يانكيز يلعبها مع خط الزمني لوك ويفر

تم خلع الجزء الخلفي من الثيران لبضعة أسابيع على الأقل وعلى الأرجح لفترة أطول.

نقل يانكيز رسميا لوك ويفر إلى القائمة المصابة لمدة 15 يومًا لسلالة أوتار الركبة التي تتطلب أطول من تلك الـ 15 يومًا.

عاد ديفين ويليامز ، الذي خسر الوظيفة الختامية أمام ويفر قبل أن يجد نفسه مرة أخرى كرجل إعداد ، إلى واجباته التاسعة ونجا من الفوز يوم الثلاثاء 3-2 على الأوصياء في برونكس.

ورفض يانكيز ويفر وضع جدول زمني عند عودته ورفضوا الكشف عن شدة الإجهاد في أوتار الركبة اليسرى ، والتي شعر بها “الاستيلاء” أثناء الاحماء يوم الأحد في ملعب دودجر.

أبلغت ESPN في الأصل عن غياب 4-6 أسابيع ، وهو جدول زمني اعترف به ويفر هو “عائم هناك” ولا يريد تأكيد أو إنكار.

“سنرى” ، قال المدير آرون بون. “نأمل أن يخدمه شيء على المدى الطويل من الموسم ولنا جيدًا ، فقط نحافظ عليه قليلاً وجعله أفضل بالنسبة لنا عندما يعود”.

Weaver هو المخلص الوحيد الذي استخدمه Yankees في ثلاثة أيام متتالية (من 20 إلى 22 مايو). كان قد نصب في 24 مباراة حتى مايو – الكثير ، ولكن بعيدًا عن أعلى مستوى في الدوري البالغ 29 – ويقود فريق يانكيز في أدوار (25 ²/₃).

هل كان في كثير من الأحيان؟

وقال ويفر ، الذي أضاف أنه لم يتعامل مع سلالة أوتار الركبة في الماضي: “من الصعب تحديد شيء واحد”. “أعرف ما الذي يستطيع جسدي به. لقد كنت أعمى جدًا بحقيقة أن هذا قد حدث.”

وقال بون: “إن الاعتراف بفقدان ويفر- أحد أفضل المسكنات في لعبة البيسبول الذين يضربون IL مع عصر 1.05 وثمانية ينقذ على الرغم من العمل ككلب للهجوم المتوسط ​​أو المتأخر لبدء الموسم-” ضخم “، فإن يانكيز يأمل أن يعود إلى ثور لم يفلح إلى الإيقاع (أو في مباراة واحدة).

عاد أحد أفضل المقربين في الشركات الكبرى في السنوات القليلة الماضية إلى هذا الدور مع المزيد من الكفاءة من التميز.

بالنظر إلى تقدم ثنائي المركز في التاسع ، سمح ويليامز بمقدمة واحدة لكارلوس سانتانا وأغنية في وضع جيد لدانييل شنيمان لقطع الصدارة إلى النصف.

ولكن مع شنيمان في المركز الثاني ، حصل ويليامز على بو نايلور ليطير. كان حفظ مهزوزة حفظ رغم ذلك.

“لا شيء حقًا ، في رأيي” ، قال ويليامز عن الاختلاف في الحصول على الرافضة في التاسع بدلاً من أدوار أخرى. “أنا لا أرى أنه مختلف.”

فقد وليامز وظيفته الوثيقة بحلول نهاية أبريل ، ولكن منذ 7 مايو خفض عصره من 10.00 إلى 6.35.

في العودة إلى المسار الصحيح ، استشهد ويليامز بالقيادة المحسنة.

وقال ويفر عن ويليامز ، وهو الاستحواذ على الاستحواذ في الخارج ، الذي شغل 1.66 عصرًا مع الجعة من 2022-24: “لقد رأيت رجلاً فعل ما فعله طوال حياته المهنية”. “إنه في قوة كاملة الآن … لأي شيء كنا نراه أو أي شيء تريد أن تكتب عنه ، وأنا أعلم داخليًا أنني شعرت بنفس الطريقة منذ البداية. أعرف أننا حصلنا على إبريق مسمار. أعلم أننا حصلنا على واحدة من النخبة في اللعبة.

“عندما يكون في ذروته ، لا يوجد الكثير الذي يمكن القيام به على جانب الضارب.”

جاسون دومينغيز من المحتمل أن يفوت بون “بضعة أيام” ، لكن التوقع في الوقت الحالي هو أن لاعب كرة القدم لن يتطلب قلة IL.

لم يكن Domínguez ، الذي تم إزالته من مباراة الأحد مع كدمة في الإبهام الأيسر الذي حافظ عليه أثناء سرقة القاعدة الثانية ، في تشكيلة يوم الثلاثاء ولكنه كان يشعر بتحسن.

وقال بون إن المدير لم يكن متأكداً مما إذا كان دومينغيز سيحاول السيطرة على الخفافيش يوم الثلاثاء مع تورم “أصبح أفضل”.

“يوما بعد يوم” ، قال بون. “اليوم ليس هو اليوم.”

بدون Domínguez ، لعب كودي بيلينجر الحقل الأيسر مع ترينت غريشام في الوسط وآرون القاضي في اليمين.

في يوم حافل من تحركات القائمة ، قام يانكيز بتنشيط فرناندو كروز من IL واستدعى يمين يري دي لوس سانتوس من Triple-A Scranton/Wilkes-Barre لتحل محل Weaver المهرج.

مع Jazz Chisholm Jr. Back ، Jorbit Vivas تم اختياره.

المخضرم يميني كارلوس كاراسكو تم تعيينه للمهمة.

بعد ثلاث مباريات ، تم نقل مهمة إعادة التأهيل من JT Brubaker من Double-A Somerset إلى SWB.

يميني جيك أبناء العم بدأت مهمة إعادة التأهيل مع وادي هدسون العالي.