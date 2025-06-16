ويندهام كلارك في مركز الجدل الذي يربط الخزانة بعد أن فتحنا دود

رياضة
ويندهام كلارك في مركز الجدل الذي يربط الخزانة بعد أن فتحنا دود

وبحسب ما ورد أن إحباط ويندهام كلارك من فقدان التخفيض في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2025.

الظروف الصعبة في Oakmont Country Club ، في ولاية بنسلفانيا ، لديها بعض من أفضل لاعبي الغولف الذي يترنح هذا الأسبوع في أصعب اختبار للجولف لهذا العام ، لكن كلارك يطلق النار على غضبه على الخزائن في النادي الشهير.

كان كلارك ، البطل المفتوح في الولايات المتحدة لعام 2023 ، من بين العديد من الذين لم يتمكنوا من ترويض Oakmont ، حيث قام بإطلاق النار على 74 عامًا لإنهاء 8 لتفويت القطع.

تسببت إحدى الصور المزعومة للأضرار في طريقها إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تم تجهيز جزأين من الخزانات بالكامل.

تواصل Fox News Digital مع ممثلي كلارك للتعليق.

لم يعلق كلارك على الادعاء ولم يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد الجولة الثانية ، لكن لديه تاريخ في ترك إحباطه يحصل على أفضل ما فيه.

خلال بطولة 2025 PGA في Quail Hollow Club الشهر الماضي ، أضر Clark علامة T-Mobile خلال جولته الأخيرة. انتهى به الأمر بالاعتذار عن أفعاله.

وكتب كلارك على وسائل التواصل الاجتماعي رداً على ذلك: “أعدك أن أتحسن الطريقة التي أتعامل بها مع إحباطاتي في المضي قدمًا ، وآمل أن تتمكن جميعًا من أن تسامحني في الوقت المناسب”.

تم تصميم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لتكون أصعب أربع جولات سترى أي لاعب غولف خلال العام ، ومن المؤكد أنه يتم تسليمها. استضافت Oakmont هذه البطولة 10 مرات ، ويمكن للخضر الشبيهة بالزجاج والخشبة السميكة للغاية دائمًا أن يحولوا صانعي الرأس إلى نوبات من الغضب الشاملة.

كان روري ماكلروي من بينهم خلال جولته الثانية يوم الجمعة ، وحطم علامة الإنطلاق ورمي نادٍ على 18 ثقوبه.

كان لدى أحد أفضل أصدقائه ، شين لوري ، وقتًا مروعًا على جولتيه إلى النقطة التي اشتعلت فيها الميكروفون الساخن قائلاً: “و” هذا المكان “، بعد أن خرج بوقت قصير.

لكن بينما كانت هذه اللحظات في الدورة ، يبدو أن كلارك لم يحصل على كل شيء. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان يستجيب لهذه المزاعم بعد الجولة النهائية يوم الأحد.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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