هيرالد أن باتلر يعتزم التوقيع على عقد أقصى مع فريق هيت أو أي فريق آخر هذا الموسم.