يجب أن يتجنب نصب ميتس الانهيار في يونيو الرئيسي

كان موظفو Mets ‘Pitching من بين أفضل القصص والأكثر إثارة للدهشة في لعبة البيسبول لمعظم الشوط الأول ، وما زالوا يقودون MLB في عصره على الرغم من 9-0 التي تتجول في الأشعة يوم الأحد لاستكمال عطلة نهاية الأسبوع في Citi Field.

ولكن في الأسبوع الماضي ، أعاد عدد قليل من تلك الأسلحة إلى الأرض وتلك الأسئلة المشروعة في الخارج مرة أخرى إلى السطح.

بينما انضم الموظفون Ace Kodai Senga إلى شون مانيا وتوقيع وكيل حر في فرانكي مونتاس في القائمة المصابة ، تلقى Mets أيضًا عروضًا للخطورة في نهاية هذا الأسبوع من تعبئة التناوب القابلة للتناوب سابقًا Tylor Megill (السبت) وجريفين كانينج (الأحد).

سيواجه فريق Mets في المركز الأول (45-27) منافسي NL East The Braves (سبع مرات) و Phillies (ثلاث) خلال المباريات العشر القادمة التي تبدأ ليلة الثلاثاء في أتلانتا ، وهو امتداد سيحملهم بعد 81 لعبة منتصف الموسم للموسم العادي.