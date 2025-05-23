يتولى هذا الاتجاه الأثاث الخارجي الآن التصميمات الداخلية – وهذا هو السبب في أنه يعمل بشكل جيد

انتهى وقت الاحتفاظ بقطع الأثاث إلى بقعة واحدة من الممتلكات الخاصة بك. اليوم ، يقوم أصحاب المنازل بتجربة تركيبات وأثاث متعدد الاستخدامات مناسب لكل من الداخل والخارج. لخلط الأشياء ، يتم إحضار الأثاث في الهواء الطلق إلى المنزل لإضافة المشاعر العضوية إلى الداخل. يمكن أن يكون عملية الشراء التي كانت مخصصة أصلاً بالنسبة للخارج ، مثل الأثاث المعدني ، هو بالضبط ما يتوق إليه مساحتك الداخلية – على وجه التحديد ، الأثاث المعدني المطلي.

تعد المعادن المطلية أحدث اتجاه تصميم الأثاث الخارجي وتحويله إلى الطريقة المثالية للتزيين مع المعادن داخل المنزل. لم تعد كراسي العشب ، مقعد من الحديد المطاوع ، وحتى طاولة جانبية نحاسية لعقد المشروبات الباردة في يوم حار معزولًا بالخارجية. الاحتمالات لا حصر لها ، مثل كراسي إعادة تشكيل الفناء كبراز مستوحى من الرجعية لإنشاء مساحة فريدة من الأكل للمطبخ. يمكن تحديث الأثاث المعدني في الهواء الطلق بالطلاء الطازج واستخدامه كقطعة لهجة ، مثل كرسي لهجة في غرفة المعيشة أو حتى العرين. إذا كان لديك مقعد في الهواء الطلق يمكن أن يستخدم مظهرًا جديدًا ، ففكر في استبدال الوسائد واستخدامه للجلوس أو التخزين في مدخلك. يعد إعادة تصور القطع المعدنية الخارجية ونقلها داخل المنزل طريقة رائعة لإضافة لمسة ترابية إلى مساحتك.