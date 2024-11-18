يأتي تغيير QB المذهل للعمالقة مع الكثير من الأسئلة العالقة

خسر دانييل جونز وظيفته الأساسية أمام تومي ديفيتو، ومن المحتمل أن يكون مكانه في قائمة العمالقة هو التالي.

بعد أسبوع وداع متأخر في موسم ضائع آخر، قام العمالقة (2-8) بوضع جونز على مقاعد البدلاء وتجاوزوا النسخة الاحتياطية طوال الموسم درو لوك للذهاب مع ديفيتو من السلسلة الثالثة باعتباره لاعب الوسط الأساسي يوم الأحد ضد القراصنة فيما سيكون الأول من سبع مباريات لا معنى لها نسبيا.

قال المدرب الرئيسي بريان دابول يوم الاثنين: “شعرت أن هذا هو القرار الذي يتعين علينا اتخاذه هنا”. “حاول إثارة الأشياء وتغيير الأمور.”

سيتم تخفيض رتبة جونز إلى السلسلة الثالثة، مما يضمن بشكل أساسي أنه لن يلعب أي ضربة أخرى هذا الموسم وينهي أي خطر لتفعيل ضمان الإصابة بقيمة 23 مليون دولار في عقده.

يمكن للعمالقة إطلاق سراح جونز مقابل 22.2 مليون دولار من رسوم الحد الأقصى للراتب بعد الموسم، في حين أن الرقم سيرتفع إلى 45.2 مليون دولار غير عملي إذا لم يتمكن من اجتياز الفحص البدني بحلول 16 مارس.

قال دابول: “محادثاتنا ستبقى خاصة”. “من المؤكد أنه لن يكون سعيدًا بذلك كمنافس. وأنا أحترم ذلك”.

قال المدير العام السابق ديف جيتلمان ذات مرة إن الأمر سيستغرق ثلاث سنوات “لمعرفة مدى جنوني” للوصول إلى اختيار جونز في المركز السادس بشكل عام في عام 2019.

لقد استغرق الأمر ضعف الوقت المتوقع والكثير من الأعذار، ولكن من المحتمل أن ينتهي الكتاب الذي يمتد لست سنوات مع خسارة جونز 13 من أصل 16 نقطة له في الانخفاض إلى 24-44-1 مع 70 هبوطًا عابرًا، و15 هبوطًا سريعًا، و51 يتحسس (26 ضائعًا) و 47 اعتراضًا.

كالعادة في فترة جونز، العمالقة لديهم أقل عدد من المخالفات – أو واحدة من أقل المخالفات تسجيلًا – في اتحاد كرة القدم الأميركي (15.6 نقطة في المباراة الواحدة).

قال دابول: “هذا متاح للجميع”. “هذا ليس فقط على دانيال. هذا علي. هذا أداء هجومي كامل.”

التمديد لمدة أربع سنوات بقيمة 160 مليون دولار الذي وقعه جونز بعد عامه المهني الجيد التوقيت في عام 2022 – والذي أبرزه الأداء الرائع في فوز العمالقة الوحيد في المباراة الفاصلة منذ فوزهم بلقب Super Bowl XLVI في فبراير 2012 – كان بمثابة كارثة استمرت موسمين للعامة مدير جو شوين.

لقد اختار إعادة التوقيع مع جونز وعلامة الامتياز Saquon Barkley بدلاً من العكس، الأمر الذي كان من شأنه أن يكون له تداعيات أقل على المدى الطويل.

ورفض دابول يوم الاثنين تقديم إجابات ذات مغزى على الأسئلة العالقة: هل تمت مناقشة مستقبل جونز هنا؟ لماذا صدم على طول الطريق إلى رقم 3؟

لماذا لم يُمنح DeVito – الذي ذهب 3-3 كمبتدئ غير مصقول عندما أصيب جونز الموسم الماضي – فرصة للتنافس على الوظيفة رقم 2 في الربيع وفي المعسكر التدريبي أو ارتقى فوق Lock (عقد لمدة عام واحد بقيمة 5 ملايين دولار) ) في أي من أول 10 مباريات؟ هل يعد هذا جزءًا من قرار تجديد الإثارة لأن ديفيتو المولود في شمال جيرسي هو المفضل لدى المعجبين والذي يحتضن تراثه الإيطالي من خلال الاحتفال بالهبوط؟ هل كانت الملكية متضمنة في القرار؟

وقال دابول: “لدينا شيء نعتمد عليه من خلال العودة ومشاهدته وهو يدير بعض أغراضنا من العام الماضي”.

قال شوين الأسبوع الماضي إن تسمية لاعب وسط أساسي سيكون “قرارًا يتعلق بكرة القدم” وليس أمرًا تجاريًا بحتًا.

قال دابول إن جونز سيبقى مع الفريق، ولن يغادر كما فعل ديريك كار مع رايدرز عندما كان ضمان الإصابة التعاقدي ساريًا في مقعده في عام 2022.

قال دابول: “لن أخوض في تفاصيل المحادثة”. “لقد التقيت أنا والمدربون كل يوم في الأسبوع الماضي تقريبًا وحتى نهاية الأسبوع. نقوم بتقييم أداء اللاعبين واتخذنا قرارًا بناءً على ذلك بالتعاقد مع تومي”.

أثارت عودة DeVito ذعر بعض المشجعين من أن العمالقة سيضرون بمركزهم ضمن المراكز العشرة الأولى وفرصهم في اختيار لاعب الوسط في الامتياز في عام 2025.

لكن الانتقال من جونز إلى ديفيتو زاد من احتمالات حصول العمالقة على المركز الأول في المسودة من 12 بالمائة إلى 21 بالمائة، وفقًا لمؤشر قوة كرة القدم الخاص بـ ESPN.

لا يستطيع دابول وشوين احتضان الدبابة بشكل كامل من أجل الأمن الوظيفي.

وقال دابول: “أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى الالتزام ببذل كل ما في وسعنا لاختتام الموسم بالطريقة الصحيحة والتعامل معه أسبوعًا واحدًا في كل مرة”. “الشيء الوحيد الذي نتحكم فيه هو رد فعلنا على أداء الموسم حتى الآن. لا يملي أين يتجه الموسم. لقد بذلنا الكثير من الوقت والجهد والطاقة في هذا الأمر.”

كان لدى جونز ثلاثة مدربين رئيسيين مختلفين (بات شورمور، جو جادج، دابول) وخمسة مهاجمين مختلفين (شورمور، جايسون جاريت، فريدي كيتشنز، مايك كافكا ودابول).

أعلن مشجعو العمالقة الذين انتقدوا وسائل التواصل الاجتماعي وأطلقوا صيحات الاستهجان في المباريات على أرضهم في وقت سابق من هذا الموسم أنهم انتهوا من جونز، على الرغم من أنه ليس العيب الوحيد للفريق.