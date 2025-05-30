يثبت جوانا جينز أن علاج نافذة كلاسيكي واحد لن يخرج عن الأناقة حتى الآن

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عززت جوانا جينز اتجاهات لا حصر لها طوال حياتها المهنية ، ولكن من المحتمل أن يكون علاج النافذة هذا اختبار الزمن. على الرغم من أن Gaines كانت معروفة بأسلوبها الأنيق المميز ، إلا أن Magnolia أصبحت أيضًا موردًا لديكور المنزل الخالد. إذا كنت تبحث عن أغطية النوافذ من شأنها أن تعزز الخصوصية وإنشاء مساحة أنيقة ، فإن HGTV Star يقدم مفهومًا أنيقًا للنظر فيه. كانت الظلال الرومانية اتجاهًا رئيسيًا لعدة سنوات ، ويثبت غينز أن علاج النافذة الكلاسيكي لا ينفصل عن الأناقة حتى الآن.
في “Mini Reni” ، قامت Gaines بترقية بهو وعائلة شابة. من الناحية الأسلوبية ، كانت الأهداف هي تصميم مساحة سائلة تشعر بأنها مستوحاة من الجنوب الغربي ، وعاشت في الأرض. من أجل إنشاء مظهر عضوي سهل الجهد ، اختارت Gaines ظلال رومانية مع نسيج طبيعي. شرحت اختيارها للمدخل على مدونتها: “تم تثبيت الظلال الرومانية على النوافذ لإدلاء بيان أثناء تضمين عنصر منسوج آخر ، مع العودة إلى المباراة والديكور الإضاءة.” لقد أشارت جوانا وشيب جينز إلى اتجاهات التصميم ذات الاتجاه المتدني لتجنبها ، ولكن هذه الكلاسيكية هي استثناء. وهناك طرق يمكنك من خلالها استخدام فكرة علاج النافذة هذه لإدلاء بيان في منزلك.
كيفية جعل الظلال الرومانية تعمل من أجل مساحتك
بالإضافة إلى البهو ، استخدمت جوانا جينز الظلال الرومانية لإنشاء تماسك بين المسافرين. وأوضحت نهجها: “تمت إضافة ظلال رومانيين إلى هذا الفضاء أيضًا ، المقابل للدخول وإنشاء المزيد من لهجات منسوجة في جميع أنحاء المنزل.” تعد الظلال وسيلة رائعة لتوصيل غرف مختلفة في جميع أنحاء منزلك. إذا كنت تبحث عن ظلال رومانية تشبه علاجات النوافذ التي تستخدمها جوانا ، ففكر في هذه الظلال الطبيعية No Drill No Drill لسهولة التثبيت والتشطيب الخالد. لا تنسى مراجعة هذه العوامل الرئيسية التي يجب معرفتها قبل شراء علاجات النوافذ.
على الرغم من أن الظلال الرومانية عصرية ، إلا أنها لن تعمل في كل منزل. ومع ذلك ، قبل أن تحسبهم لمساحتك ، هناك عدة أنماط يجب مراعاتها. كل نوع من الظل الروماني مناسب لنوع مختلف من الداخل. أحد أكثر أنواع الظلال الرومانية شيوعًا هو البديل المسطح. إنها ضئيلة ومثالية للأبواب الفرنسية ، أو النوافذ الضحلة ، أو مجرد مظهر منخفض. تم تصميم الظلال الرومانية الطبيعية ، مثل تلك التي تعرضها Gaines ، من مواد عضوية مثل الخشب أو الجوت أو القصب أو الخيزران. للحصول على خيار أنيق دون عناء ، فكر في تباين متتالي. هذه تقنية أخرى تستخدمها جوانا ، حيث تُطوى الظلال على نفسها لإنشاء تأثير “شلال”.