يانكيز كارلوس رودون يغلق تدريب الربيع بأناقة

ليكلاند ، فلوريدا – مقارنةً بزملائه في المبتدئين وأيضًا آخر نوابض له ، كان معسكر كارلوس رودون مملًا إلى حد ما.

بالنظر إلى بعض الاضطرابات من حوله وفي فترة ولايته كليانكي ، هذا ليس بالضرورة شيئًا سيئًا.

ولكن بعد أن بدأ رودون آخر بداية في الربيع في فوز يانكيز 4-0 على النمور ليلة الجمعة ، فإن الأمر على وشك أن يكون مثيراً للاهتمام ، مع تعيين القوس الأيسر للحصول على الكرة في يوم الافتتاح ضد برويرز في ملعب يانكي يوم الخميس المقبل.

“أنا هنا” ، قال رودون ليلة الجمعة بعد إلقاء أدوار 4 ²/₃ الإغلاق على 77 ملعب في Tuneup النهائي في ملعب Joker Marchant. “إنه أمر مثير للاهتمام ، أشعر أنني كنت تحت الرادار ، وهو نوع من اللطيف … أشعر بأنني طبيعي للغاية ، فقط في عملي وأحاول إنجاز عملي.”

ستكون الأضواء أكثر إشراقًا في برونكس مما كانت عليه هذا الربيع بالنسبة إلى رودون. وإذا كان الأمر يبدو وكأنه كان يقوم بعمله في الظل ، فذلك لأنه في الغالب: كان يوم الجمعة يميز فقط بدوريه الثالث في دوري الجريب فروت في معسكر – وفي أولاً 27 فبراير – بعد أن وضع آخر ثلاث مباريات من خلال ممارسة الضرب المباشرة في الملعب الخلفي مع الفريق على الطريق.

لكنه قال إن ثلاث مباريات كانت كافية بالنسبة له بعد أن خرج من خمس مباريات وتجول ثلاثة في فوز 4-0 على النمور.

قال رودون: “قم بتشغيل الأضواء وسأذهب للعب”.

حول رودون في ربيع هذا العام ، فقد يانكيز جيريت كول (جراحة تومي جون) لهذا الموسم ، لويس جيل (سلالة LAT) لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، على الأرجح كلارك شميدت (التعب في الكتف) لبضعة أعوام من خلال الدوران أثناء انتهائه من تراكمه.

يتضمن التناوب الجديد “Lefty Big-Money الجديد” ، Max Fried ، الذي يتفوق عقده الذي تبلغ تكلفته 218 مليون دولار الآن على صفقة Rodón 162 مليون دولار منذ عامين ؛ ماركوس سترومان ، الذي دخل معسكر كرجل غريب متوقع ويقف الآن كبداية رقم 3 ؛ كارلوس كاراسكو ، المحارب المخضرم الذي كان لديه معسكر قوي بشكل مدهش أثناء غمسه في نافورة الشباب ؛ ويل ويل وارن ، احتمال نغمة الذي يحاول الارتداد من ظهور قاسي في بطولات الدوري الكبرى في الموسم الماضي.

ثم هناك رودون ، الذي كان القصة الكبيرة قبل الينابيع قبل أن يصابوا بجروح في منتصف الطريق عبر المخيم مع سلالة الساعد ، إلى جانب ظهر سيء ، تم تهميده حتى يوليو.

أفسح ذلك الطريق إلى موسم أولي كارثي في ​​Pinstripes نشر فيه 6.85 عصرًا في 16 بداية ، مما أدى إلى إنشاء أسئلة في الربيع الماضي حول كيف يمكن أن يتعافى من مثل هذه المقدمة الوحشية إلى Yankees.

والآن ، بعد أن خرج موسمًا قويًا للغاية استقر فيه وحقق جميع البدايات الـ 32 ، كان لدى Rodón معسكرًا عاديًا دون الكثير من Hullabaloo.

وقال المدير آرون بون بعد ظهر يوم الجمعة: “هذا عادلة. هذه نقطة جيدة”. “أتذكر العام الماضي ، أول نزهة في الربيع ، كل شيء سيتم صنعه من ذلك. لقد قام بعمل رائع ، بدءًا من الموسم السابق من خلال التدريب في الربيع ، فقط تقطيع الخشب ، تقطيع الخشب. افعل ما يجب أن أفعله للذهاب للذهاب إلى المنشور ، وتطوير روتين ، وهو جيد للغاية.

“لقد واصل ذلك ومن الواضح أننا نعتمد عليه بشدة.”

أمضى رودون الربيع في عمل ترسانةه ليكون أقل من أربعة أعماق للهدوء ، وتحويل تغييره إلى سلاح أكثر (كان يمثل ثلاثة من مهاجاته يوم الجمعة) وحتى الرش في عدد قليل من كرات سريعة.

على الرغم من أنه قام بمعظم ذلك بهدوء ، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينه لكونه غير مهم.

خاصة مع خسارة كول لهذا الموسم ، يحتاج اليانكيز إلى رودون أن يروي مثل الذراع الكبيرة التي يدفعونه ليكون.

وقال أوستن ويلز الماسك: “أعتقد أنه الأهم الآن”. “في العام الماضي ، تمكن من إكمال كل بداية ، ولم يفوت بداية. إذا كان قادرًا على تكرار ذلك بالنسبة لنا ومنحنا الطول والخروج إلى هناك وبدء الجودة ، فسيكون ذلك ضخمًا بالنسبة لنا.”