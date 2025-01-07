وودي جونسون يعد بأن الموظفين الجدد سيجعلون مشجعي جيتس “فخورين”

قدمت الطائرات طلبات مقابلة للمدربين الرئيسيين والمرشحين للمدير العام الذين تستخدمهم الفرق يوم الاثنين، مما ألقى بشبكة واسعة.

كانت هناك تسعة طلبات معروفة لمقابلة التدريب وستة طلبات لمقابلة جنرال موتورز.

تتم إضافتهم إلى المرشحين الذين تم تحديد موعد مقابلتهم بالفعل أو الذين تم تحديد موعد لهم بالفعل.

ومن المتوقع أيضًا أن تجري الطائرات مقابلة مع المدرب المؤقت الحالي جيف أولبريتش والمدير العام المؤقت فيل سالفاج للحصول على وظائف بدوام كامل.

في مقابلة حصرية مع The Post قبل نهاية الموسم يوم الأحد مع فريق Dolphins، قال مالك الفريق وودي جونسون إنه يثق في عملية البحث الخاصة بالفريق، والتي يشرف عليها ولكنه يحصل على المساعدة من المديرين العامين السابقين مايك تانينباوم وريك سبيلمان.

وقال جونسون: “سنقوم بتعيين شخص هنا سيجعلهم فخورين، ويجعلهم فخورين بالفريق داخل الملعب وخارجه”. “نحن نجري مقابلات فقط مع الأشخاص الذين نرغب في توظيفهم. نحن لا نفعل ذلك من أجل المتعة فقط.”

طلبت الطائرات إجراء مقابلات مع المرشحين للتدريب الرئيسي التاليين: منسق هجوم بيلز جو برادي، منسق دفاع الفايكنج بريان فلوريس، منسق دفاع الأسود آرون جلين، مدرب الوسط 49ers بريان جريس، منسق دفاع برونكو فانس جوزيف، مدرب الفايكنج قورتربك جوش ماكوون، منسق هجوم تشيفز. مات ناجي، منسق هجوم تكساس بوبي سلويك وهجوم ستيلرز المنسق آرثر سميث.

أجرى الفريق بالفعل مقابلات مع مدرب القادة والفهود السابقين رون ريفيرا، ومدرب تايتنز السابق مايك فرابيل، ومن المقرر أن يجري مقابلة مع ريكس رايان، الذي درب الطائرات من 2009 إلى 2014، يوم الثلاثاء.

ومن بين الأسماء الجديدة التي ظهرت يوم الاثنين، ستة منهم كانوا من الجانب الهجومي للكرة وثلاثة في الدفاع.

أربعة منهم – فلوريس، جوزيف، ناجي وسميث – كانوا مدربين رئيسيين من قبل. تود شركة Jets أن يكون لديها شخص ذو خبرة في إحدى الوظيفتين.

لعب كل من جلين وماكوون مع فريق جيتس.

كان جلين هو اختيار الفريق في الجولة الأولى في عام 1994. أجرى كل من برادي وسميث مقابلة مع جيتس في عام 2021 عندما استأجر الفريق روبرت صالح. كان سميث هو المرشح النهائي لهذا المنصب.

أحد الأسماء البارزة التي لا تخطط الطائرات لإجراء مقابلات معها هو منسق هجوم الأسود بن جونسون، الذي يعتبر أحد أهم المرشحين للتدريب.

ولا تشعر الطائرات أن جونسون سيكون مناسبًا لهم، لذا فهم لا يطلبون إجراء مقابلة، وفقًا للمصادر.

أما بالنسبة لمقابلات المدير العام، فقد كان هناك ستة طلبات من المعروف أنه تم تقديمها يوم الاثنين: مساعد المدير العام للرؤساء مايك بورجونزي، كبير الموظفين التنفيذيين في بنغلس تري براون، كبير الموظفين التنفيذيين في رامز راي فارمر، مساعد المدير العام للقراصنة مايك جرينبيرج، نائب الفايكنج رئيس شؤون اللاعبين رايان جريجسون ومساعد إيجلز المدير العام أليك حلبي.

أجرى الفريق بالفعل مقابلات مع مدير Falcons GM السابق Thomas Dimitroff، وTitans GM السابق Jon Robinson، ومدير Bowl الكبير Jim Nagy ومحلل ESPN Louis Riddick.

فارمر وجريجسون هما مديران عامان سابقان، إذا قررت الطائرات أنهم يريدون شخصًا ذو خبرة في هذا الكرسي. نشأ جرينبيرج في لونغ آيلاند وكان متدربًا في الطائرات تحت قيادة تانينباوم في 2008-09.

يمكن للطائرات مقابلة مرشحي جنرال موتورز شخصيًا، مما قد يؤدي إلى تعيين جنرال موتورز أولاً.

أما بالنسبة للمدربين، فيمكن لفريق جيتس إجراء مقابلات مع جريس، الذي خرج فريقه من التصفيات، وكذلك جلين وناجي، اللذين خاض فريقهما الجولة الأولى هذا الأسبوع.

جميع المقابلات التدريبية افتراضية حتى 20 يناير. لا يمكن للمدربين الذين لديهم مباريات فاصلة في نهاية هذا الأسبوع إجراء مقابلة افتراضية حتى الأسبوع المقبل.