يأمل تريندون واتفورد في مواصلة مساعدة نتس على التغلب على الصدأ في كأس الدوري الاميركي للمحترفين

كان التعادل مع تريندون واتفورد لأفضل فريق نتس يوم الأحد بمثابة انتقاد لمدى سوء لعبهم وكذلك مدى نجاح أول ظهور له في الموسم.

تم تهميش مهاجم Nets منذ المعسكر بسبب إصابة في أوتار الركبة، وأخيراً ظهر لأول مرة في خسارة 114-104 أمام نيكس في الحديقة.

وسجل واتفورد أربع نقاط وثلاث تمريرات حاسمة وثلاث متابعات في 13 دقيقة.

تم ربط مجموعته الإضافية 4 مع كام جونسون كأفضل لاعب في الفريق، وكان يتطلع إلى الاستمرار في القضاء على الصدأ في مباراة كأس الدوري الاميركي للمحترفين يوم الثلاثاء ضد شارلوت.

“لم أستطع الانتظار للخروج من هناك يا رجل. لقد كانت الطاقة عظيمة. قال واتفورد: “الأجواء كانت رائعة”. “لذا فهو شعور جيد. أنا سعيد فقط بالعودة إلى هناك.”

بلغ متوسط ​​واتفورد 6.9 نقطة و 3.1 ريباوند الموسم الماضي، لكنه رفع ذلك إلى 12.9 نقطة و 5.7 لوحات خلال آخر 11 مباراة.

وقال واتفورد: “نعم، كيف أنهيت الموسم الماضي، كنت أحاول حقًا أن أكون متسقًا مع ذلك، وأن أكون صانع ألعاب قليلاً، وأفعل كل شيء”. “سوف أتحسن بمرور الوقت وأحاول فقط الحفاظ على هذا الدور الذي قمت به في العام الماضي، وهو أن أكون ذلك الرجل الذي يفعل كل شيء قليلًا، ويحرس كل مركز. لذا أحاول أن أكون كذلك بالنسبة للفريق.”

“أنا مجرد نوع من كل شيء. (يوم الأحد) كنت ألعب النقطة كثيرًا، وحل محل (دينيس شرودر). لا تعرف أبدًا ما قد تجلبه اللعبة التالية. لذلك أحاول ألا أضع نفسي في صندوق وأحاول فقط أن أكون كل ما أستطيع، سكين الجيش السويسري لهذا الفريق وأن ألعب أينما أستطيع وفي أي شيء يريدني جوردي (فرنانديز) أن ألعبه.

قد يكون وجود صانع ألعاب ثانوي بحجم (6 أقدام و9 و242 رطلاً) مفيدًا، خاصة في حالة إصابة كل من نيك كلاكستون وداي رون شارب.

إنه الدور الذي عادة ما يشغله بن سيمونز – الذي تم الضغط عليه في مركز اللعب.

قال واتفورد: “نعم، نحن متشابهان نوعًا ما فيما يتعلق بصناعة اللعب لدينا فقط”. “لكننا مختلفون أيضًا. لذا، أريد فقط أن أكون على طبيعتي، وأحاول أن أبقي الأمور تسير كما تسير. جوردي أخبرني للتو أن أختار مواقعي وأكون عدوانيًا، ولا أفكر كثيرًا. لذلك هذا ما أحاول القيام به، وأحاول فقط مواصلة هذا الأمر للأمام والشعور براحة أكبر.

لدى كام جونسون خمس مباريات من 20 نقطة في 14 مباراة بعد ست مباريات فقط طوال الموسم الماضي.

بعد أن كان نوح كلوني يبلغ 7 مقابل 26 (.269) فقط من العمق خلال أول ثماني مباريات له، أصبح 10 مقابل 22 (.455) منذ ذلك الحين.

تم إدراج دوريان فيني سميث (التواء في الكاحل الأيسر) وزيير ويليامز (ضيق في الورك الأيمن) على أنهما محتملان ليوم الثلاثاء.

بدأ ويليامز الموسم بـ 8 مقابل 12 من العمق، لكنه أصبح فقط 6 مقابل 36 منذ ذلك الحين. انخفضت نسبته المئوية البالغة 3 نقاط الآن إلى 29.2، أي أقل من 30.0 نقطة في مسيرته المهنية.

بويان بوجدانوفيتش (تعافى من إصابة في القدم اليسرى)، نيك كلاكستون (إجهاد أسفل الظهر) وداي رون شارب (شد في أوتار الركبة اليسرى) جميعهم خارج الإصابة، بينما سيكون جاكي كوي وجايلين مارتن وداريك وايتهيد مع الدوري الممتاز لونغ آيلاند.

تري مان من شارلوت مشكوك فيه بسبب آلام أسفل الظهر، بينما خرج داكوان جيفريز وجاريد رودن ونيك ريتشاردز وكي جاي سيمبسون ونيك سميث جونيور ومارك ويليامز.