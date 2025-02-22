يانكيز ماركوس سترومان يطير الشوط بدون أهداف في الربيع لاول مرة

تامبا-بدأ ماركوس سترومان فوز يانكيز 4-0 على الأشعة في المباراة الافتتاحية لدوري الجريب فروت يوم الجمعة وألقى الشوط بدون أهداف.

دخل المخضرم الأيمن معسكرًا (بعد تخطي اليومين الأولين من التدريبات للأباريق والماسكين) الذي يواجه عدم اليقين بشأن دوره ، على الرغم من أنه أوضح أنه بداية ولن يخرج من الثيران.

أمضى يانكيز خارج الموسم في محاولة لتبادله ، لأنه مدين بمبلغ 18 مليون دولار وهو المبتدئ رقم 6 المتوقع إذا بقي الجميع بصحة جيدة ، لكن سترومان يصر على أنه لا يشعر بالقلق من الضوضاء المحيطة به.

قال سترومان: “بصراحة ، لدي قلق صفر”. “لم أفكر في الأمر ، لأكون صادقًا. أنا أعرف من أنا كقاذف. أنا إبريق واثق للغاية. لا أعتقد أنك تريد شخصًا ما في بداية الدوران الذي سيكون مثل ، “مهلا ، سأذهب إلى الثور”. هذا ليس شخصًا تريده.

“أنا واثق جدًا. هذا يأتي من كيف رفعني والدي. سأعتقد دائمًا أنه يمكنني إنجاز المهمة. في نهاية اليوم ، أعتقد أن الأمور ستصدر كما سترفع “.

غادر JT Brubaker اليمين ، وهو مرشح عمق البداية ، مباراة يوم الجمعة مع مدرب بعد أنسح فريقه بينما كان يحاول الخروج دون جدوى من عودة ظهره.

وقال بون: “إنهم يعاملونه على ذلك وسنرى ما لدينا هنا في الأيام المقبلة”.

وصل روجر كليمنز إلى معسكر يانكيز يوم الجمعة كمدرب ضيف وقضى وقتًا في التحدث مع جيريت كول وماكس فريد وكارلوس رودون ، من بين آخرين.

وقال كول ، الذي ألقى جلسة الثيران أمام كليمنس: “لقد حاولت إبريقًا محاكاة من حيث ميكانيكي كطفل وقدرته التنافسية”. “إنها واحدة من الأشياء الرائعة حقًا عن Yankees هو أن لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين ، لذلك يمكنك مقابلة أبطالك. إنه مميز جدًا. “

ألقى كلارك شميدت (مرة أخرى) 22 درجة في جلسة بولبنس يوم الجمعة وقال إنه شعر بالرضا عن ذلك.

سجل كل من Yankees Paul Goldschmidt و Cody Bellinger نجاحًا كبيرًا في الربيع ، حيث قام Goldschmidt بحفر RBI من جدار المجال الأيسر في الشوط الأول.

حصل Jasson Domínguez على أول صدع في واجبات Leadoff ، حيث ذهب 0 مقابل 2 مع نزهة.

تحدى بن رورتفيت ، الماسك السابق في يانكيز ، الآن مع أشعة ، كرة من أربعة دعوة ضد موسيقى الجاز تشيشولم جونيور في الشوط الثالث ، وذلك باستخدام نظام ضربات الكرة الآلي في MLB والذي يتم اختباره هذا الربيع.

لكنها لم تنجح ، حيث جاء الملعب فوق المنطقة.

قال أنتوني فولبي ضاحكًا: “من المضحك أن بن فاشله تمامًا”. “سأرتديه.”