يتصاعد جدل الكرة الطائرة حول المتحولين جنسيًا في ولاية سان خوسيه مع دعوى قضائية صادمة

تعد لاعبات الكرة الطائرة للسيدات الحاليات والسابقات في ولاية سان خوسيه جزءًا من دعوى قضائية مكونة من 12 شخصًا مرفوعة ضد ماونتن ويست والمفوضة غلوريا نيفاريز تزعم انتهاك العنوان التاسع والتعديل الأول وسط الجدل الدائر حول حالة قائمة المتحولين جنسياً بلير فليمنج، وفقًا لـ OutKick.

تشمل الدعوى القضائية بروك سلوسر، كبير سبارتانز، والمدرب المساعد الموقوف ميليسا باتي-سموث ولاعبين من أربع مدارس أخرى في ماونتن ويست خسروا المباريات ضد ولاية سان خوسيه.

وتزعم أن ماونتن ويست وضعت سياسة مشاركة المتحولين جنسياً من أجل “تهدئة وقمع حقوق حرية التعبير للرياضيات”، وفقًا للدعوى القضائية التي نشرتها Outkick.

كما تهدف إلى منع فليمنج وولاية سان خوسيه من المشاركة في بطولة المؤتمر.

وبحسب ما ورد، يقوم المجلس المستقل للرياضة النسائية بتمويل الدعوى، التي تم رفعها في المحكمة الجزئية الأمريكية في كولورادو، وفقًا لصحيفة Las Vegas Review-Journal.

قال المحامي بيل بوك، الذي يمثل المدعين، لـ Outkick: “إن الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ومؤتمر Mountain West ومديري الألعاب الرياضية في الكليات في جميع أنحاء البلاد يفشلون النساء”.

“نظرًا لأن الإداريين لا يملكون الشجاعة للقيام بعملهم، علينا أن نطلب من المحاكم الفيدرالية أن تقوم بعملهم نيابةً عنهم.”

كانت ولاية سان خوسيه متورطة في الجدل هذا الموسم بسبب وضع فليمنج في القائمة.

فليمينغ، وهي طالبة في الصف الأحمر من فيرجينيا، في موسمها الثالث مع ولاية سان خوسيه بعد انتقالها من كوستال كارولينا.

خسرت الفرق المتعارضة المباريات، حيث فاز الموقع الإلكتروني للمدرسة عبر “عدم وجود منافسة” ضد ولاية بويز (28 سبتمبر)، ووايومنغ (5 أكتوبر، 14 نوفمبر)، وولاية يوتا (23 أكتوبر)، ونيفادا (26 أكتوبر). ).

تدعو هذه الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي طارئ قبل بدء بطولة Mountain West في 27 نوفمبر.

إنها تطلب “منع” كل من المؤتمر وولاية سان خوسيه من السماح لفليمنج باللعب في البطولة، إلى جانب استبعاد ولاية سان جو من الفئة.

تدعو الدعوى أيضًا إلى قلب فرق ماونتن ويست التي تتكبد خسائر عن طريق المصادرة. وبإزالة تلك المصادرات، سيكون لبطولة المؤتمر شكل مختلف.

تحتل ولاية سان خوسيه المركز الثاني في المؤتمر بعلامة 11-5.

تزعم هذه الدعوى القضائية أن منطقة Mountain West أنشأت سياسة مشاركة المتحولين جنسيًا في 27 سبتمبر، قبل يوم واحد من تنازل ولاية بويز عن ولاية سان خوسيه، ردًا على “الجدل المتزايد”.

“بدلاً من ذلك، بناءً على المعلومات والاعتقاد، فإن الجدل المتزايد، والذي تعتقد المفوضة نيفاريز على ما يبدو أنه يمكن أن يقود لاعبات وفرق الكرة الطائرة للسيدات إلى ممارسة حقوقهن الدستورية في الاحتجاج والمقاطعة، دفع المفوضة وموظفيها إلى الإسراع في صياغة مشروع قانون ونشره على موقع MWC على الويب. “سياسة مصممة لمعاقبة احتجاجات التعديل الأول التي تدعم حقوق لاعبات الكرة الطائرة للسيدات في MWC (مؤتمر ماونتن ويست)” ، كما جاء في الدعوى القضائية.

