يأتي حل TikTok لمساحة غرفة الغسيل المحدودة من أحد الأشياء التي لا غنى عنها في ايكيا

المساحة ضرورية عندما تريد إنشاء غرفة غسيل عملية. ومع ذلك، فإن هدم الجدران وبناء الإضافات ليس ممكنًا دائمًا. لحسن الحظ، لدى TikTok حل لتعظيم غرفة الغسيل الصغيرة الخاصة بك باستخدام جزيرة المطبخ. تعد جزيرة المطبخ VADHOLMA التي تبلغ قيمتها 600 دولار من ايكيا والتي تحتوي على حامل هي أساس هذا المشروع، وهي بمثابة محطة غسيل مثالية مع مساحة تخزين ومنضدة عمل ورف تجفيف.
هناك سبب يجعل جزيرة VADHOLMA هي الجزيرة الأكثر مبيعًا. يحتوي الرف على سبعة قضبان أفقية يمكن استخدامها كرف، ومنضدة بعرض يزيد قليلاً عن 4 أقدام، ورفين تخزين سفلي، ومساحة لوضع المقاعد بعيدًا. ماذا تحتاج؟ على الرغم من أنها مصممة للمطبخ، إلا أن محطة العمل مثالية لتنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك. إنه مثالي لأولئك الذين لديهم منطقة غسيل تفتقر إلى التخزين. علاوة على ذلك، إذا كانت غرفة الغسيل الخاصة بك صغيرة جدًا بحيث لا تناسب الجزيرة، فيمكن تركها في الردهة. نظرًا لأنها تحاكي قطعة أثاث أنيقة، فلن تبدو في غير مكانها. يمكنك أيضًا طلاء المعدن وصبغ الخشب واستخدام الحاويات المزخرفة لدمجها في مساحتك.
تحويل جزيرة المطبخ إلى محطة غسيل متعددة الأغراض
يمكن أن تصبح جزيرة المطبخ VADHOLMA بسهولة محطة الغسيل المثالية. يعتبر الرف مثاليًا لتجفيف ملابسك أو تعليق الملابس أثناء قيامك بالبخار. يأتي الرف مزودًا بـ 10 خطافات، وهو رائع لتجفيف الملحقات الصغيرة أو أكياس التعليق لحمل الأشياء الصغيرة مثل دبابيس الملابس. ضع الملابس على الشماعات وقم بتركيبها مباشرة على القضبان. علاوة على ذلك، فإن سطح الطاولة واسع بما يكفي لطي ملابسك أو فرزها أو كيها. يمكنك أيضًا إضافة مقعد مرتفع يبلغ طوله حوالي 2 قدم للجلوس أثناء إكمال العمل الرتيب. ومع ذلك، بدلًا من المقعد، تعد المساحة القابلة للطي أيضًا رائعة للسلة الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال لديك رفين سفليين مثاليين للتخزين. أكياس الغسيل المنزلية، احتفظ بسلة للجوارب ذات الجانب الواحد، أو قم بتخزين الضروريات مثل المنظفات والمجففات في الشوارع. ما عليك سوى تخصيص محطة الغسيل هذه لتناسب احتياجاتك.
يمكنك أيضًا توفير 100 دولار عن طريق التخلي عن الرف. تُباع جزيرة المطبخ VADHOLMA بمفردها بمبلغ 500 دولار في ايكيا. إذا تخطيت الرف، فلن يكون لديك منطقة تجفيف أو رف علوي، لكن قد لا يكون هناك خسارة كبيرة إذا لم تجفف ملابسك بالهواء. هناك مساحة كبيرة على الجزيرة لإضافة المزيد من الخطافات أو رف آخر إذا لزم الأمر. إنه مثالي لتحقيق أقصى استفادة من غرفة الغسيل الصغيرة وربما جعل عملية الغسيل أكثر تحملاً.