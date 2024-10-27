يجد جوش هارت لاعب نيكس أفقًا هجوميًا بعد قلق ما قبل الموسم

أي قلق مستمر بشأن الموسم التحضيري لجوش هارت – عندما سجل نقطتين فقط وقال إنه شعر “بالضياع” في الهجوم – قد تبخر بحلول الوقت الذي وقف فيه في غرفة خلع الملابس لنيكس بعد فوزهم يوم الجمعة، وأمال رأسه بين الأسئلة لإلقاء نظرة على لعبة World Series والمزاح حول تعليقه السابق.

وقال هارت، الذي سجل 20 نقطة أمام بيسرز في المباراة الافتتاحية التي فاز فيها نيكس على أرضه 123-98: “لقد كنت أستمتع معكم يا رجل”. “كنت أعلم أنني سأكون صلبًا. لقد كان قبل بداية الموسم. لدي شعور جيد للجميع. أعتقد أننا جميعًا ندخل في إيقاع هجومي، والأهم من ذلك، دفاعيًا – نلعب مع بعضنا البعض، ونرى أين يحب الجميع الكرة وهذا النوع من الأشياء. أنا بخير.”

وهذا يزيل قلق نيكس في الوقت الحالي.

في الموسم الماضي، لم يسجل هارت أول ثنائية له حتى 20 ديسمبر، ولم يسجل 20 نقطة حتى 8 فبراير.

لكن ضد بيسرز، جمع هارت نقاطه من خلال 15 محاولة – تسع تسديدات أكثر مما سدده خلال فترة الاستعداد للموسم بأكمله – وأربع رميات حرة، بينما أضاف 10 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة وسرقة.

جاء ذلك بعد المباراة الافتتاحية للموسم ضد سيلتيكس عندما سجل هارت 12 نقطة وأربع متابعات، على الرغم من أنه قال يوم الجمعة إنه “شعر وكأنني لم أحقق ذلك دفاعيًا أو بالطاقة”.

تغير ذلك في الربع الأول، عندما ساعد هارت في تحويل اللعب المكسور إلى هدف كارل أنتوني تاونز عن طريق تمرير الكرة إلى ميكال بريدجز بعد أن حاول أندرو نيمبارد لاعب إنديانا إنقاذها من الخروج من الحدود.

سمح ذلك لجسور بالاستحواذ على الكرة بالقرب من الزاوية والدفع نحو السلة.

وعندما انزلقت المساعدة الإضافية لفريق بيسرز، ترك ذلك تاونز وحده في الكتلة اليمنى.

بعد ذلك، في الدقائق الأولى من الإطار الثاني، جمع هارت ارتدادًا دفاعيًا في حركة المرور ودفع الكرة على طول الملعب بالكامل من أجل رمية الكرة الانتقالية.

كانت تلك هي المساهمات التي اعتاد نيكس رؤيتها بعد استحواذه على هارت قبل الموعد النهائي لعام 2023، وهي الأدوار التي جعلت منه عنصرًا لا غنى عنه ومتعدد الاستخدامات في التشكيلة خلال آخر جولتين فاصلتين حتى مع تغير بعض اللاعبين من حوله.

أشارت نبرة هارت في فترة ما قبل الموسم إلى أن شيئًا ما قد سار بشكل خاطئ.

لقد أعرب عن مشاعر مماثلة في نوفمبر الماضي بعبارة حول عدم الشعور “بالشمول” في الهجوم، ولكن هذه المرة طرح فكرة الانضمام إلى الوحدة الثانية وإعطاء شخص آخر نظرة في مكانه.

تحمل جالين برونسون المسؤولية وألقى باللوم على نفسه في البداية الخمسة، والتي تضمنت زوجًا من الوافدين الجدد في Bridges and Towns، ولم يكونوا على نفس الصفحة.

ولكن بعد يوم الجمعة، يبدو أن هارت قد جعل من ذلك ذكرى نيكس بعيدة بالفعل.

وقال برونسون مازحا: “إنه يتحدث فقط ليتحدث”. “إنه شخص لا أقلق عليه على الإطلاق. إنه لا يعرف متى يتوقف عن الحديث.”