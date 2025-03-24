يتحول مضرب الجرس في ماريلاند في ماريلاند إلى جدل السفر

قد تحتاج اللحظة الأكثر دراماتيكية في مارس إلى نجمة النجمة بجانبه.

حقق رجل ميريلاند الكبير ديريك كوين تسديدة لا تصدق مع انتهاء الوقت لختم فوز 72-71 على ولاية كولورادو في جولة مثيرة من 32 مباراة.

على الرغم من أنه عندما توجه إلى اليسار ووضع الكرة أعلى من الزجاج ، فإن نظرة فاحصة تظهر أنه سافر في المسرحية.

قال مات نورلاندر من CBS Sports إنه تحدث إلى “مسؤول مخضرم” أكد أن الملكة “سافرت تمامًا على هذه اللقطة”.

تقود الملكة إلى اليسار قبل أن تجمع الكرة على خطوة وتأخذ اثنين آخرين إلى يده خارجه قبل إعادة الجمع والخدمات المصرفية في يده اليمنى لضرب الجرس.

بعد المباراة ، ضحك نيكو ميدفيف مدرب ولاية كولورادو عندما طلب منه أحد المراسلين أن يتفاعلوا مع “أن يكون هناك وقت ويوم” حيث تم تفجير هذه المسرحية ودعا السفر.

قال ميدفيف بعد المباراة: “لم أر الفيديو بعد. أنا متأكد من أنه سيكون من الصعب مشاهدته”. “ربما كان الأمر كذلك ، ربما لم يكن كذلك. لكن هذا لا يهم ، لم يتصلوا بأحدهم.”

وأضاف Medved أن الملكة “صنعت تسديدة صعبة للغاية” لتعطل الفوز.

في برنامج Postgame ، قال محلل قواعد CBS جين ستيراتور إن هات هو المفتاح هو ما إذا كان الملكة قد حيازة كاملة حيث كان يتخذ تلك الخطوات.

وقال ستيراتور عندما سئل عن السفر المزعوم: “لا تقفز من الشاشة مثل أي شيء كبير”.

ظهر تشارلز باركلي منزعجًا على وجه التحديد ، قائلاً إنه حصل على 13 رسالة نصية من الأصدقاء الذين يتحدثون عن مكالمة عدم السفر من الحكام.

ينتج عن غير الصافرة السخية لماريلاند مرسى 16 حلوًا لـ The Terrapins وهزيمة مؤلمة لـ The Rams ، الذي يتوجه إلى المنزل بعد امتداد حار أحمر لإنهاء الموسم حيث فازوا بـ 22 مبارياتهم الأخيرة.

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ماريلاند بعد ذلك تأخذ المصنفة رقم 1 فلوريدا في المنطقة الغربية مساء الخميس.