يتحدث كورتني فاندرسسلوت نهاية “تحدي” إلى حرية الحرية

رياضة
يتحدث كورتني فاندرسسلوت نهاية "تحدي" إلى حرية الحرية

شيكاغو – توقعت كورتني فاندرسسلوت بالفعل افتتاح Sky Home يوم الخميس ليلة يوم الخميس ستكون ليلة عاطفية بغض النظر عن الخصم.

إنها تمثل مباراتها الأولى في غرفة خلع الملابس في المنزل في وينتروست أرينا خلال عامين ، وستشاهدها ابنتها المولودة حديثًا من الحشد.

ولكن ستكون هذه هي المرة الأولى التي سترى فيها العديد من زملائها السابقين في فريق Liberty – بصرف النظر عن أولئك الذين شاركوا في لا مثيل له – وموظفو التدريب منذ الاحتفال باللقب معًا في أكتوبر.

لدى Vandersloot ذكريات رائعة عن موسمينها في نيويورك ، حيث حصلت على اختيارها الخامس في كل النجوم في عام 2023 وساعدت الحرية في نهائيات WNBA.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية