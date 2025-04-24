ووريورز جيمي بتلر يخرج من اللعبة 2 مع الحوض الكريم

قام جيمي بتلر بالخروج المبكر في المباراة 2 ضد روكتس مساء الأربعاء.

اتخذ نجم ووريورز انخفاضًا شاقًا في الربع الأول بينما كان يصعد في انتعاش أدى إلى سقوط عنيف على الملعب ، مع الألم المرئي.

أعلنت غولدن ستايت بعد فترة وجيزة من ذلك بذبيته ليلا بسبب كدمة الحوض ، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى خطورة الإصابة.

وقعت الإصابة مع 2:28 اليسار في الربع الأول عندما حصل بتلر على تختفي من هيوستن آمين تومبسون تحت السلة.

كان طومسون يحاول الحصول على لاعب آخر ووريورز وسقط إلى الأمام ، وأخرج أرجل بتلر في هذه العملية ويرسله وهو يرفرف إلى الأرض والهبوط بقوة في نهايته الخلفية.

كان السقوط صعبًا لدرجة أنه يمكن سماع صوت عالي عندما ضرب بتلر الأرض.

تدحرجت على الفور ، وأمسك بنهايته الخلفية قبل أن يرقد على الأرض بألم واضح.

حاول بتلر البقاء في اللعبة ، لكن عندما أصبح من الواضح أنه لم يستطع التحرك بالطريقة التي يريدها ، خرج وذهب إلى غرفة خزانة الفريق.

ذكرت The Athletic أن بتلر سار بحذر من غرفة الأشعة السينية إلى غرفة خزانة غولدن ستايت ، تليها وكيله بيرني لي ، ومدربه ، أرماندو ريفاس.

شوهد المدير العام مايك دنليفي جونيور وهو يتحقق من بتلر.

لعب بتلر قبل ثماني دقائق فقط من الإصابة وكان ثلاث نقاط في 1 من 2 إطلاق النار من الأرض.

كانت الصواريخ يقود المحاربين 22-15 وقت الإصابة.

لم يكن بتلر الوحيد الذي يغادر في الربع الأول ، حيث خرج الحارس براندين بودزيمسكي أيضًا من اللعبة بسبب مرض في المعدة.

تم إدراجه على أنه مشكوك فيه للعودة ، وأبلغ مدرب غولدن ستيت ستيف كير المراسلين قبل المباراة أن Podziemski كان يتعامل مع مشكلة في المعدة من شيء أكله.