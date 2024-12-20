ولم يعرف حتى زملاء فريق Chargers ما كان يحدث أثناء الركلة الحرة

لم يكن آل مايكلز هو الوحيد الذي كان مرتبكًا بعض الشيء.

كان مذيع اتحاد كرة القدم الأميركي منذ فترة طويلة على المكالمة ليلة الخميس عندما أرسل مدرب تشارجرز جيم هاربو جزءًا من وحدة الأهداف الميدانية للحصول على ركلة حرة – وهي ميزة غير معروفة في كتاب قواعد اتحاد كرة القدم الأميركي والتي تسمح للفريق بمحاولة اللقطة غير المحددة من المشاجرة، أو محاولة التصويب الميدانية، في ظل ظروف محددة ونادرة.

استغرق لاعب ركل الشاحن كاميرون ديكر وقته الجميل في محاولة 57 ياردة في نهاية الربع الثاني، وحفزت الركلة الفوز في الشوط الثاني من الخلف 34-27 على دنفر برونكو.

قال ظهير فريق Chargers Bud Dupree لـ ESPN: “كان الجميع يحاول معرفة ما يحدث”. “كنا نعلم أنه يستطيع تحقيق ذلك. نحن فقط لم نفهم. هل كانت النتيجة نقطتين أم ثلاث نقاط، أم أننا حصلنا على الكرة على (خط الياردة الواحدة)؟ لم نكن نعرف”.

وأضاف المتسرع جوي بوسا أنه أيضًا “كان مرتبكًا بالتأكيد”.

وقال بوسا، وهو لاعب محترف أربع مرات، لوكالة أسوشييتد برس: “كنت مستعدًا للدخول إلى غرفة خلع الملابس، لكنني سعيد لأننا حصلنا على فرصة”. “كنت أمزح فقط أنه يمكنك اللعب لمدة 20 عامًا وما زلت لا تملك أي فكرة عما يحدث على أرض الملعب. لذا، كانت لحظة جيدة. لقد كان بمثابة تحول مهم في الزخم.”

ردد جوس إدواردز ، وهو يركض للخلف ، المشاعر بشكل شعري ، حيث قال لـ ESPN بعد المباراة إنه “مرتبك مثل s-t”.

قال: “يا رجل، لا أعرف من صاحب فكرة ركل ذلك، لكن (المدرب هاربو) يعرف الكرة… لم أر ذلك من قبل”.

ومن جانبه، استمتع ديكر بذلك.

قال اللاعب، بحسب وكالة أسوشييتد برس: “بالنظر إلى الخط الجانبي (لفريق برونكو)، كان الأمر مضحكًا”. “لقد كانوا في حيرة من أمرهم (بشأن) ما كان يحدث. نتحدث عن ذلك كل أسبوع، لذلك كان الأمر طبيعيًا بالنسبة لنا”.

كلمة “نحن” التي يشير إليها ديكر هي منسق الفرق الخاصة رايان فيكن ومساعد مدرب الفرق الخاصة كريس “بيب” جولد.

وتابع ديكر: “بيبي اللعين، نتحدث عن (الركلات الحرة) في لقاءاتنا يوم الجمعة”. “نحن نمر بذلك، ونمر بجميع السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.”

كل السيناريوهات، بما فيها السيناريو الذي لم يتم تنفيذه بنجاح منذ 48 عاماً.

وقال هاربو مازحاً، وهو لا يزال متفائلاً بعد فوز فريقه: “كنت أحاول الحصول على واحدة من تلك الأهداف في كل مباراة”. “صعد كام ديكر ونجح في ذلك. لقد كان الأمر ضخمًا واستعاد الزخم”.