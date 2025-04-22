يانكيز موسيقى الجاز تشيشولم جونيور بكفالة على الكرة مع الخفافيش المكسورة تطير في طريقه

كليفلاند – تخلى موسيقى الجاز تشيشولم جونيور عن جسده لإجراء بعض المسرحيات البراقة على الدفاع هذا الموسم.

في ليلة الاثنين ، قام بإنقاذ بطانة ناعمة إلى القاعدة الثانية لأنه كان هناك شيء أكثر يتعلق بالخروج من زاوية عينه: مضرب مكسور.

تحولت المسرحية إلى أغنية RBI لبرايان روكيو في خسارة يانكيز 6-4 للأوصياء في الحقل التقدمي ، لكن تشيشولم لم يكن يخمن نفسه.

قال: “هذا صعب”.

“أريد أن أجعل كل مسرحية هناك من أجل الرجل ، لكن في الوقت نفسه ، لا تريد أن تموت. لقد حصلت على شيء حاد في طريقك. لقد رأيت الرجال يطعمون الخفافيش المكسورة شخصيًا ، لذلك أعرف مدى سوء الإصابة.

يتحدث Chisholm من التجربة ، حيث تعرض للضرب في العجل من قبل خفاش مكسور عندما كان يلعب شورتستوب في High-A.

وقال أيضًا إنه رأى أنه يحدث للعاملين الآخرين عندما كان مع مارلينز.

حدثت مسرحية مماثلة في نهاية هذا الأسبوع في تامبا ، عندما أصاب هارون جادس جائزة مكسورة على القاعدة الثالثة ولم يطلقها كامينيرو المبتدئين لأن قطة وود كانت تطير في طريقه.

وقال تشيشولم ، الذي سحق لاحقًا هوميروس الذي يديره هوميروس ، السابع من الموسم: “لهذا السبب أنا أكثر حذراً بعض الشيء بشأن ملاحقة الكرات عندما يكون الخفافيش في نفس الممر”.

لم تنته المكالمة الهاتفية مع حصول Aaron Judge على الفضل في الجري الثامن على المنزل.

ولكن بخلاف ذلك ، بدا أن آرون بون يقدر مكالمته الهاتفية مع مايكل هيل ، نائب رئيس العمليات في مجال MLB ، يوم الاثنين للتعبير عن إحباطه من الحكام (ورئيس المراجعة اللاحق للطاقم) الذي يدعو إلى كرة القدم العميقة في Steinbrenner ، بدلاً من ما يعتقده مدير Yankees على أرضه.

وقال بون في الحقل التقدمي قبل افتتاح سلسلة ضد الأوصياء “(هيل) قال للتو ،” مهلا ، لقد كانت دعوة صعبة “. “من الواضح أنه لم يكن في حديقة دوري رئيسية دون سطح السفينة الثالث يعقد ذلك وكل ذلك. قلت للتو إنها كانت دعوة صعبة ، من الواضح أنها أعتقد.”

كان بون لا يصدق يوم الأحد أن الدعوة في هذا المجال لم تنقلب ، قائلاً: “إن جرأة مكانة المكالمة رائعة”.

ولكن بعد مراجعة جميع الزوايا ذات الصلة ، لم يستطع مسؤول إعادة التشغيل تحديد أن الكرة تركت الملعب في منطقة عادلة.

ولم يكن ذلك بسبب نقص الكاميرات بسبب الأشعة التي تلعب في منزل تدريب يانكيز الربيعي ، كما قال مصدر إن مجموعة الكاميرات في الملعب ، بما في ذلك تلك ذات الأسعار ذات الإطار العالي ، كانت مساوية للأماكن الأخرى.

أشار القاضي إلى الأعمدة الكريهة الأقصر لأن لا تساعد الحكام في اتخاذ القرار الصحيح للعادل أو الخاطئ في الميدان ، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه القضية قد تتم معالجتها في حقل شتاينبرنر.

في غضون ذلك ، عزا بون هيل لسماعه – كما كان في كثير من الأحيان على مر السنين كلما كان لدى مدير يانكيز مشاكل مع الحكام.