السياسة المذكورة، المدرجة ضمن الملحق J في دليل 2024-25، تنص على أن المدارس مسؤولة عن تحديد الرياضيين المتحولين جنسيًا والتأكد من أنهم مؤهلون للرابطة الوطنية لرياضة الجامعات.

“إن القرار بشأن ما إذا كان سيتم السماح للرياضيين المتحولين جنسيًا بالمشاركة في ألعاب القوى بين الكليات لعضو معين في MW (ماونتن ويست) يجب أن يكون مسألة تقدير تلك المؤسسة الفردية في سياق تفاعلها مع الفرد، والتطبيق من قانون الولاية، وما إلى ذلك،” تقرأ السياسة. “ومع ذلك، لا يجوز لعضو MW أن يمنع الطلاب الرياضيين من المؤسسات الأعضاء الأخرى في MW من المشاركة وفقًا للسياسة الموضحة هنا.”

وينص أيضًا على أنه بالنسبة للمباريات “بين المؤتمرات”، يُسمح لأي رياضي متحول جنسيًا تم إعلان أهليته من قبل NCAA ومدرج في قائمة المدرسة بالمشاركة في “جميع” مسابقات المؤتمرات.

“إذا رفض فريق إحدى المؤسسات الأعضاء في MW التنافس في مسابقة داخل المؤتمرات ضد فريق زميل لمؤسسة عضو في MW والذي يضم طالبًا (طلابًا) رياضيين متحولين جنسيًا مؤهلين، فإن الفريق الذي يرفض المشاركة يعتبر خاسرًا للمسابقة،” السياسة الدول. “سيتم محاسبه الفريق الخاسر بالخسارة والفريق المنافس له الفوز – لأغراض سجلات المؤتمر والترتيب وصيغ كسر التعادل والمشاركة في بطولة MW.”

تتضمن الدعوى أيضًا تفاصيل من دعوى Batie-Smoose’s Title IX التي زعمت فيها أن Fleming وخصم من ولاية كولورادو تواطئا لجعل Fleming “يرمي” المباراة ويجرح Slusser، الذي كان صريحًا ضد Fleming. اجتاحت ولاية كولورادو ولاية سان خوسيه، 3-0، في 3 أكتوبر.

ويزعم باتي-سموس أيضًا أن المدرب تود كريس قدم معاملة “تفضيلية” لفليمنج.

تم إيقافها من قبل الجامعة بعد رفع الدعوى.

“إن فشل SJSU وKress و(المدير المساعد الأول لألعاب القوى لورا) ألكساندر في تقديم الادعاءات الموثقة بشكل صحيح حول سوء السلوك الأخلاقي المحتمل، بما في ذلك التواطؤ، ورمي لعبة، ومحاولة إيذاء Slusser جسديًا يثير استنتاجًا مفاده أن SJSU وKress و Alexander سعى إلى معاقبة Slusser والانتقام منه لتقديمه مطالبات بموجب الباب التاسع تشير إلى فريق SJSU و/أو أنهم لا يرغبون في رفع الادعاءات ضد Fleming. “تم التحقيق معهم و/أو أنهم لا يريدون حماية سلوسر من العنف”، كما تقول الدعوى.

انتقد سلوسر، الذي عاش مع فليمنج، كيفية تعامل الجامعة مع الموقف، قائلاً إنه طُلب من اللاعبين عدم مناقشة الأمر علنًا.

“إنه بالتأكيد شيء فكرت فيه بشدة. وأعتقد أن الجزء الأصعب في الموقف برمته هو أن هذا الفريق يحب بعضهم البعض حقًا. قال سلوسر لـ Outkick في سبتمبر: “أفضل أصدقائي موجودون في هذا الفريق”. “مجرد المرور بهذا الأمر يكسرني، لأن الفريق مليء بمثل هؤلاء النساء المحببات والمهتمات، ووضعهن جميعًا في هذا أمر سخيف تمامًا.

“ربما لم يتبق لي سوى ثلاثة أشهر للعب الكرة الطائرة. لقد استخدمت تحويلي بالفعل، لذا لا يمكنني التحويل مرة أخرى. كان الأمر إما أن أبتعد عن الكرة الطائرة إلى الأبد أو أتناول هذه الحبوب الصلبة وأمتصها وألعب وأفعل ما بوسعي من أجل فريقي وأحميهم بأي طريقة ممكنة.