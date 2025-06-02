يحب المتسوقون Ikea منظم الدرج للحفاظ على المجوهرات أنيقًا تمامًا

يمكن أن تستغرق مجموعة المجوهرات وقتًا طويلاً ومجموعة كبيرة من النفقات التي يجب تنظيمها. بمجرد تراكم عدد من القطع التي تعشقها ، من المهم التأكد من أنك تهتم بها بشكل صحيح – وهذا يشمل إبقائها مخزنة بشكل جيد. إذا فشلت في الحفاظ على المنظمة ، فيمكنك التعامل مع كل شيء من الحلقات المفقودة أو الأقراط إلى سلاسل القلادة المتشابكة وسلاسل السوار. أثناء التسوق للحصول على حل جيد لتخزين المجوهرات ، قد تتفاجأ عندما تعلم أن IKEA لديها خيار محبوب من قبل مئات المستهلكين: إدراج درج Komplement ، أحد أفضل منظمي المجوهرات لمساحتك.
إن إدراج درج Komplement الذي تم التقليل منه من IKEA (30 دولارًا) بسيطًا ولكنه مصنوع للحفاظ على القطع المفضلة لديك منظمة بشكل جيد ويمكن الوصول إليها باستمرار. إنه مصنوع من مواد مصممة لتكون مفيدة لمجوهراتك ، بما في ذلك صينية قوية تصطف على ذلك مع الشعور السلس. هناك ستة أسرّة ممدودة يمكنها تخزين الساعات والقلائد والأساور. بالإضافة إلى ذلك ، هناك فتحات واسعة للاحتفاظ بمجموعة خاتمك ومرنك بشكل مريح – كل ما يوفر لك رؤية سهلة لما هو المكان. تجعل قياسات komplement من السهل أن تتناسب مع أي أدراج قد تكون متوفرة ، سواء كان ذلك درجًا للمجوهرات أو مجرد درج في منضدك أو خزانة الملابس.
المزيد عن kopment
يعد Komplement أحد منتجات Ikea المفضلة لتخزين المجوهرات ، حيث يبلغ متوسطه 4.7 نجوم من أكثر من 150 مراجعة. يتفق العملاء على أنه من الجيد المظهر ، وسهل الاستخدام ، والجودة العالية للسعر. يكتب أحد العملاء أنه يمكنك تخزين صينية واحدة فوق أخرى إذا كنت قصيرًا في المساحة. يقول آخر أن المواد وبناء الدرج هي ذات نوعية جيدة.
إذا وجدت أن علبة درج Komplement لا تناسب احتياجاتك تمامًا ، فهناك عدد من النماذج الأخرى في خط الإنتاج الذي قد يكون مفيدًا. بالنسبة للفرد الذي لديه مجموعة كبيرة من المراقبة أو النظارات الشمسية ، على سبيل المثال ، قد يعمل koppartment (30 دولارًا) بشكل جيد. يمكنك أيضًا إقران أي من صواني komplement مع بطانة الدرج (15 دولارًا) للمساعدة في منع الصواني من الانزلاق. إذا كان الحجم القياسي لا يناسب درجك المحدد ، فقد تم تصميم البطانة ليتم تقليصها حسب احتياجاتك الدقيقة. ربما لديك ببساطة الكثير من القطع. قد ترغب في استكشاف طرق لإرهاق المجوهرات لتحرير مساحة مفيدة. بدلاً من ذلك ، قد تكون قصيرًا على الأدراج أو مساحة الرف ، وفي هذه الحالة يمكنك إقران صينية Komplement مع صندوق مجوهرات DIY للحفاظ على تنظيم خزانة الخاص بك. مع القليل من الجهد ، يمكنك إحضار هذا المستوى الإضافي من الرفاهية والتنظيم إلى مجموعة المجوهرات الخاصة بك.