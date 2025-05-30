يثبت جوانا جينز أن علاج نافذة كلاسيكي واحد لن يخرج عن الأناقة حتى الآن

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عززت جوانا جينز اتجاهات لا حصر لها طوال حياتها المهنية ، ولكن من المحتمل أن يكون علاج النافذة هذا اختبار الزمن. على الرغم من أن Gaines كانت معروفة بأسلوبها الأنيق المميز ، إلا أن Magnolia أصبحت أيضًا موردًا لديكور المنزل الخالد. إذا كنت تبحث عن أغطية النوافذ من شأنها أن تعزز الخصوصية وإنشاء مساحة أنيقة ، فإن HGTV Star يقدم مفهومًا أنيقًا للنظر فيه. كانت الظلال الرومانية اتجاهًا رئيسيًا لعدة سنوات ، ويثبت غينز أن علاج النافذة الكلاسيكي لا ينفصل عن الأناقة حتى الآن.

في “Mini Reni” ، قامت Gaines بترقية بهو وعائلة شابة. من الناحية الأسلوبية ، كانت الأهداف هي تصميم مساحة سائلة تشعر بأنها مستوحاة من الجنوب الغربي ، وعاشت في الأرض. من أجل إنشاء مظهر عضوي سهل الجهد ، اختارت Gaines ظلال رومانية مع نسيج طبيعي. شرحت اختيارها للمدخل على مدونتها: “تم تثبيت الظلال الرومانية على النوافذ لإدلاء بيان أثناء تضمين عنصر منسوج آخر ، مع العودة إلى المباراة والديكور الإضاءة.” لقد أشارت جوانا وشيب جينز إلى اتجاهات التصميم ذات الاتجاه المتدني لتجنبها ، ولكن هذه الكلاسيكية هي استثناء. وهناك طرق يمكنك من خلالها استخدام فكرة علاج النافذة هذه لإدلاء بيان في منزلك.