يتوقع كام نيوتن أن WNBA سوف يتفوق على MLB خلال 20 عامًا

انظر بعيدًا يا روب مانفريد.

لقد قرأ كام نيوتن، شخصية الوسط السابقة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والتي تحولت إلى إعلامية، الغرفة وتوقع أنه بعد عقدين من الآن، سيكون اتحاد كرة القدم الأميركي (WNBA) أكثر شعبية من دوري البيسبول الرئيسي.

“من يهتم حقًا بالبيسبول – وخاصة الاهتمام بالبيسبول في الموسم العادي؟” سأل نيوتن خلال حلقة حديثة من برنامجه “4th & 1 podcast”. “البيسبول مثل – أكره أن أقول ذلك – رياضة تحتضر. أعتقد أن البيسبول سوف يتم تجاوزها من قبل WNBA خلال 20 عامًا.

يلقي لاعب Pro Bowler ثلاث مرات الكثير من الادعاءات حول الألعاب الرياضية التي لم يلعبها مطلقًا في الحلقة، التي تم إصدارها في 19 ديسمبر، وبعضها مدعوم بالأدلة أكثر من البعض الآخر.

ما إذا كان موسم MLB طويلًا جدًا هو سؤال عادل – على الرغم من أنه من العدل أن نطرحه على أي من الرياضات الكبرى في أمريكا الشمالية.

لكن السؤال حول ما إذا كانت رياضة البيسبول في طريقها إلى الموت – الذي غالبا ما يتردد عليه أولئك الذين يزعمون أن مانفريد ومسؤولي الدوري غير قادرين تماما على جذب اهتمام وانتباه جيل الشباب – هو سؤال مختلف تماما.

وقد حظيت هذه الرواية بالكثير من العناوين الرئيسية في السنوات الأخيرة، لكن الأرقام تشير إلى أنها ليست صحيحة تمامًا.

وفقًا لموقع MLB.com، زاد عدد مشتري التذاكر الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا بنسبة 9.8% بين عامي 2014 و2019.

وفي تقرير منفصل، أعلنت الرابطة أن شركاء البث التلفزيوني سجلوا نموًا مزدوج الرقم في فئة “الكبار 18-34” خلال عام 2024.

قبل عام، بعد ذروة موسم 2023 – وهو الموسم الأول الذي تم فيه تطبيق قواعد جديدة لتقصير المباريات وإزالة الوقت الضائع – خلصت البيانات التي جمعتها شركة تسويق وتكنولوجيا مستقلة عن الدوري إلى أن 70٪ من مشجعي MLB بدأوا في متابعة مبارياتهم. فريقك المفضل في أو قبل سن 17 عامًا.

وكانت هذه هي أعلى علامة بين الدوريات الأربع الكبرى في أمريكا الشمالية، حيث حصل اتحاد كرة القدم الأميركي على 66%، والدوري الاميركي للمحترفين على 60%، ودوري الهوكي الوطني على 48%.

لم يتم تقديم أرقام قابلة للمقارنة لـ WNBA في الدراسة.

وحتى مع ذلك، من المؤكد أن قصة البيسبول تحتضر لديها مناصرون لها.

من ناحية أخرى، فإن صعود WNBA أمر لا جدال فيه.

قبل شهرين فقط، أنهى الدوري أفضل موسم له على الإطلاق.

تم تسجيل الأرقام القياسية داخل الملعب وخارجه – بما في ذلك التقييمات التلفزيونية، وفي شباك التذاكر، وفي إيرادات الرعاية والترويج.

بقيادة الناشئين كايتلين كلارك وأنجيل ريس، فإن التوقعات لموسم 2025 تجاوزت السقف بشكل مبرر.

وينبغي أن يقال الشيء نفسه بالنسبة لعام 2026.

و 2027.

على وعلى.

أما بالنسبة لعام 2045 – العام الذي أحاط فيه نيوتن بدائرة في تقويمه الضخم – إذا كانت هذه الأساطير في طور التكوين لا تزال قائمة بحلول ذلك الوقت، حيث تتقاسم الملعب مع أطفالها، على غرار ليبرون، حسنًا، قد يكون لاعب كرة القدم الأميركي السابق على حق: يمكن أن يشاهد عدد أكبر من الأشخاص WNBA أكثر من MLB.