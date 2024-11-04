يتم بث إعلان انتخاب ترامب خلال تغطية NASCAR و NFL على قناة NBC وسط ضجة Harris ‘SNL’

تم بث إعلان انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب على قناة NBC قرب نهاية بث NASCAR’s Xfinity 500 في Martinsville Speedway وتغطية NFL لمباراة Minnesota Vikings-Indianapolis Colts مساء الأحد.

بدأ الإعلان بعبارة “رسالة خاصة من دونالد جيه ترامب”.

وشوهد ترامب وهو يرتدي قبعته التي كتب عليها “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” وهو يخبر المشاهدين أن انتخاب نائبة الرئيس كامالا هاريس سيجلب معه “كسادًا” آخر.

كما طلب من المشاهدين الخروج والتصويت قبل بضع ساعات فقط من حلول يوم الانتخابات ورحيله.

وقال ترامب في الإعلان: “إننا نخسر كل شيء، بما في ذلك القدرة على الاستمرار”. “سينتهي بنا الأمر إلى حالة من الكساد بناءً على ما يحدث. لم نشهد شيئًا كهذا من قبل، على الأقل خلال الأربعين عامًا الماضية”.

ويبدو أن ظهور المرشح الرئاسي الجمهوري مرتبط بظهور هاريس المفاجئ في برنامج “Saturday Night Live”، وفقًا لتقارير متعددة.

تواصلت Fox News Digital مع NBC للتعليق.

وكانت الضجة التي أثيرت بشأن ظهورها وما إذا كان ترامب سيحصل على وقت فراغ في بعض برامج شبكة إن بي سي هي حديث الأحد.

قدمت NBC News إشعارًا بالوقت المتساوي إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في وقت متأخر من يوم الأحد بعد رد الفعل العنيف، وكشفت عن ظهور Harris “SNL” بعد اتهام الشبكة بانتهاك القاعدة الطويلة الأمد.

جاء هذا الإشعار بعد أن انتقد المفوض بريندان كار، كبير الجمهوريين في لجنة الاتصالات الفيدرالية، قرار شبكة إن بي سي باستضافة هاريس في الحلقة الأخيرة من برنامج SNL قبل يوم الانتخابات، بينما لم يقدم وقتًا متساويًا للرئيس السابق ترامب أو المرشحين الآخرين في الدورة الرئاسية.

“هذا له كل المظاهر، على الأقل بعض القيادة في NBC، في SNL، مما يوضح أنهم يريدون الوزن لصالح مرشح واحد قبل الانتخابات. ولهذا السبب بالتحديد، لعقود من الزمن، كان لدينا قاعدة زمنية متساوية في الكتاب، وهي منع ذلك. لأنه تذكر أن المذيعين يتمتعون بمكانة خاصة من الثقة. إنهم ليسوا مثل أي شخص آخر لديه منبر في الزاوية. وقال كار لشبكة فوكس نيوز ديجيتال في مقابلة عبر تطبيق Zoom صباح الأحد: “لديهم ترخيص من الحكومة الفيدرالية يلزمهم بالعمل من أجل المصلحة العامة”.

يؤكد ملف NBC في وقت لاحق من يوم الأحد أن الشبكة “تنظر إلى ظهور Harris SNL على أنه استخدام مجاني لمنشآتها وموجاتها الأثيرية بالمعنى المقصود في قاعدة تكافؤ الوقت الفيدرالية”، حسبما قال كار لشبكة Fox News Digital في وقت لاحق من يوم الأحد، مسلطًا الضوء على الإطار الزمني المحدود لترامب وآخرين في هذه الحالة يجب أن تأخذ الشبكة على عرضها.

ظهر هاريس في اللقطة الكوميدية لمدة دقيقة و 30 ثانية.

ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيظهر في مكان آخر عبر بث الشبكة حتى يوم الانتخابات.

تم إنشاء قاعدة الوقت المتساوي للجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 1934 وتتطلب من محطات البث الإذاعي والتلفزيوني توفير نفس القدر من الوقت للمرشحين السياسيين المتنافسين.

هناك استثناءات لهذه القاعدة مثل نشرات الأخبار والأفلام الوثائقية والمناظرات السياسية.