يتمتع جوناثان سكوت، من شركة Property Brothers، بنهج حديث للوقاية من الفيضانات

لا شيء يجلب المتاعب أكثر من اكتشاف الفيضان داخل منزلك. يعرف جوناثان سكوت، نجم مسلسل “Property Brothers” الشهير على قناة HGTV، أن هناك أشياء قليلة تعطل المنزل تمامًا مثل تسرب المياه المفاجئ الذي لا يمكن تجاهله، وإلا فإنه سيتسبب في إحداث فوضى في الحياة اليومية للشخص، وأمواله، وحتى جودة الهواء. . وفي مقطع فيديو حديث على إنستغرام، شارك خبير تحسين المنزل أهم نصائحه لحماية منزلك من هذه الحوادث المكلفة: جهاز كشف التسرب يمكنه إخطارك على هاتفك الذكي بأي حادث.

وقال سكوت إنه من الضروري الاستثمار في هذه الأجهزة، التي يمكنها اكتشاف بداية تسرب المياه بشكل موثوق وفعال. تراقب هذه الأداة أي نشاط مائي غير عادي في منزلك، وترسل تنبيهًا، ويمكنها إغلاق مصدر المياه تلقائيًا إذا لزم الأمر. يمكن لهذه الميزات، المجمعة جميعها في جهاز واحد صغير، أن تمنع حدوث فيضان داخلي محتمل.

على الرغم من أن وجود نظام كشف التسرب يعد إجراءً أساسيًا للسلامة يمكن أن يساهم في راحة بالك، إلا أنه لا يزال من المهم معرفة التفاصيل المتعلقة بإمدادات المياه الخاصة بك. يتضمن ذلك معرفة مكان صمام الإغلاق الرئيسي وكيفية الوصول إليه في حالة الطوارئ. إن إيقاف التسرب المحتمل في مساراته يتفوق على التعامل مع الأرضيات والأثاث المبللة، أليس كذلك؟