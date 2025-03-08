يخبر بيت ألونسو المنشور بأنه ليس لديه “ندم” بشأن ميتس عقد ساغا

ويست بالم بيتش ، فلوريدا-بعد ضرب كرات البيسبول من المبنى الأصفر الشاحب إلى ما وراء جدار الميدان الأيسر هنا في ملعب Palm Beaches ، يصطدم بيت ألونسو بقبضات خلف القفص الضار مع صديقه منذ فترة طويلة جيف ماكنيل ، يحييه بحرارة Steve و Alex Cohen ، ثم يسلمون بسعادة غلافه المحاضر إلى مروحة صغيرة.

ألونسو مرتاح ، على الحدود مع البولينت. إذا كان أي شخص يتوقع الندم ، أو حتى الندم ، بعد فصل الشتاء الطويل الشاق ، يكون لديه الرجل الخطأ. إذا كان أي شخص يرغب في الحصول على عرض 158 مليون دولار ، الذي تلقاه من نظام Mets السابق في صيف عام 2023 ، هذا ليس هو.

“ليس لدي أي ندم” ، قال ألونسو لصحيفة بوست. “بصراحة ، مع كيف تم تشغيل كل شيء ، ليس لدي أي ندم ، وهو أمر يحرر بصراحة. لن أغير شيئًا “.

إنه يشدد على الإيجابية ، ويجد الكثير ، حتى بعد فصل الشتاء الذي لم يتخيل بالضرورة. حصل على 30 مليون دولار لمدة 2025 ، مما سمح له بدفع سوق الأساس الأول الراكد إلى الأمام. حصل أيضًا على الإلغاء المرغوب بعد عام 2025 في صفقة بقيمة 54 مليون دولار ، وتسبب الجمع بين راتب السنة الأولى والخيار في العودة إلى Mets فوق جايز الأزرق ، وهو البديل الأكثر واقعية.