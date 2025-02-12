يأتي فريق أحلام مواجهة الدول الأربع في كندا مع توقعات عالية من السماء

مونتريال-كان براد مارشان يتحدث عن كأس العالم 2016 ، لكنه شعر أنه مناسب للغاية لمواجهة مواجهة الأمم 2025.

قال مارشاند: “لقد رأيت دائمًا الرجال على المستويات في جميع أنحاء الدوري”. “لقد حصلت على (Connor) McDavids ، (Sidney) Crosbys ، (Nathan) Mackinnons ، وكل ذلك. وبعد ذلك حصلت على رفاقك المتوسطين. لطالما رأيت نفسي أنظر إلى هؤلاء الرجال: الأفضل في العالم. انهم غير مستويات.

“وعندما كنت ألعب كجزء من هذا الفريق ، أدركت أن أحد أكبر الأشياء هو ، فهم يعرفون ذلك ويعتقدون أنه في كل مرة يتخطون فيها على الجليد ، فإنهم الأفضل. لديهم هذه الثقة. ”

ما هم عليه أيضًا ، لأول مرة على الإطلاق ، هو 60 في المائة من أفضل مسرحية في فريق Team Canada.

هذا هو جاذبية هذه البطولة ، وجاذبية أفضل الهوكي الأكثر واقعية ومنتج ثماني سنوات بدونه.

في عام 2016 ، كان McDavid و Mackinnon صاعدين ، حيث لعبوا لفريق America North America في كأس العالم.

حتى ليلة الأربعاء عندما واجهت كندا السويد في مركز بيل ، كان Mackinnon و Crosby يلعبان معًا شيءًا بالنسبة لـ Summers في Nova Scotia و McDavid الذي انضم إليهم كان شيئًا خارج لعبة فيديو.

ليس بعد الآن.

هناك أسئلة معلقة على Team Canada متجهة إلى هذه البطولة وهناك ضغط في الهواء هنا في مونتريال.

جوردان بينينجتون ، الذي بدأ في صافي يوم الأربعاء ضد تري كرونر ، ليس مارتن برودور أو باتريك روي.

ولكن للحصول على المواهب الراقية ومهارة إسقاط الفك؟

قد يكون McDavid و Crosby و Mackinnon و Cale Makar هو جبل رشمور في هذه البطولة ، وهم جميعًا يرتدون ورقة القيقب.

إنها إجابة هذا الجيل على كأس “87 كندا” ، عندما انضم وين غريتزكي وماريو ليميو إلى خط مع ديل هاوركوك ، أو قائمة سلسلة القمة لعام 1972 معبأة مع الأساطير.

بدأ مدرب كندا جون كوبر مع كروسبي وماكينون على خط معا إلى جانب مارك ستون.

تركزت McDavid على سام راينهارت وميتش مارنر ، بينما كان الزوج العلوي لصالح كولورادو أفالانش – ماكار وديفون تويز – استيراد مباشر لفريق كندا.

بالطبع ، لعب Crosby الكثير من الهوكي لفريق Team Canada ، وسبع اثنين من الذهب الأولمبيين ، ولقب كأس العالم والهدف الأكثر شهرة في جيل واحد-فائزه في بطولة OT Gold-Medal ضد Team USA في أولمبياد فانكوفر 2010-على سيرته الذاتية .

لقد عمل كوبر على بناء علاقة معه ، ومزح أنه ربما تحدث مع كروسبي أكثر من برايدن بوينت ، قائده مع البرق ، قائلاً إن تجربة كروسبي الدولية لا تقدر بثمن.

وقال كوبر: “لا توجد صدمة أو مفاجأة حول سبب فوز هذا الطفل بقدر ما فعل”. “لا يوجد عيب بأي شكل من الأشكال. تحدث عن الأشياء الرائعة لتكون جزءًا منها. هذا شيء رائع ليكون جزءًا من ، لأنه هنا. ”

يحصل Mackinnon و Makar و McDavid على المنعطفات الأولى التي تمثل Team Canada في أفضل منافسة هذا الأسبوع.

وقال كوبر يوم الثلاثاء: “لا أريد أن أقول إنها حفلة الخروج من كونور”. “لكنه نوع من المسرح الدولي.”

كما سبق ماكينون وماكار.

“أعتقد أن الجميع متحمسون. قال ماكار يوم الثلاثاء: “منذ أن كنت في الدوري ، لم تكن هناك أفضل مسابقة”. “نأمل أن يكون الأمر مثيرًا للجماهير. أعلم أننا متحمسون حقًا كلاعبين “.

وقال ماكدافيد إن عواطفه التي تسمع “يا كندا” يوم الأربعاء من المحتمل أن تتطابق مع نهائي كأس ستانلي في يونيو الماضي.

وقال “لقد انتظرت وقتًا طويلاً للعب في أحد هذه الأحداث ، لتمثيل بلدي ، للعب مع فريق كندا”. الكثير من الرجال في هذا القارب. لقد مرت بعض الوقت للجميع. يبدو الأمر وكأنه نوع من الجيل الجديد مع من الواضح أن بعض الوجوه المألوفة للجميع.

“لكنك تفكر في أوستون (ماثيوز) أو جاك (هيوز) ، ويلي نياندر للسويد ، لم تتح لهؤلاء الرجال الفرصة. الجميع في نفس القارب هنا. “