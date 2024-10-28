يبدو الفيديو الساخر لـ Bears Tyrique Stephenson أسوأ الآن

سلط اكتشاف من مدرب فريق Bears Matt Eberflus الضوء على مهمة الظهير الدفاعي Tyrique Stephenson في مسرحية يوم الأحد سيئة السمعة الآن، حيث كان يسخر من مشجعي Commanders بينما كانت لعبة Hail Mary الحائزة على جائزة.

بحلول الوقت الذي أعاد فيه ستيفنسون انتباهه إلى الملعب، كان يلعب لعبة اللحاق بالركب. وبينما عاد إلى اللعب في الوقت المناسب ليقلب التمريرة العميقة من لاعب وسط القادة جايدن دانيلز، هبطت مباشرة في أحضان المتلقي الواسع نوح براون حيث عانى فريق الدببة من هزيمة مدمرة 18-15.

وتحدث إيبرفلوس يوم الاثنين إلى الصحفيين وأكد شكوك أولئك الذين شاهدوا الفيديو: كان من المفترض أن يتغلب ستيفنسون على براون في المسرحية.

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ومع ذلك، قال إيبرفلوس إنه أعجب بتقديم ستيفنسون اعتذارًا لزملائه في فريق بيرز.

وقال إيبرفلوس: “لقد كانت لحظة جيدة حقًا بالنسبة له أن يتمكن من القيام بذلك، وإظهار المسؤولية والمساءلة”.

اعتذر ستيفنسون أيضًا علنًا عن الخطأ الفادح الذي حدث في X.

وكتب: “إلى شيكاغو وزملائي في الفريق، أعتذر عن قلة الوعي والتركيز”.

“اللعبة لن تنتهي حتى تصل الأصفار إلى الساعة. لا يمكن أن تأخذ أي شيء كأمر مسلم به. تم تدوين الملاحظات، وسوف يحدث التحسن. #بيردوون.”

كان السلام عليك يا مريم مؤلمًا بشكل خاص لفريق الدببة لأنهم قاوموا تأخرهم 12-0 وتقدموا قبل 25 ثانية فقط من المباراة عند هبوط روشون جونسون.

في توفره لوسائل الإعلام، قال إيبرفلوس إنه غير قلق من أن الدببة سمحوا للقادة بالحصول على مكاسب سهلة تبلغ 13 ياردة بتمريرة من دانيلز إلى تيري ماكلورين، حيث اندفع العرض الواسع خارج الحدود لإعداد الفريق من أجل السلام عليك يا مريم.

“أنت تدافع عن الهبوط هناك، وهم يرمون الكرة لمسافة 10 أو 13 ياردة … هذا لا يهم. قال إيبرفلوس: “سيصل الأمر دائمًا إلى المسرحية الأخيرة”.

لقد كانت إجابة محيرة من مدرب فريق Bears نظرًا لأن القادة كانوا على خط 35 ياردة قبل الرابح، ولم تكن رمية دانيلز قادرة على الوصول إلى منطقة النهاية من هناك.

أدت الخسارة إلى انخفاض فريق الدببة إلى 4-3 – والمركز الأخير في NFC North.