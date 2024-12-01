يجب على فريق 49 المكافح أن يتغلب على عاصفة بيلز، وهي عناصر موسمية على المحك

رياضة
يجب على فريق 49 المكافح أن يتغلب على عاصفة بيلز، وهي عناصر موسمية على المحك

لقد كان التميز هو بطاقة الاتصال لفريق 49ers خلال المواسم العديدة الماضية.

منذ عام 2019، أصبحوا أحد فرق النخبة في اتحاد كرة القدم الأميركي، حيث حققوا 54 فوزًا مقابل 29 خسارة في الموسم العادي مع اثنين من الوصيفين في Super Bowl وخسارتين في بطولة NFC في خمس سنوات.

ومع ذلك، في ليلة الأحد في حديقة أورشارد المتجمدة، وجد فريق 49ers، الغارق في النتيجة 5-6 ومباراة خارج المركز الأول في NFC West، موسمهم معلقًا في الميزان بمواجهة ضد 9-2 Bills.

وقال كريستيان ماكافري من فريق 49 لاعبًا للصحفيين هذا الأسبوع: “أعتقد أن الأجواء ربما تكون أقل كثيرًا خارج غرفة تبديل الملابس هذه مما هي عليه في الداخل”. “أعتقد أن فريقنا جائع. لا يزال أمامنا كل شيء ونحن على استعداد للانطلاق”.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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