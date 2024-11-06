يتمتع جوناثان سكوت، من شركة Property Brothers، بنهج حديث للوقاية من الفيضانات

لا شيء يجلب المتاعب أكثر من اكتشاف الفيضان داخل منزلك. يعرف جوناثان سكوت، نجم مسلسل “Property Brothers” الشهير على قناة HGTV، أن هناك أشياء قليلة تعطل المنزل تمامًا مثل تسرب المياه المفاجئ الذي لا يمكن تجاهله، وإلا فإنه سيتسبب في إحداث فوضى في الحياة اليومية للشخص، وأمواله، وحتى جودة الهواء. . وفي مقطع فيديو حديث على إنستغرام، شارك خبير تحسين المنزل أهم نصائحه لحماية منزلك من هذه الحوادث المكلفة: جهاز كشف التسرب يمكنه إخطارك على هاتفك الذكي بأي حادث.
وقال سكوت إنه من الضروري الاستثمار في هذه الأجهزة، التي يمكنها اكتشاف بداية تسرب المياه بشكل موثوق وفعال. تراقب هذه الأداة أي نشاط مائي غير عادي في منزلك، وترسل تنبيهًا، ويمكنها إغلاق مصدر المياه تلقائيًا إذا لزم الأمر. يمكن لهذه الميزات، المجمعة جميعها في جهاز واحد صغير، أن تمنع حدوث فيضان داخلي محتمل.
على الرغم من أن وجود نظام كشف التسرب يعد إجراءً أساسيًا للسلامة يمكن أن يساهم في راحة بالك، إلا أنه لا يزال من المهم معرفة التفاصيل المتعلقة بإمدادات المياه الخاصة بك. يتضمن ذلك معرفة مكان صمام الإغلاق الرئيسي وكيفية الوصول إليه في حالة الطوارئ. إن إيقاف التسرب المحتمل في مساراته يتفوق على التعامل مع الأرضيات والأثاث المبللة، أليس كذلك؟
الخطوات الأساسية عند اكتشاف التسرب
وكما يؤكد جوناثان سكوت في الفيديو، فإن الفيضانات “ليس من الضروري أن تحدث”. لكن الوقت أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتسرب المياه المحتمل. إن وجود جهاز للكشف عن التسرب في منزلك يمكن أن يساعد في منع تحول هذا الأمر إلى صداع كامل. إذا لم يكن لديك هذا الجهاز ولكنك تشك في حدوث تسرب، فيجب عليك التصرف بسرعة وإيقاف صمام المياه الرئيسي يدويًا لإيقاف تدفق المياه والحد من الضرر. يمكنك بعد ذلك امتصاص المياه المتجمعة وتجفيفها باستخدام ممسحة أو أي منشفة ممتصة للماء للحفاظ على نظافة الأرضيات حتى لا ينتشر الضرر إلى غرف أخرى في منزلك.
لا تنسى أن أيضا التحقق من تأثير الماء على الأجهزة لمنع المخاطر الجسيمة المتعلقة بالكهرباء. بمجرد أن يصبح كل شيء تحت السيطرة، قم بتقييم مصدر وسبب تسرب المياه. إذا أظهرت المنطقة المتضررة أنبوبًا أو وصلة متشققة، فيمكن إصلاحها مؤقتًا باستخدام شريط سباك أو معجون إيبوكسي. سيكون الإصلاح الدائم هو استبدال القسم التالف بأنابيب جديدة. ومن الأفضل أيضًا أن تقوم بإلقاء نظرة على سباك محترف للتأكد من عدم حدوث تسرب مرة أخرى.
إذا كنت تتطلع إلى توفير الوقت عن طريق شراء جهاز كشف التسرب، فإن جهاز Scott المفضل هو Phyn، ولكن هناك أيضًا علامات تجارية أخرى ذات ميزات مماثلة يمكنك استخدامها، بما في ذلك Moen’s Flo Smart Water Monitor، الذي يفتخر بقدرته على كشف تسربات صغيرة مثل قطرة في الدقيقة. ولكن بغض النظر عن العلامة التجارية التي تختارها، فمن المهم الجمع بين التكنولوجيا الذكية والمعرفة الأساسية لمنع التسرب للحفاظ على منزلك آمنًا من الفيضانات.