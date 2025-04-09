يحصل Braves على Rafael Montero في التجارة مع Astros لتعزيز الثيران

رافائيل مونتيرو في الانتقال إلى أتلانتا.

تم شحن الاعتبارات اليمنى والاعتبارات النقدية إلى Braves من أجل Astros في مقابل أن يتم تسمية اللاعب لاحقًا ، مما أدى إلى إخراج عقد متضخم من كشوف المرتبات في هيوستن.

قبل التجارة ، كان مونتيرو قد وضع أربعة أدوار مع 4.50 عصر وخمس تمريرات في عام 2025.

مونتيرو ، 34 عامًا ، في السنة الأخيرة من عقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 34.5 مليون دولار وقعه مع هيوستن خلال عام 2022 خارج الموسم.

قام The Hurler ، الذي كان مع هيوستن لمدة خمس سنوات ، بتقديم 4.92 عصرًا عبر 109 ⅔ أدوار منذ توقيع الصفقة.

تم تعيينه للمهمة في أغسطس من الموسم الماضي واختار قبول مهمته في Triple-A Sugar Land.

كان مونتيرو جزءًا مهمًا من فريق Astros لعام 2022 الحائز على فوزه في العالم ويمتلك 2.51 عصرًا مع 18 تمرينًا و 0.13 من المعارضين في المتوسط ​​في 15 مباراة بعد الموسم خلال فترة وجوده في هيوستن.

ومع ذلك ، فقد تحولت الأمور بوضوح في الاتجاه الآخر إلى درجة أن أستروس كان يتطلع إلى التخلص منه خلال هذا الموسم الماضي ، لكن لم يتمكن من العثور على أي محتجز للمساعد ، حسبما ذكرت The Athletic.

تم استدعاء بينيت سوسا ، وهو إبريق أعسر ، من Triple-A لأخذ بقعة Montero في القائمة النشطة.

سيكون فريق Braves هو فريق Montero الخامس في مسيرته الرئيسية في الدوري بعد أن بدأ الأمور مع Mets.

تم توقيع Montero من قبل Amazin كوكيل حرة دولية في عام 2011 وقدم لأول مرة في الدوري الكبير في 14 مايو 2014 ، ضد يانكيز.

قضى أجزاء من أربعة مواسم مع Mets ، حيث كان لديه 5.38 عصر و 189 تمرين.