يجب على النساء فوق سن 50 عامًا تجنب تناول هذه الأطعمة قبل ممارسة الجنس

بغض النظر عن مدى اهتمامنا بأجسامنا المتقدمة في السن، يصعب منع بعض الأشياء. على سبيل المثال، لا يمكن للبوتوكس أن يفعل الكثير إلا عندما يتعلق الأمر بالتجاعيد، حيث سيتحول شعرك في النهاية إلى ظلال من اللون الرمادي أو الأبيض، وجسمك، حسنًا، الأوجاع والآلام هي مجرد غيض من فيض.
بالنسبة لبعض النساء، هناك مشكلة أخرى يمكن أن تنشأ وهي سلس البول، المعروف أيضًا باسم تسرب البول اللاإرادي. وفقا لنشاط التعليم المستمر المنشور في StatPearls، يعاني ما يقرب من 13 مليون شخص في الولايات المتحدة من سلس البول، وغالبية هؤلاء الأشخاص في سن رعاية المسنين. وجدت نفس الدراسة أن 9% إلى 39% من النساء فوق سن الستين يعانين من سلس البول بشكل يومي.
وقالت الدكتورة ديزي حساني، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء الإنجابية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، حصرياً لصحيفة “هيلث دايجست”: “هناك أسباب متعددة تجعل النساء الأكبر سناً يعانين من تسرب المثانة”. وكما أوضح الحسني، هناك سببان رئيسيان لتسرب المثانة: سلس البول الإجهادي وسلس البول الإلحاحي. الأول هو نتيجة لضغط البطن، مثل العطس أو السعال، في حين أن الثاني هو الرغبة الشديدة في التبول التي يصعب السيطرة عليها. وقال حساني: “كلا النوعين من التسرب يصبحان أكثر شيوعا مع تقدم العمر”. ولكن بقدر ما يكون سلس البول أمرًا شائعًا، إلا أنه أحيانًا يطل برأسه القبيح خلال الأوقات الأكثر إزعاجًا، مثل أثناء ممارسة الجنس. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من هذا الأمر، فهناك خطوات يجب اتخاذها للتحكم فيه.
لا تتناول المنشطات قبل ممارسة الجنس
بسبب مكان وجود المثانة، يمكن أن يؤدي الجنس المخترق في بعض الأحيان إلى تأرجح المثانة قليلاً. بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون هذا الضغط جيدًا، بينما بالنسبة للآخرين، يمكن أن يشعرهم بعدم الارتياح بل ويؤدي إلى التسرب. لهذا السبب، إذا كنت تعلم أنك ستمارس الجنس، فأنت تريد أن تكون على دراية بما تستهلكه.
وقال حساني: “يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تسبب تهيج المثانة، مما قد يؤدي إلى ضغط المثانة وإفراغها بشكل غير مناسب. ويختلف سبب حدوث ذلك وهو أمر لا نفهمه بالكامل”، مضيفًا أن الأطعمة الحمضية يمكن أن تهيج بطانة المثانة. المثانة. الأطعمة الحمضية التي تريد تجنبها هي أشياء مثل الطماطم والبصل الخام والشوكولاتة والأطعمة الغنية بالتوابل والحمضيات والمشروبات والمحليات الصناعية وبالطبع القهوة. يجب تجنب أي شيء يعتبر سيئًا لصحة المثانة.
ولكن من المهم أيضًا أن ندرك أن هذه القائمة لا تنطبق على الجميع وليس كل امرأة فوق 50 عامًا تستهلك هذه الأشياء قبل ممارسة الجنس ستواجه مشكلة سلس البول في يديها. وقال حساني: “إن الشيء الذي يثير المثانة لشخص ما قد لا يكون مثيراً للمثانة لشخص آخر”. قد تجعل الأفلام تناول الفراولة المغطاة بالشوكولاتة في السرير مع شريكك قبل ممارسة الجنس يبدو رومانسيًا، ولكن إذا كنت تعلم أن هذين الأمرين محفزان، فمن الأفضل تخطيهما.
الابتعاد عن مدرات البول الزائدة قبل ممارسة الجنس
على الرغم من أنه عندما نفكر في مدرات البول، فإن القهوة عادة ما تكون أول ما يتبادر إلى ذهننا، لكنها بالتأكيد ليست الشيء الوحيد الذي يمكن أن يدغدغ المثانة لإفراز البول عندما لا ترغب في ذلك حقًا. الشاي والكرفس والبقدونس والبطيخ مدرجة في قائمة مدرات البول الطبيعية التي لا ترغب في تناولها أو شربها قبل ممارسة الجنس. في حين أن هذه العناصر مفيدة لصحة المثانة والكلى، إلا أنها لا تقدم لك أي خدمة عندما يتعلق الأمر بمنع البول أثناء ممارسة الجنس. يعد الكحول أيضًا مدرًا للبول، ويجب عليك تجنبه، أو على الأقل تناوله باعتدال فقط إذا بدا أن الحظ مطروح على الطاولة.
إذا كنت قد تجنبت المنشطات ومدرات البول التي يمكن أن تؤدي إلى سلس البول وتأكدت من أن المثانة فارغة دائمًا قبل ممارسة الجنس، ولكنك لا تزال تتبول، فإن أفضل شيء يمكنك فعله هو عدم المبالغة في الأمر. يحدث التبول، وهو أمر شائع، وفي المخطط الكبير، إنه في الحقيقة ليس شيئًا يجب أن يبقيك مستيقظًا في الليل. ومع ذلك، إذا وصل الأمر إلى النقطة التي تتداخل فيها مع حياتك اليومية، فأنت بالتأكيد تريد رؤية طبيبك حول هذا الموضوع.