يتنازل سكان الجزيرة عن بيير إنجفال مع بقاء 18 مليون دولار في العقد

جاءت أخبار قائمة Islanders مذهلة.

كان بيير إنجفال، الذي لا يزال أمامه ست سنوات و18 مليون دولار في عقده، من بين أولئك الذين تم منحهم إعفاءات حيث تخلى سكان الجزيرة عن عدد من اللاعبين ليصل عددهم إلى 22 لاعبًا في القائمة.

إذا قام بمسح التنازلات، وهو أمر محتمل، سيبدأ إنجفال الموسم في AHL Bridgeport.

على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كان لديه معسكر تدريبي سيئ ومن الواضح أنه تعرض للهزيمة من قبل الآخرين، إلا أن عقد إنجفال يبدو أنه يزيد من احتمالية أن يبدأ الموسم بشكل صحي، مع فرصة للعودة إلى الحظيرة. قريباً.

بدلاً من ذلك، قرر لو لامورييلو وباتريك روي إعطاء الأولوية للمساءلة وجعل مثال إنجفال، الذي بذل مستوى مجهودًا غير متسق طوال الموسم الماضي وأثناء المعسكر، من خلال طرده.

هدسون فاشينغ، فريدريك كارلستروم، ليام فودي، صامويل بولدوك، جرانت هوتون، ماركوس هوجبرج و جاكوب سكاريك تم وضعهم على التنازلات أيضًا.

وهذا يعني أن جوليان غوتييه وأوليفر والستروم ودينيس تشولوفسكي سيبدأون الموسم في القائمة، والتي لا يمكن أن تتسع إلا لـ 22 لاعبًا لأن سكان الجزيرة يواجهون الحد الأقصى للرواتب.

الخطة أيضًا هي أن يظل مات مارتن، الذي يعمل في مركز PTO، على عقده ويتدرب مع سكان الجزيرة.

في بداية المعسكر، لم يكن إنجفال، الذي سجل 10 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة في 74 مباراة الموسم الماضي، مرشحًا حتى للحصول على مكان.

على الرغم من أنه تعرض لخدش صحي تحت قيادة كل من لين لامبرت وباتريك روي، إلا أنه قضى معظم العام في الصف الثاني، حيث مزج لحظات الفعالية مع فترات طويلة من التناقض.

بدأ المعسكر في السطر الثالث مع أندرس لي وجان غابرييل باجو – الثلاثي الذي حقق نجاحًا عندما كانا معًا في التصفيات – وتحدث روي عن رغبته في الحفاظ عليهما معًا.

ولكن بعد استبعاد إنجفال من مباراة الاستعداد للموسم الجديد ضد فريق فلايرز يوم الاثنين، بدا الأمر وكأنه سيحتاج إلى القتال من أجل الحصول على مكان في التشكيلة في ليلة الافتتاح.

اتضح أنه كان بحاجة للقتال من أجل مكان في القائمة – وخسر.

إنه شبه ضمان بأن إنجفال، الذي لديه أيضًا شرط عدم التجارة المكون من 16 فريقًا، لن تتم المطالبة به على التنازلات.

إذا لم يكن الأمر كذلك بالفعل، فسيُعتبر عقده الآن واحدًا من أسوأ العقود في تاريخ الامتياز، وهو خطأ يمكن أن يتعامل معه سكان الجزيرة لفترة طويلة.

إذا تم شراء إنجفال، فسوف يكلف سكان الجزيرة مليون دولار سنويًا حتى عام 2035؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يتعاملون مع خسارة قدرها 3 ملايين دولار حتى عام 2030.

وبما أن الحد الأقصى للرواتب لم يعد ثابتا، فإن هذه ليست بالضرورة الكارثة المالية الكاملة التي كان من الممكن أن تكون عليها قبل بضع سنوات.

ولكن ما لم يتمكن إنجفال من العودة من AHL إلى لاعب قوي يمكن الاعتماد عليه، فهذا خطأ فادح.