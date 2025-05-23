يتولى هذا الاتجاه الأثاث الخارجي الآن التصميمات الداخلية – وهذا هو السبب في أنه يعمل بشكل جيد

انتهى وقت الاحتفاظ بقطع الأثاث إلى بقعة واحدة من الممتلكات الخاصة بك. اليوم ، يقوم أصحاب المنازل بتجربة تركيبات وأثاث متعدد الاستخدامات مناسب لكل من الداخل والخارج. لخلط الأشياء ، يتم إحضار الأثاث في الهواء الطلق إلى المنزل لإضافة المشاعر العضوية إلى الداخل. يمكن أن يكون عملية الشراء التي كانت مخصصة أصلاً بالنسبة للخارج ، مثل الأثاث المعدني ، هو بالضبط ما يتوق إليه مساحتك الداخلية – على وجه التحديد ، الأثاث المعدني المطلي.
تعد المعادن المطلية أحدث اتجاه تصميم الأثاث الخارجي وتحويله إلى الطريقة المثالية للتزيين مع المعادن داخل المنزل. لم تعد كراسي العشب ، مقعد من الحديد المطاوع ، وحتى طاولة جانبية نحاسية لعقد المشروبات الباردة في يوم حار معزولًا بالخارجية. الاحتمالات لا حصر لها ، مثل كراسي إعادة تشكيل الفناء كبراز مستوحى من الرجعية لإنشاء مساحة فريدة من الأكل للمطبخ. يمكن تحديث الأثاث المعدني في الهواء الطلق بالطلاء الطازج واستخدامه كقطعة لهجة ، مثل كرسي لهجة في غرفة المعيشة أو حتى العرين. إذا كان لديك مقعد في الهواء الطلق يمكن أن يستخدم مظهرًا جديدًا ، ففكر في استبدال الوسائد واستخدامه للجلوس أو التخزين في مدخلك. يعد إعادة تصور القطع المعدنية الخارجية ونقلها داخل المنزل طريقة رائعة لإضافة لمسة ترابية إلى مساحتك.
لماذا Mainted Metal إضافة ذكية داخل منزلك
يمكن للأثاث المعدني المطلي من فناء الفناء الخلفي أو سطح السفينة إضافة الطابع والملمس والسحر إلى الداخل. كانت التركيبات المعدنية مفضلة للتصميم الداخلي لفترة من الوقت الآن (وهذا هو السبب في أنك ترى تلك الكراسي المعدنية الصناعية في كل مكان.) هذه العناصر جزء من الاتجاه الصناعي والنحت الحديث الذي يساهم بالملمس وقليلًا من السحر الريفي. يوفر جلب الأثاث المعدني المطلي إلى الداخل فرصة للعب والتجربة ومخاطر التصميم عند خلط المعادن في ديكور منزلك. ولكن تأكد من خلق توازن بين الصور المرئية ، لأن الكثير من الأجهزة سوف تشعر بصلابة وباردة. هذا هو المكان الذي تلعب فيه خصوصية المعادن المطلية ، فهي تقدم فرصة لإضافة مجموعة من الألوان ، حيث يمكن رسم قطعة واحدة بلون جريء للقبض على العين ، مع الحفاظ على ترسيخها من قبل المحايدين المحيطين. كما أنه يوفر تباينًا مع تنجيد ناعم أو نغمات خشبية طبيعية.
هذه أيضًا طريقة مستدامة لإظهار القطع القديمة ومنحها حياة جديدة من خلال تجديدها ، بدلاً من التخلص منها. بالنسبة لقطعة محببة من الأثاث الخارجي الذي يحتاج إلى تحول ، حاول إعادة طلاء العنصر وإيجاد مكان له في الداخل. يمكن أن تكون وظيفة الطلاء الجديدة أو إعادة الصياغة هي بالضبط ما يجب تحديثه العنصر لتناسب مخطط تصميم منزلك. وإضافة هذه القطع إلى المطبخ أو غرفة الطعام ، لم تعد بحاجة للقلق بشأن درجات الحرارة القاسية والعناصر التي تسبب إتلاف المعدن.
الحفاظ على الأثاث المعدني المطلي جيدًا
الجزء الأصعب حول وجود أثاث معدني مطلي هو الحفاظ عليه نظيفًا ويبدو وكأنه جديد. من الضروري أن تتذكر أن القطع المصنوعة للعيش في الخارج قد تتطلب ممارسات التنظيف والصيانة المختلفة من الأثاث الداخلي. والخبر السار هو أن الأثاث الخارجي مصنوع ليكون متينًا وقويًا. ولكن لمجرد أن تكون آمنًا ، فمنع تلطيخ وصدأ عن طريق وضع أثاثك في مكان حيث من غير المرجح أن يتعرض للرطوبة.
الحديث عن الرطوبة – من المحتمل أن يكون الأثاث الذي أمضى سنوات خارج المنزل الصدأ من الرطوبة. لحسن الحظ ، هناك عدد من الاختراقات البسيطة لجعل أثاث صدئ جديد مرة أخرى ومناسبة لحياة جديدة في الداخل. يمكن دمج دبابيس الخزانة مثل الخل والملح وعصير الليمون وصودا الخبز في مخاليط DIY للتخلص من الصدأ وجعل القطع تبدو لامعة مرة أخرى. تعد المحاليل الكيميائية لحمض الستريك أو بيروكسيد الهيدروجين أدوات مفيدة يمكنها حل الصدأ. يمكنك أيضًا منع الصدأ من خلال تطبيق طبقة رذاذ من WD-40 والتي يمكن شراؤها في عدد من متاجر الأسماء الكبيرة.
إذا كنت ترسم أثاثًا معدنيًا بنفسك ، أوضحت مارثا ستيوارت على مدونتها أنها توصي “الطلاء الرش ذي الجودة عالية الجودة المصممة خصيصًا للاستخدام في الهواء الطلق”. سيؤكد هذا أن الطلاء قوي بما يكفي لهذا النوع من المعادن وأقل عرضة لتلاشي. إذا كنت رذاذ اللوحة ، فقد نصح ستيوارت “استخدام معاطف رقيقة متعددة بدلاً من معطف سميك واحد للحصول على أفضل نتيجة.”