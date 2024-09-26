يحتاج هجوم فريق نيويورك جيتس إلى إيجاد طرق لإشراك جاريت ويلسون بشكل أكبر

عندما دخلت وسائل الإعلام غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريق نيويورك جيتس قبل وقت قصير من ظهر يوم الأربعاء، كان جاريت ويلسون جالسًا في خزانته، ووجهه إلى الداخل، يشاهد فيلمًا عن فريق برونكوس.

يواجه لاعب خط الوسط في فريق نيويورك جيتس واحدة من أصعب المهام التي سيواجهها جانج جرين هذا الأسبوع، حيث سيتغلب على نجم خط الوسط في فريق برونكوس باتريك سورتين. وهذه هي المباراة الأخيرة في سلسلة من المباريات الصعبة التي سيخوضها ويلسون، الذي واجه مجموعة من أفضل لاعبي خط الوسط في الأسابيع القليلة الماضية. وقد ركز خصوم فريق نيويورك جيتس على إيقاف ويلسون.

وقال مدرب نيويورك جيتس روبرت صالح “إنهم يتحدوننا للذهاب إلى مكان آخر مع كرة القدم”.

في الأسبوع الماضي، فعل ذلك فريق نيويورك جيتس.

كان أداء ويلسون هادئًا أمام فريق باتريوتس وفقًا لمعاييره، حيث لم يستقبل سوى خمس تمريرات لمسافة 33 ياردة، على الرغم من أنه سجل أول هدف له هذا الموسم. لكن الاهتمام بويلسون فتح المجال للآخرين في الهجوم واستغل آرون رودجرز ذلك.

على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه هجوم فريق نيويورك جيتس أمام نيو إنجلاند، إلا أن فريق نيويورك جيتس يدرك أنه بحاجة إلى إشراك ويلسون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه. يعتبر ويلسون صانع الألعاب الأكثر ديناميكية في فريق نيويورك جيتس. وهو وبريس هول هما اللاعبان المفضلان، لكن فريق نيويورك جيتس لم يتمكن من الاستعانة بويلسون بالقدر الذي كان يرغب فيه في بداية هذا الموسم.

وقال رودجرز بعد مباراة الأسبوع الماضي: “كان تركيز جميع الدفاعات الثلاثة التي لعبنا ضدها منصبا على إبعاد جاريت”.

خلال الأسبوعين الماضيين، كان ويلسون يتابعه أفضل لاعبي خط الدفاع في كل فريق. فقد تبعه ليجاريوس سنيد في تينيسي وتبعه كريستيان جونزاليس الأسبوع الماضي في فريق باتريوتس.

ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع فريق برونكوس وسورتين، الذي ربما يكون أفضل لاعب في مركز الظهير الدفاعي في كرة القدم، هذا الأسبوع. ففي المباريات الثلاث الأولى لفريق دنفر، كان سورتين يراقب دي كيه ميتكالف من فريق سيهوكس، وجورج بيكينز من فريق ستيلرز، ومايك إيفانز من فريق بوكانيرز. وقد تمكن ميتكالف من اصطياد ثلاث كرات لمسافة 29 ياردة ضد سورتين. وتمكن بيكينز من اصطياد تمريرتين لمسافة 29 ياردة. وتمكن إيفانز من اصطياد كرة لمسافة 17 ياردة.

يقع العبء الآن على عاتق منسق الهجوم في فريق نيويورك جيتس ناثانيال هاكيت ورودجرز لإيجاد طريقة لإشراك ويلسون. ومن المرجح أن يضع فريق نيويورك جيتس ويلسون في مكانه بشكل أكبر ويستخدم الحركة قبل الالتحام لمحاولة تحريره.

وقال رودجرز “إنها عملية مستمرة، يجب أن تحاول وضعه في مواقف تجعله رقم 1 في التقدم، وهو ما يفعله كثيرًا، ثم تبدل المظهر. يتعين علينا القيام بالكثير من الأشياء لمنحه فرصة للتحرك. نود أن نمرر له الكرة مبكرًا، لكنها عملية مستمرة. يتعين عليه التحلي بالصبر وعلينا التحلي بالصبر. لا يمكننا إجباره. بات لاعب رائع، لكن جاريت كذلك أيضًا. ستكون مباراة جيدة مع هذين اللاعبين”.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ويلسون سورتين. لعب فريقا نيويورك جيتس وبرونكوس ضد بعضهما البعض في كل من موسمي ويلسون الأولين. في عام 2022، لم يسافر سورتين مع ويلسون، لكنه فعل ذلك العام الماضي ولم يقم ويلسون سوى بمسكة واحدة لمسافة 12 ياردة ضد الزاوية المغلقة. كان لديه ثلاث مسكات لمسافة 54 ياردة بشكل عام.

ورغم أن فريق نيويورك جيتس يستطيع أن يخطط لبعض الأمور لصالح ويلسون، فإن هذه فرصة له أيضاً لإثبات أنه من بين أفضل لاعبي الاستقبال في الدوري. ويحق لويلسون الحصول على عقد جديد بعد هذا الموسم، وسوف يكون هناك جدل حول مكانه بين أفضل لاعبي الاستقبال. وإذا كان يريد أن يتحدث عنه الجميع مع جامار تشيس وجاستن جيفيرسون، وأن يتقاضى أجراً مثلهما، فإنه يحتاج إلى تسجيل أرقام عندما يركز الخصم على إيقافه.

يعرف مايك ويليامز، لاعب الاستقبال الواسع في فريق نيويورك جيتس، كيف يكون اللاعب الذي يرغب الخصوم في إيقافه. وقد لعب هذا الدور مع فريق تشارجرز طوال معظم مسيرته المهنية.

قال ويليامز: “عندما تحتاج إلى الكثير من الاهتمام، فمن الواضح أنهم يحترمونك. قد يكون الأمر محبطًا إذا لم تتمكن من رؤية الكرة قادمة في طريقك. كان جاريت يحصل على فرصته لصنع اللعبات وقد نجح في ذلك”.

خلال ثلاث مباريات، تمكن ويلسون من التقاط 15 كرة لمسافة 150 ياردة. يبدو الأمر أشبه ببداية موسم يانكيز هذا عندما بدأ آرون جودج ببطء. يبدو القلق الذي أثاره مضحكًا الآن حيث يقترب جودج مرة أخرى من 60 ضربة منزلية.

سيبدأ ويلسون في ضرب قنابله الخاصة قريبًا. إنه جيد جدًا ولا ينبغي أن يتردد في القيام بذلك.