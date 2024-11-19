يثبت زاك جونز أنه يستحق مكانًا دائمًا في تشكيلة رينجرز

فانكوفر، كولومبيا البريطانية – تعثر زاك جونز عدة مرات في سعيه لأن يصبح لاعبًا منتظمًا في دوري الهوكي الوطني، سواء كان ذلك من خلال عمله الخاص أو العقبات التي تم وضعها أمامه.

ومع ذلك، فإن اللعب الذي يبلغ طوله 200 قدم والذي أنشأه بمفرده لمنح رينجرز بعض التأمين في المباراة الأخيرة، هو مجرد شهادة على القيادة والمثابرة التي كان على جونز اللعب بها كل يوم منذ دخوله الدوري قبل ثلاث سنوات.

كان يوم الأحد هو الظهور الحادي عشر لجونز هذا الموسم والسادس على التوالي، بعد أن اختار المدرب بيتر لافيوليت البقاء مع الصاعد فيكتور مانشيني عندما عاد رايان ليندغرين من الإصابة في نهاية أكتوبر.

لقد أعاد جونز إلى الصندوق الصحفي – حيث قضى معظم فترة ولايته مع رينجرز – لخمس من ست مسابقات بعد مسيرته المكونة من أربع مباريات لبدء الموسم.

كل هذا بعد أن حصل أخيرًا على مكانه في التشكيلة خارج المعسكر التدريبي لأول مرة، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل قرار رينجرز بعدم جلب لاعب دفاع جديد في فترة الإجازة.

وقال جونز لصحيفة The Post بعد أن تدرب فريق رينجرز يوم الاثنين في ملعب روجرز أرينا، قبل مواجهته مع فريق كانوكس يوم الثلاثاء: “لقد كان الأمر سيئًا”. “من الواضح أنك تريد اللعب، ولا تريد أن تكون خارج التشكيلة، لكنني حاولت اعتبار الأمر بمثابة إعادة ضبط هذا العام. في العام الماضي، شعرت وكأنني كنت سأأخذ الأمر على محمل شخصي أكثر. لماذا يفعل هذا؟ ما هو المنطق؟ مجرد التفكير في الأمر كثيرا.

“بينما هذا العام، كنت أقول نوعًا ما: حسنًا، دعنا نسترخي قليلاً.” أعد ضبط ذهنك وجسدك واستعد للانطلاق كلما سنحت لك الفرصة التالية واستغلها حتى لا يتمكن من إخراجك من التشكيلة.”

هذا هو بالضبط ما فعله جونز منذ عودته لتشكيلة رينجرز في وقت سابق من هذا الشهر.

وبلغت ذروتها بأداء مهيمن ليلة الأحد، عندما سجل هدفه الأول هذا الموسم في مباراة شاملة شهدت قيام جونز باختراق الكراكن كما لو كان ديفي جونز نفسه لإنشاء منطقة دخول ثلاثية ضد اثنين. .

لقد ساعد جونز وقدراته في تحريك القرص فريق Blueshirts على تنظيف اختراقاتهم والانتقال إلى الجليد – وهو جانب من لعبتهم كان يحتاج إلى رعاية حتى قبل مباراتين.

لقد كان اقترانه مع برادن شنايدر بمثابة قفل كبير، ليس فقط من خلال الحفاظ على مسؤولياتهم الدفاعية، ولكن أيضًا المساهمة في الجانب الهجومي من كرة الصولجان أيضًا.

في آخر ست مباريات معًا، وفقًا لـ Natural Stat Trick، كان جونز وشنايدر على الجليد وسجلوا سبعة أهداف لرينجرز مقابل هدف واحد فقط.

لقد تفوق فريق رينجرز على خصومه بنتيجة 42-36 وحصل على ميزة 19-9 في الفرص عالية الخطورة مع وجود هذين الاثنين على الجليد.

قال لافيوليت: “لقد كنا فعالين في إخراج القرص وتحريك القرص بسرعة عبر المنطقة المحايدة”. “أعتقد أن هذا جزء مهم من لعب اللعبة، والتقدم في المناطق واللعب بسرعة. (جونز) هو الرجل الذي يحب التزلج بالقرص. الرسائل هي نفسها بالنسبة للجميع، لكنني أعتقد أن إحدى نقاط قوته هي التزلج وحركة القرص.

بالنظر إلى الطريقة التي سارت بها بداية الموسم، لن يكون مفاجئًا أن يستهدف الرينجرز أحد المدافعين في الموعد النهائي للتجارة.

سيكون هذا مجرد تحدٍ آخر تم طرحه في طريق جونز في رحلته نحو أن يصبح عنصرًا أساسيًا في التشكيلة.

ومع ذلك، ليس هناك شك في أن جونز استمر في المسار بغض النظر عن الظروف.

قال جونز: “من خلال تولي هذا الدور خلال العامين الماضيين، أصبح الأمر أسهل بالتأكيد”. “من الواضح أن العام الماضي، الذي كان بمثابة نقطة الصفر بالنسبة لمعظم العام، أعطاني منظورًا جديدًا للأشياء. الأمور لن تسير دائمًا في طريقك. عليك فقط أن تظل جاهزًا بغض النظر عما هو عليه.

“كان الأمر صعبًا بالنسبة لي العام الماضي، لكنني أعتقد أن اجتيازه ساعدني بالتأكيد وسيساعد اللاعب المستقبلي (الذي سأصبح عليه)”.