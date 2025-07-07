يانكيز الماسك التجاري أليكس جاكسون إلى أوريولز بينما ينفجر أوستن ويلز من الركود

قام فريق Yankees بإبعاد صيد تنظيمي آخر يوم الأحد ، وشحن أليكس جاكسون من Triple-A Scranton/Wilkes-Barre إلى Orioles.

جاكسون هو مرة أخرى لاعبًا كبيرًا وينضم إلى مجموعة من أصحاب الصيادين السابقين في Yankees أو يصطاد آفاقًا تشمل لويس تورينس ، وخوسيه تريفينو ، وكارلوس نارفاس ، وكايل هيغاشيوكا ، وليانكيز تخزين-وفي كثير من الحالات ، ثم حاملين-قادرين على الصيد.

لقد شعروا بالراحة في تداول الكثير بشكل رئيسي بسبب إيمانهم بأوستن ويلز ، الذي يذكر الآن إلى جانبه.

وقال المدير المدير الفني آرون بون بعد أن أطلق ويلز على أرضه الثانية في عدة أيام ، وهو سباق صغير اتبع 50 من الخفافيش المتتالية: “خلال اليومين الأخيرين ، أشعر أنه قد تأرجح الخفافيش مثل أوستن ويلز”.

ظهرت ويلز ، وضربت لأول مرة تسديدة منفردة ضد فرانكي مونتاس يوم السبت قبل هدمها تسديدة إلى السطح الثاني في الملعب الأيمن ضد زاك بوب في أول مباراة في المباراة في ما أصبح فوزًا 6-4 يانكيز في سيتي فيلد يوم الأحد.

في فريق Yankees الذي كان له شهر يونيو القاسي وبداية صعبة في يوليو ، برزت صراعات ويلز الهجومية.

دخل سلسلة مترو الأنفاق في 6-for-37 مع 11 تمرين ، واثنين من المشي و .436 OPS في مبارياته الـ 12 السابقة. بدأ بن رايس في رؤية بعض الوقت خلف اللوحة ، وأصبحت مشكلة الدورة الدموية التي ظهرت في إصبع فهرس ويلز سببًا للإنذار.

لكن ويلز قال إن قضية الإصبع لم تؤثر عليه في الميدان أو في اللوحة ، وربما وجد شيئًا في أرجوحة.

وراء الجري المنزلي ، أضاف أرضية RBI في الرابع وقاتل من خلال خفافيش ثماني نقاط في الثامنة التي انتهت بأغنية حادة إلى اليمين.

وقال بون عن ويلز ، الذي اصطدم بعصا إذا كان هناك المزيد – أتوقع المزيد – له الهجومية “. “لقد قلت له شيئًا بعد المباراة ، مثل:” هذا أنت. دعنا نذهب “. ”

في مقابل جاكسون ، تلقى Yankees أموالًا دولية لمكافآت التجمع ولاعب ليتم تسميته لاحقًا أو نقدًا.

يحل جاكسون ، البالغ من العمر 29 عامًا ، يمتلك.

ماكس فريد (أدوار خمسة زائد ، وثلاثة أشواط حصلوا على ستة أغاني ومشي) جادل بقوة مع محكم اللوحة المنزلية جون بيكون بعد اتهامه بانتهاك في الساعة في الشوط الأول الذي جعل 2-2 عدد ضد فرانسيسكو ليندور 3-2.

وفقًا لـ Fried ، كان الضارب على السطح (خوان سوتو) يقف أمام مؤقت واحد.

لذلك نظر إلى الموقت على الجانب الأساسي الثالث ، ورأى ثانية واحدة تبقى ورفع ساقه.

وقال فريد ، الذي ارتدت لضرب ليندور: “أنا فخور بعدم التخلي عن الملاعب المجانية والكرات المجانية”. “فقط في تلك البقعة ، شعرت أنهم أطلقوا عليه بسرعة كبيرة.”

كان Giancarlo Stanton’s 118 MPH في الشوط الرابع هو كرةه 58 التي خاضت خفافيشه على الأقل هذه السرعة منذ عام 2015 ، وهو الأكثر في التخصصات. المركز الثاني: Oneil Cruz مع 19.

قبل المباراة ، قام يانكيز بإعادة توقيع جيف هارتليب إلى صفقة رئيسية في الدوري ، وأضاف اليمين إلى القائمة واخرين جايفيان ساندريدج إلى SWB.