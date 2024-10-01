يأتي حل TikTok لمساحة غرفة الغسيل المحدودة من أحد الأشياء التي لا غنى عنها في ايكيا

المساحة ضرورية عندما تريد إنشاء غرفة غسيل عملية. ومع ذلك، فإن هدم الجدران وبناء الإضافات ليس ممكنًا دائمًا. لحسن الحظ، لدى TikTok حل لتعظيم غرفة الغسيل الصغيرة الخاصة بك باستخدام جزيرة المطبخ. تعد جزيرة المطبخ VADHOLMA التي تبلغ قيمتها 600 دولار من ايكيا والتي تحتوي على حامل هي أساس هذا المشروع، وهي بمثابة محطة غسيل مثالية مع مساحة تخزين ومنضدة عمل ورف تجفيف.

هناك سبب يجعل جزيرة VADHOLMA هي الجزيرة الأكثر مبيعًا. يحتوي الرف على سبعة قضبان أفقية يمكن استخدامها كرف، ومنضدة بعرض يزيد قليلاً عن 4 أقدام، ورفين تخزين سفلي، ومساحة لوضع المقاعد بعيدًا. ماذا تحتاج؟ على الرغم من أنها مصممة للمطبخ، إلا أن محطة العمل مثالية لتنظيم غرفة الغسيل الخاصة بك. إنه مثالي لأولئك الذين لديهم منطقة غسيل تفتقر إلى التخزين. علاوة على ذلك، إذا كانت غرفة الغسيل الخاصة بك صغيرة جدًا بحيث لا تناسب الجزيرة، فيمكن تركها في الردهة. نظرًا لأنها تحاكي قطعة أثاث أنيقة، فلن تبدو في غير مكانها. يمكنك أيضًا طلاء المعدن وصبغ الخشب واستخدام الحاويات المزخرفة لدمجها في مساحتك.