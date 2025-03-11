يختار QB المهور على الفايكنج في وكالة NFL الحرة

لم يكن لديه بالضبط مخاطر “القرار” ليبرون جيمس ، لكن دانييل جونز قد قرره.

اختار لاعب الوسط السابق العمالقة المهور على الفايكنج في وكالة اتحاد كرة القدم الأميركي المجاني ، حيث حصل على عقد لمدة عام واحد بقيمة 14 مليون دولار ، وفقًا لـ ESPN.

سوف يتحدى أنتوني ريتشاردسون لوظيفة البدء في إنديانابوليس.

بعد طلب إطلاق سراحه من العمالقة ومستحوذ عليهم في العام الماضي ، وقع جونز مع الفايكنج وقضى بقية العام في ولاية مينيسوتا ، على الرغم من أنه لم ير أي إجراء في اللعبة.

سمح فريق Vikings Sam Darnold ، الذي تمتع بنهضة مهنية العام الماضي بصفته لاعب الوسط في مينيسوتا ، في السوق المفتوحة ، ثم وقع مع Seahawks في صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 100.5 مليون دولار ، وفقًا لتقارير متعددة.

لدى Vikings بالفعل JJ McCarthy ، الذين صاغوا مع اختيار رقم 10 في العام الماضي ، في القائمة في قورتربك.

خضع لعمليات جراحية منفصلة للركبة وفقدت كل موسم الماضي ، ويمكن أن يمنح إعادة تأهيله وعدم اليقين جونز فرصة للمعركة من أجل بداية بداية.

ولديه المهور بالفعل ريتشاردسون ، الذي صاغوا مع اختيار رقم 4 في عام 2023 ، في القائمة في قورتربك.

لكنه ناضل بقوة خلال موسمين في اتحاد كرة القدم الأميركي ، مع نسبة الانتهاء المتوقية 50.6 ، 11 إجمالي لمس أرض و 13 اعتراض بينما في عداد المفقودين أيضًا وقتًا كبيرًا للإصابات.

كما قام المهور بتقديمه العام الماضي ، وظهرت تقارير متعددة عن المدربين وزملاء الفريق الذين يشككون في قيادته وتركيزه.

يمكن أن توفر صراعات ريتشاردسون جونز فرصة للفوز بوظيفة بداية هناك أيضًا.

أمضى جونز خمسة مواسم زائدة مع العمالقة ، مسجلة 64.1 نسبة الانتهاء ، 70 إجمالي الهبوط و 47 اعتراض.