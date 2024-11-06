يانكيز لا يخافون من جيوب ميتس ستيف كوهين العميقة في مطاردة خوان سوتو

سان أنطونيو – قد يتفوق صافي ثروة ستيف كوهين بشكل كبير على عائلة ستاينبرينر، لكن يانكيز لا يشعرون بالقلق من أن ذلك سيمنعهم من الاحتفاظ بأفضل لاعب في سوق الوكيل الحر.

في اجتماعات جنرال موتورز يوم الثلاثاء، اعترف المدير العام لفريق يانكيز، بريان كاشمان، بأن فريق ميتس يشكل تهديدًا للتعاقد مع خوان سوتو.

ومع ذلك، قال إن موارد ميتس غير المحدودة على ما يبدو مع كوهين بصفته المالك لا تضمن شيئًا وضحك عندما سئل عما إذا كان كوهين قد جعله متوترًا.

وقال كاشمان: “هذه مجرد طبيعة الوحش”. “(لكن) أصحاب الأسواق الكبيرة الذين لديهم جيوب عميقة ليسوا الوحيدين الذين يوقعون اللاعبين على صفقات كبيرة. لقد رأيت فريق سان دييغو بادريس يجلس على الساحل الغربي، وقد استوردوا الكثير من اللاعبين الكبار والعقود الكبيرة والفرق المثيرة للاهتمام، لذلك يأتي ذلك بأشكال مختلفة، في مدن مختلفة وفي أوقات مختلفة.

“السوق في هذا الوقت من العام يأتي بهذه القوة من جميع الجوانب المختلفة لعالم البيسبول، لذلك يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا للتنافس مع أي شخص على أساس عام بعد عام.”

وتبلغ ثروة كوهين، وفقا لمجلة فوربس، 21.3 مليار دولار.

يمتلك كل من الشريك العام الإداري يانكيز هال شتاينبرينر وإخوته الثلاثة (أو عائلاتهم) ثروة صافية قدرها 1.5 مليار دولار، وفقًا للمصدر نفسه.

سوتو، 26 عاما، يمكن أن يكون في الطابور للحصول على عقد في الحي الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار.

سُئل كاشمان عن نوع التهديد الذي يشكله فريق ميتس في مسابقة يانصيب سوتو.

قال كاشمان: “إنهم يريدون الفوز”. “إنهم في سوق كبيرة معنا، وقد ذاقوا طعم النجاح هذا العام ويريدون المضي قدمًا أكثر. أفضل طريقة للقيام بذلك هي استيراد لاعبين ذوي جودة إلى ما لديك بالفعل. هذا هو ما نقوم به نحن وهم وأي شخص مهتم بالفوز، وأن نكون آخر فريق صامد، وهذا هو كل ما يتعلق بمحاولة العثور على لاعبين رائعين وإضافتهم إلى مزيجك.”

حتى مع جيوب كوهين الكبيرة، لم يشارك فريق ميتس بشكل كبير في وكالة شوهي أوهتاني المجانية في الشتاء الماضي، حيث شعر أن النجم الياباني يريد البقاء على الساحل الغربي – فقد وقع في النهاية عقدًا مؤجلًا للغاية لمدة 10 سنوات بقيمة 700 مليون دولار مع فريق دودجرز.

طارد فريق ميتس يوشينوبو ياماموتو، لكن صاحب اليد اليمنى الياباني – مع عرض مماثل من ميتس كرافعة مالية – قبل صفقة مدتها 12 عامًا بقيمة 325 مليون دولار من دودجرز.

بدأ كاشمان تجنيد سوتو، الذي ضرب 41 ضيفًا وسجل 0.989 OPS لمساعدة يانكيز في الوصول إلى بطولة العالم.

وقال كاشمان إنه أجرى مناقشات يوم الثلاثاء مع وكيل سوتو، سكوت بوراس، حول لم الشمل المحتمل، وأن فريق يانكيز مستعدون لتقديم “أفضل ما لديهم”. لكن كاشمان أشار أيضًا إلى أن إعادة التوقيع مع سوتو لم تكن أمرًا ضروريًا.

قال كاشمان: “إذا لم نتمكن من (الاحتفاظ بسوتو)، فهناك الكثير من اللاعبين المختلفين في هذا السوق الذين يمكنهم التأثير بشكل إيجابي على هذه القائمة بطرق مختلفة”. “نريد استكشاف أي طريقة ممكنة لتشكيل أفضل فريق ممكن لعام 2025 لأننا نريد العودة إلى حيث انتهينا للتو، والذي كان في بطولة العالم.”

ذكرت صحيفة The Post الأسبوع الماضي أنه يُعتقد أن فريق ميتس كان من بين الموجة الأولى من الفرق التي قامت بتسجيل الوصول إلى سوتو بعد خسارة يانكيز أمام دودجرز في اللعبة الخامسة من بطولة العالم.

لكن رئيس عمليات البيسبول في ميتس، ديفيد ستيرنز، لم يعترف علنًا بعد باهتمام الفريق بسوتو.

قال كاشمان إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سوتو ويانكيز سيجتمعان شخصيًا.

وقال كاشمان: “بما أنه يعرفنا، فنحن على استعداد للقاء معه إذا شعر أنه من الضروري مقابلتنا”. “إنه يفهم مشهد الفرص المتاحة له الآن. لقد لعب في سان دييغو. لقد لعب في واشنطن. الآن لقد لعب هنا. لذلك نحن على أتم استعداد للقاء عدد المرات التي يرغب في مقابلتها”.