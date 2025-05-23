يتحدث كورتني فاندرسسلوت نهاية “تحدي” إلى حرية الحرية

شيكاغو – توقعت كورتني فاندرسسلوت بالفعل افتتاح Sky Home يوم الخميس ليلة يوم الخميس ستكون ليلة عاطفية بغض النظر عن الخصم.

إنها تمثل مباراتها الأولى في غرفة خلع الملابس في المنزل في وينتروست أرينا خلال عامين ، وستشاهدها ابنتها المولودة حديثًا من الحشد.

ولكن ستكون هذه هي المرة الأولى التي سترى فيها العديد من زملائها السابقين في فريق Liberty – بصرف النظر عن أولئك الذين شاركوا في لا مثيل له – وموظفو التدريب منذ الاحتفال باللقب معًا في أكتوبر.

لدى Vandersloot ذكريات رائعة عن موسمينها في نيويورك ، حيث حصلت على اختيارها الخامس في كل النجوم في عام 2023 وساعدت الحرية في نهائيات WNBA.