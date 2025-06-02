يحب المتسوقون Ikea منظم الدرج للحفاظ على المجوهرات أنيقًا تمامًا

يمكن أن تستغرق مجموعة المجوهرات وقتًا طويلاً ومجموعة كبيرة من النفقات التي يجب تنظيمها. بمجرد تراكم عدد من القطع التي تعشقها ، من المهم التأكد من أنك تهتم بها بشكل صحيح – وهذا يشمل إبقائها مخزنة بشكل جيد. إذا فشلت في الحفاظ على المنظمة ، فيمكنك التعامل مع كل شيء من الحلقات المفقودة أو الأقراط إلى سلاسل القلادة المتشابكة وسلاسل السوار. أثناء التسوق للحصول على حل جيد لتخزين المجوهرات ، قد تتفاجأ عندما تعلم أن IKEA لديها خيار محبوب من قبل مئات المستهلكين: إدراج درج Komplement ، أحد أفضل منظمي المجوهرات لمساحتك.

إن إدراج درج Komplement الذي تم التقليل منه من IKEA (30 دولارًا) بسيطًا ولكنه مصنوع للحفاظ على القطع المفضلة لديك منظمة بشكل جيد ويمكن الوصول إليها باستمرار. إنه مصنوع من مواد مصممة لتكون مفيدة لمجوهراتك ، بما في ذلك صينية قوية تصطف على ذلك مع الشعور السلس. هناك ستة أسرّة ممدودة يمكنها تخزين الساعات والقلائد والأساور. بالإضافة إلى ذلك ، هناك فتحات واسعة للاحتفاظ بمجموعة خاتمك ومرنك بشكل مريح – كل ما يوفر لك رؤية سهلة لما هو المكان. تجعل قياسات komplement من السهل أن تتناسب مع أي أدراج قد تكون متوفرة ، سواء كان ذلك درجًا للمجوهرات أو مجرد درج في منضدك أو خزانة الملابس.