يتخلص Dorian Finney-Smith من البداية البطيئة للموسم لمساعدة Nets عند الحاجة الماسة إليها

في إحدى الليالي التي كان فيها حجم الشباك صغيرًا، كان دوريان فيني سميث مستعدًا لحمل الفريق لمدة 40 دقيقة أو أكثر إذا تم استبعاد نيك كلاكستون.

على الرغم من أن كلاكستون بدأ أول مباراة له ضد غريزليز يوم الاثنين بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال فترة ما قبل الموسم، إلا أن النيتس كان بدون نواه كلوني وبن سيمونز وداي رون شارب.

لقد كانت ليلة احتاج فيها النيتس إلى المزيد من مهاجمه في العام التاسع، وقد سجل 17 نقطة وست متابعات وثلاث تمريرات حاسمة وسرقة لمساعدة النيتس على تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم – 106-104 على غريزليز في باركليز. مركز.

قال كلاكستون عن فيني سميث بعد الفوز: “لقد كان شخصًا موثوقًا به، ويتمتع بصحة جيدة”. “إنه يحرسنا من 1 إلى 5 ليلاً وليلاً. ونحن بحاجة فقط إلى رجال مثل هؤلاء، خاصة الآن مع تعرضنا للإصابات. لقد قالها الليلة، إنه مستعد للعب في أكثر من 40 مباراة إذا لم ألعب. لذا فمن المؤكد – عليك أن ترفع قبعتك.

جاءت ثماني نقاط من نقاط فيني سميث في الربع الرابع، بما في ذلك خنجر حاسم من ثلاث نقاط كسر التعادل عند 101 قبل أقل من دقيقة للعب ومنح نتس التقدم لبقية المباراة.

لقد سدد خمسة من ثمانية من العمق وهو ثاني لاعب في تاريخ الفريق يسجل خمس رميات ثلاثية وخمس لوحات هجومية في مباراة واحدة. وكان آخر من أنجز هذا العمل الفذ هو كايري إيرفينغ في 9 ديسمبر 2022.

شهدت المباريات الثلاث السابقة تسجيل فيني سميث تسع نقاط فقط.

“فقط فريقي يا رجل. قال فيني سميث يوم الاثنين: “ما زالوا يثقون بي على الرغم من أنني كنت أواجه صعوبات في المباراتين الأخيرتين، وما زالوا يطلبون مني تسديد الكرة في كل مرة أفتح فيها الملعب”. “إنه شعور جيد عندما يدعمك الأشخاص من حولك حتى عندما لا تقوم بالتصويب.”

أدرك فريق Net للسنة الثالثة أنه اضطر إلى استخدام ساقيه أكثر قليلاً يوم الاثنين، حيث تعبوا من حراسة الجميع تقريبًا بدءًا من حراس النقاط مثل جمال موراي إلى المهاجمين مثل جارين جاكسون جونيور.

“واصل دو (فيني سميث) إطلاق النار ودخلوا جميعًا. هل يمكنك دائمًا التحكم فيه؟ قال المدرب جوردي فرنانديز: “لا، لكنك تتحكم فقط في أخذ الأشياء الجيدة”. لقد فعل ذلك وكنت سعيدًا جدًا من أجله لأنني وضعته في موقف صعب. لقد كان يحرس المراكز، وكان يحرس حراس النقاط. … أنا أفعل كل هذا به وهو يقاتل. حقيقة أنني أستطيع رؤيته وهو يقاتل دفاعيًا، ولكن أيضًا أرى التسديدة تدخل المرمى، لا أحد يستحق ذلك أكثر منه.

لدى Nets حمولة أخف من المخاوف بشأن الإصابة هذا الأسبوع.

على الرغم من غياب كلوني عن مباراة يوم الاثنين بسبب ألم في الفخذ الأيمن بعد تلقيه فحص التصوير بالرنين المغناطيسي في الصباح قبل مباراة جريزليز، إلا أنه قال لصحيفة The Post بعد الفوز إنه يأمل في لعب فريق سيلتيكس يوم الجمعة.

“إنه مؤلم. لكن يجب أن أكون بخير. قال كلوني: نعم. من المفترض أن تكون الفترة النادرة التي تبلغ ثلاثة أيام بين الألعاب مفيدة. “إنه لشيء رائع. حان الوقت للتعافي، قم بالأمر بشكل صحيح حتى أتمكن من اللعب في المباراة التالية.

استراح بن سيمونز يوم الاثنين في نهاية المواجهة المتتالية لإدارة حمل أسفل الظهر.

يلعب فريق سلتكس مع فريق ووريورز يوم الأربعاء وسيكون بدون جايلين براون (مثني الورك الأيسر) وكريستابس بورزينجيس (إعادة تأهيل جراحة وتر الظنبوب). وغاب براون عن المباراتين الماضيتين لفريق سيلتيكس.