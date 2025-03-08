يخبر بيت ألونسو المنشور بأنه ليس لديه “ندم” بشأن ميتس عقد ساغا

رياضة
يخبر بيت ألونسو المنشور بأنه ليس لديه "ندم" بشأن ميتس عقد ساغا

ويست بالم بيتش ، فلوريدا-بعد ضرب كرات البيسبول من المبنى الأصفر الشاحب إلى ما وراء جدار الميدان الأيسر هنا في ملعب Palm Beaches ، يصطدم بيت ألونسو بقبضات خلف القفص الضار مع صديقه منذ فترة طويلة جيف ماكنيل ، يحييه بحرارة Steve و Alex Cohen ، ثم يسلمون بسعادة غلافه المحاضر إلى مروحة صغيرة.

ألونسو مرتاح ، على الحدود مع البولينت. إذا كان أي شخص يتوقع الندم ، أو حتى الندم ، بعد فصل الشتاء الطويل الشاق ، يكون لديه الرجل الخطأ. إذا كان أي شخص يرغب في الحصول على عرض 158 مليون دولار ، الذي تلقاه من نظام Mets السابق في صيف عام 2023 ، هذا ليس هو.

“ليس لدي أي ندم” ، قال ألونسو لصحيفة بوست. “بصراحة ، مع كيف تم تشغيل كل شيء ، ليس لدي أي ندم ، وهو أمر يحرر بصراحة. لن أغير شيئًا “.

إنه يشدد على الإيجابية ، ويجد الكثير ، حتى بعد فصل الشتاء الذي لم يتخيل بالضرورة. حصل على 30 مليون دولار لمدة 2025 ، مما سمح له بدفع سوق الأساس الأول الراكد إلى الأمام. حصل أيضًا على الإلغاء المرغوب بعد عام 2025 في صفقة بقيمة 54 مليون دولار ، وتسبب الجمع بين راتب السنة الأولى والخيار في العودة إلى Mets فوق جايز الأزرق ، وهو البديل الأكثر واقعية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية