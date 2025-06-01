يانكيز ماركوس سترومان يتخذ خطوة كبيرة في استعادة إصابة في ركبته

لوس أنجلوس – اندلع ماركوس سترومان أخيرًا من نمط الحمل وواجه الضاربون يوم السبت في ملعب دودجر لأول مرة منذ ثلاثة أسابيع.

ما يأتي بعد ذلك أقل وضوحًا.

ألقى خطاب يانكيز المخضرم ، الذي كان مدرجًا في القائمة المصابة منذ 12 أبريل مع التهاب في الركبة اليسرى ، آخر ممارسة الضرب المباشرة في 9 مايو في تامبا.

لكنه عانى من عدم الراحة في تلك الجلسة ، لذلك كان يلقي فقط جلسات الثيران كل بضعة أيام منذ ذلك الحين حتى يوم السبت ، عندما ألقى حوالي 30 درجة ومكافئ اثنين من الأدوار.

“بدا سترو حادًا” ، قال مدير بون بون. “أحب ما رأيته منه … اعتقدت أن أغراضه تبدو جيدة.”

كيف تستجيب ركبة سترومان للزيادة في النشاط ستحدد كيفية قيامه ، حيث قال بون إنه لم يعرف بعد ما هو التالي.

ولكن حتى بمجرد أن يثبت أنه مستعد ويذهب في مهمة إعادة التأهيل ، فإن دوره مع يانكيز يبقى في الهواء.

قال بون سابقًا إن يانكيز سيبني سترومان – الذي قال في تدريب الربيع إنه لن يخرج من الثيران – كبداية ، على الرغم من أن لديهم خمس مبتدئين في ماكس فريد ، كارلوس روون ، كلارك شميدت ، ويل وارن وريان ياربرو.

بدأ Yarbrough الموسم في The Bullpen ولكنه كان حادًا في أربع بدايات منذ الانتقال إلى الدوران عندما تم تعيين كارلوس كاراسكو للمهمة.

آخر مرة في لعبة في 11 أبريل ، عندما تخلى عن خمسة أشواط في ²/₃ من الشوط ضد العمالقة ، مع الكشف عن قضايا ركبته في وقت لاحق من تلك الليلة.

كان قد تقدم لمواجهة الضاربون في 9 مايو في تامبا ، عندما اندلعت الركبة مرة أخرى.

قال بون: “بدا الأمر وكأنه كان بسيطًا ، لكنه كان مستمرًا”. “ثم من خلال زوجين من الثيران المختلفين ، كان لا يزال هناك وبقاء. لذلك سنرى”.

من المؤكد أن إقامة سترومان الممتدة في القائمة المصابة قد تأكد من أنه لن يصل إلى 140 أدوارًا ، والتي كانت العلامة التي كان عليه أن يضرب خيارًا بقيمة 18 مليون دولار لعام 2026.

ما إذا كان هذا يجعله سلعة أكثر قابلاً للتداول بمجرد أن يكون صحية لا يزال يتعين رؤيته.

ثم مرة أخرى ، فإن Yankees لا يبعد سوى إصابة واحدة عن الحاجة إلى سترومان لملء بقعة في الدوران ، مع عمق بدء محدود في القصر.

يعود لويس جيل في طريق العودة ، ويصل إلى التل يوم الجمعة لأول مرة منذ إغلاقه بسلالة لات عالية الجودة في التدريب في الربيع ، ولكن لا يزال أمامه طرق للذهاب ، مع عودة من المحتمل أن تأتي بعد كل النجوم ، في أحسن الأحوال.

في غياب سترومان-جنبا إلى جنب مع جراحة جيل وجيريت كول في نهاية الموسم تومي جون-كان دوران يانكيز يزدهر في الآونة الأخيرة.

لقد دخلت هذه السلسلة بعد أن نشرت عصر MLB أفضل 2.54 على مدار 40 مباراة لها منذ 14 أبريل ، بعد أن سمحت بثلاث أشواط مكتسبة أو أقل في 35 من هذه البدايات ، واثنان من أشواط أو أقل في 31 من تلك البدايات أو واحدة أو صفر مكتسبة في 22 من هذه البداية.

كان فريد انحراف ليلة الجمعة ، عندما ارتفع عصره من 1.29 إلى 1.92 بعد التخلي عن ستة أشواط في خمس أدوار زائد ضد المتهربين.

ولكن قبل ذلك ، كان أحد أفضل الرماة في اللعبة خلال الثلث الأول من الموسم.

صعد رودون أيضًا لعبته بينما كان وارن وياربرو قد وضعوا جيدًا لتوحيد الطرف الخلفي للدوران في الأسابيع الأخيرة.