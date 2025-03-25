يحصل المدافع على الجزيرة آدم باكفيست على حجاب ثانٍ في الأمام

لم تنته تجربة آدم Boqvist في Adam Boqvist بعد.

حصل Defenseman على تسديدة أخرى في المقدمة يوم الاثنين مع Hudson Fasching بالمرض ، وأخذ موقع Fasching على الجانب الأيمن من السطر الثالث.

تركز Boqvist على الخط الرابع للعبة قبل أسبوعين في Anaheim عندما كان Kyle Maclean مريضًا.

ليس ذلك فحسب ، بل وضع Boqvist زوجًا من المساعدة حيث خسر سكان الجزيرة 4-3 أمام السترات الأزرق في تبادل لإطلاق النار.

قال المدرب باتريك روي: “بادئ ذي بدء ، كان الأمر مضحكًا لأنه أراد رؤية بعض المقاطع”. “لذلك أحب أن يهتم اللاعبون. إنهم يريدون أن يفعلوا ذلك جيدًا ، لا يهم (أين). أعتقد أنك تسير في امتداد ، مهما كان ما يمكنك فعله لمساعدة الفريق.

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مع كون Matt Martin المهاجم الإضافي الوحيد ، يبدو أن فريق التدريب يفضلون لعب Boqvist خارج المنصب ، لأنه يمكنه أيضًا المساهمة في لعب السلطة.

قال روي بعد ذلك. “ليس من السهل على الرجل-التدريب لمدة 10 دقائق ، هذا كل ما لديه. أعتقد أنه كان جيدًا حقًا.”

كان يوم الاثنين أول مباراة لـ Boqvist في التشكيلة منذ تعرضه لإصابة في الكتف في 11 مارس.

كما انطلق هو وألكساندر رومانوف بينهما ، وعلى الرغم من أنه ليس واضحًا من ماكلين ، و Boqvist ، و Romanov ، و Fasching ، اشتعلت كل المرض ، إلا أن سكان الجزيرة يتعاملون مع قدر غير عادي من المرض في الآونة الأخيرة.

استخدم روي سؤالاً غير ذي صلة يوم الاثنين بإثارة نقطة عن مقتل ركلة جزاء الجزيرة ، قائلاً إنه يزعجه لرؤية الناس يتجاهلون التحسن الدراماتيكي للوحدة منذ العام الجديد.

وقال: “هذا يزعجني عندما يقول الناس أن PK لدينا تمتص. PK ​​لدينا لا تمتص”. “منذ 1 يناير ، نحن مثل الثامن في الدوري في القتل في ركلة جزاء بنسبة 81 في المئة. واحد وثمانون في المئة جيد جدا.”

“نعم ، لقد بدأنا بداية صعبة على PK ، سأعترف بذلك ، ولكن منذ 1 يناير ، فإن PK هو أفضل 1 في NHL ، لذلك يجب أن نتوقف عن القول ،” عندما تنظر إلى الإحصاءات (الطويلة) ، فإن سكان الجزيرة في قاع الدوري “-لا. نحن لسنا في قاع الدوري. نحن في قمة الدوريين الذين كنا نقتل العقل”.