قال بون: “سأقول ، مايك هائل”. “أحاول أن أكون محترمًا ، حتى عندما أحصل على القليل من التسخين. لكنه جيد حقًا في إعطائك المنتدى والأرضية للتحدث والتحدث. إنه يعيد الأفكار إليك. إنه عادةً ما يكون مسؤولاً للغاية ،” مهلا ، كان ينبغي لنا أن نفعل بشكل أفضل هناك ، أو ، “لا ، أعتقد أنك مخطئ”. “

كان يانكيز يفكرون في البداية في أن ماركوس سترومان يمكن أن يحصل على نسخ احتياطي بسرعة إلى حد ما للعودة من القائمة المصابة قبل فترة طويلة.

ولكن بعد 10 أيام من بدايته الأخيرة ، لا يزال سترومان يواجه بعض المشكلات مع ركبته اليسرى ولا يبدو قريبًا من العودة.

وقال بون: “ما زال يشعر ببعض الأشياء هناك ، لذلك لم يفعل ذلك – لقد ألقى ، لكنه لا يزال نوعًا من تطهير الطريق له”. “لأنه كان لا يزال يشعر ببعض الأشياء هناك.”

تزامن وضع سترومان في القائمة المصابة لمدة 15 يومًا مع التهاب الركبة مع عودة كلارك شميدت من IL ، لذلك لم يكن يانكيز بحاجة إلى ملء ثقب في الدوران.

لكن عمقهم وراء مبتدئينهم الخمسة الحاليين مهزومين-وهذا مع كارلوس كاراسكو لا يزال يحاول إثبات أنه كان لديه ما يكفي في الخزان ليحصل على الأقل على يانكيز إلى يونيو ، وهو أقدم لويس جيل يمكن أن يعود من سلالة لات عالية الجودة.

لدى سترومان البالغ من العمر 33 عامًا ، والذي يحصل على 18.5 مليون دولار هذا الموسم ، خيارًا من خلال 18 مليون دولار لعام 2026 الذي يدور إذا كان يضع 140 أدوارًا هذا الموسم-والذي سيصبح أكثر مرجحًا أن يبقى على IL.

وقال بون: “أعلم أن هناك بعض الأشياء العصبية التي كانت تزعجها قليلاً”. “سنستمر في العمل لمحاولة الحصول عليه جسديًا حيث يحتاج إلى أن يكون ثم نأمل أن يبدأ في بنائه احتياطيًا.”

كان بن رايس (كوع الكوع) خارج التشكيلة للمباراة الثانية على التوالي ، لكنه قام بممارسة الضرب في هذا المجال ، ثم قرصة في الشوط التاسع ، وتسخين ضد كادي سميث. وقال بون إنه يتوقع إعادة الأرز في التشكيلة يوم الثلاثاء.

قال بون: “لقد قضى يومًا جيدًا”. لكنه قام بممارسة الضرب في القفص في وقت مبكر من بعد ظهر الاثنين ثم ضرب المزيد في الميدان المسبق ، والتي كانت علامة مشجعة. كان من المتوقع أن يكون متاحًا خارج المقعد ويمكنه العودة إلى التشكيلة قبل انتهاء هذه السلسلة.

تم وضع Trent Grisham الحار في قائمة الأبوة يوم الاثنين ، حيث استدعى لاعب كرة القدم Jorbit Vivas من Triple-A Scranton/Wilkes-Barre لأخذ مكانه في قائمة حتى يعود (والذي يمكن أن يكون في وقت متأخر من يوم الجمعة).

مع رحيل جريشام وما زال رايس في الخارج ، حصل القاضي على يوم ثانٍ على التوالي في DH بينما بدأ بابلو رييس البداية في الحقل الصحيح.

ستبدأ DJ Lemahieu (سلالة العجل) مهمة إعادة التأهيل يوم الثلاثاء مع سومرست مزدوج. … من المقرر أن يرمي Jonathan Loáisiga (جراحة الكوع) جلسة تدريبية أخرى حية يوم الأربعاء قبل أن تبدأ مهمة إعادة التأهيل يوم السبت مع Tampa Single-A. وقال بون إن جيانكارلو ستانتون (المرفقون التنس) بدأ يركض في الجري ، لكنه لا يزال يضرب آلة ترويغ.