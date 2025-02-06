يحظر NCAA رسميًا الرياضيين العابرين من الرياضة النسائية بعد يوم فقط بعد أمر ترامب.

لقد غيرت NCAA رسميًا سياسات أهلية الجنسين الخاصة بها لحظر جميع الذكور البيولوجية من رياضات النساء بعد يوم واحد من توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي لمعالجة هذه القضية.

أعلنت الهيئة الحاكمة للرياضات الجامعية بعد ظهر يوم الخميس سياسة المشاركة الجديدة للطلاب الرياضيين المتحولين جنسياً.

تقول السياسة الجديدة: “قد لا يتنافس طالب رياضي مخصص عند الولادة على فريق نسائي”.

لا تزال السياسة الجديدة تسمح للإناث البيولوجية بالتنافس على فرق الرجال.

سمحت السياسة السابقة ، التي كانت موجودة في عام 2010 ، للذكور البيولوجية بالتنافس في فئة المرأة بعد خضوعها لعلاج قمع هرمون تستوستيرون على الأقل.

وقع ترامب على الأمر التنفيذي “لا رجال في الرياضة النسائية” في الغرفة الشرقية في البيت الأبيض في واشنطن ، دي.

استجاب رئيس NCAA Charlie Baker للأمر التنفيذي في بيان في وقت لاحق يوم الأربعاء ، قائلاً إنه قدم “معيارًا وطنيًا واضحًا” ، وأن مجلس محافظي NCAA سيراجعها واتخاذ خطوات لمحاذاة سياسة المنظمة في الأيام المقبلة.

وقال البيان: “إن NCAA هي منظمة تتكون من 1100 كلية وجامعة في جميع الولايات الخمسين التي تسجل مجتمعة أكثر من 530،000 طالب رياضي”. “نحن نعتقد اعتقادا راسخا أن معايير الأهلية الواضحة والمتسقة والموحدة من شأنها أن تخدم بشكل أفضل الطلاب الرياضيين اليوم بدلاً من خليط من قوانين الدولة المتضاربة وقرارات المحكمة. تحقيقًا لهذه الغاية ، يوفر أمر الرئيس ترامب معيارًا وطنيًا واضحًا.

“يقوم مجلس المحافظين NCAA بمراجعة الأمر التنفيذي وسيتخذ الخطوات اللازمة لمحاذاة سياسة NCAA في الأيام المقبلة ، مع مراعاة المزيد من التوجيه من الإدارة. ستواصل الجمعية المساعدة في تعزيز بيئات الترحيب في الجامعات لجميع الطلاب الرياضيين. نحن على استعداد لمساعدة المدارس أثناء بحثهم عن طرق لدعم أي طالب رياضي يتأثر بالتغييرات في السياسة. “

تناول بيكر سابقًا مخاوف بشأن قضية الاضطرار إلى مشاركة الفرق وقاعات الخزانات مع الرياضيين العابرين خلال جلسة استماع لجنة القضاء في مجلس الشيوخ في ديسمبر. هناك ، أصر بيكر على أن الرياضيات لديها خيار العثور على أماكن إقامة أخرى إذا كانت غير مريحة للمشاركة مع المحتالين وأن سياسات NCAA التي تسمح للرياضيين المتحولين بالتنافس ضد النساء تستند إلى المعايير الفيدرالية.

أسفرت السياسة السابقة عن دعاوى قضائية متعددة ضد NCAA ومدارسها الأعضاء. تقود سباح NCAA السابق والناشط الحالي المحافظ Riley Gaines حاليًا دعوى قضائية بشأن تجربتها في الاضطرار إلى التنافس مع غرفة خلع الملابس ومشاركتها مع سباح Trans Lia Thomas في بطولة 2022 الوطنية. وانضم إليها العديد من الرياضيات الأخريات اللائي تأثرن أيضًا بالإدراج العابر.

تم رفع دعوى قضائية أخرى مساء الثلاثاء ، عندما تقدم ثلاثة من زملائه في توماس السابقين في فريق توماس مع تجاربهم الخاصة في الاضطرار إلى مشاركة فريق وخزانة مع توماس ويزعم أنهم يزعمون من قبل مسؤولي الجامعات وأيديولوجية التغذية المؤيدة لترانس.

أطلقت وزارة التعليم في ترامب (DOE) أيضًا تحقيقًا في انتهاكات البطاقة التاسعة المحتملة التي حدثت في Upenn حول وضع توماس ، وجامعة ولاية سان خوسيه وفي جمعية ماساتشوستس للرياضة (MIAA) لحوادث منفصلة.

في سان خوسيه ستيت ، لعب بلير فليمنج لاعب كرة الطائرة المتحولين جنسياً ثلاثة مواسم في فريق النساء من 2022-24 ، كواحد من أفضل الضاربين في Mountain West ، حيث قاد الفريق في Kills. ومع ذلك ، على عكس تعامل Upenn مع توماس ، زُعم أن مسؤولي SJSU حجبوا الحقيقة حول جنس ولادات فليمنج من اللاعبين الآخرين في الفريق ، وفقًا لدعوى قضائية مقدمة من 11 لاعبًا في كرة الطائرة ماونتن ويست ومدرب سابق في SJSU.

بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم المحتروف الضوئية بمراجعة سياسات المشاركة الرياضية بنشاط في عدد من المدارس لتقييم محاذاةها مع حماية العنوان التاسع للرياضيات الإناث.

في الأسبوع الماضي ، أبلغت وزارة الطاقة المدارس K-12 ومؤسسات التعليم العالي بالعودة لفرض حماية العنوان التاسع على أساس الجنس البيولوجي.

وجد استطلاع حديث في صحيفة نيويورك تايمز/إيبسوس أن الغالبية العظمى من الأميركيين ، بما في ذلك غالبية الديمقراطيين ، لا يعتقدون أنه ينبغي السماح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمنافسة في رياضات النساء. من بين 2،128 شخصًا شملهم الاستطلاع ، قال 79 ٪ من الذكور البيولوجية الذين يعرفون كنساء لا يُسمح لهم بالمشاركة في رياضات النساء.

من بين 1025 شخصًا تعرفوا على ديمقراطيين أو ديمقراطيين يميلون ، قال 67 ٪ إنه لا ينبغي السماح للرياضيين المتحولين جنسياً بالمنافسة مع النساء.