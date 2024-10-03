يجب على النساء فوق سن 50 عامًا تجنب تناول هذه الأطعمة قبل ممارسة الجنس

بغض النظر عن مدى اهتمامنا بأجسامنا المتقدمة في السن، يصعب منع بعض الأشياء. على سبيل المثال، لا يمكن للبوتوكس أن يفعل الكثير إلا عندما يتعلق الأمر بالتجاعيد، حيث سيتحول شعرك في النهاية إلى ظلال من اللون الرمادي أو الأبيض، وجسمك، حسنًا، الأوجاع والآلام هي مجرد غيض من فيض.

بالنسبة لبعض النساء، هناك مشكلة أخرى يمكن أن تنشأ وهي سلس البول، المعروف أيضًا باسم تسرب البول اللاإرادي. وفقا لنشاط التعليم المستمر المنشور في StatPearls، يعاني ما يقرب من 13 مليون شخص في الولايات المتحدة من سلس البول، وغالبية هؤلاء الأشخاص في سن رعاية المسنين. وجدت نفس الدراسة أن 9% إلى 39% من النساء فوق سن الستين يعانين من سلس البول بشكل يومي.

وقالت الدكتورة ديزي حساني، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء الإنجابية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، حصرياً لصحيفة “هيلث دايجست”: “هناك أسباب متعددة تجعل النساء الأكبر سناً يعانين من تسرب المثانة”. وكما أوضح الحسني، هناك سببان رئيسيان لتسرب المثانة: سلس البول الإجهادي وسلس البول الإلحاحي. الأول هو نتيجة لضغط البطن، مثل العطس أو السعال، في حين أن الثاني هو الرغبة الشديدة في التبول التي يصعب السيطرة عليها. وقال حساني: “كلا النوعين من التسرب يصبحان أكثر شيوعا مع تقدم العمر”. ولكن بقدر ما يكون سلس البول أمرًا شائعًا، إلا أنه أحيانًا يطل برأسه القبيح خلال الأوقات الأكثر إزعاجًا، مثل أثناء ممارسة الجنس. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من هذا الأمر، فهناك خطوات يجب اتخاذها للتحكم فيه.