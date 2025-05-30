يختار WNBA Friday ، احتمالات ، أفضل الرهانات

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حتما ، يعد التكيف مع الإصابات لعبة تخمين للمراهنات الرياضية. عندما يكون هذا اللاعب الرياضي هو اللاعب الأكثر قيمة في الرياضة ، فإن تباين الآراء أوسع.

صانعي المروج يكرهون الإصابات.

إنهم يفضلون الفرق لمواجهة بعضها البعض بكامل قوتها لأن تصنيفات الطاقة التي تحسب انتشار النقطة دقيقة تمامًا.

ذلك لأن تصنيفات الطاقة هذه يتم تحديدها من الإحصائيات باستخدام حجم عينة كبير من الألعاب.

ومع ذلك ، عندما يفتقد اللاعب الرئيسي لعبة ما ، يفتقر سوق الرهان إلى مجموعة كاملة من البيانات لتمثيل الفريق القصير بدقة.

فقدت حمى إنديانا أول مباراة لها في اللعب دون النجم Caitlin Clark ، الذي خرج لمدة أسبوعين على الأقل بسبب إصابة رباعية.

يوم الجمعة ، يستضيفون ما يبدو أنه أسوأ فريق في الدوري في كونيتيكت صن كـ 10.5 نقطة.

أعتقد أن هذا مكان جيد لدعم إندي ، والذي يحتاج تمامًا إلى الفوز لتجنب السقوط بعيدًا عن الترتيب أثناء غياب كلارك. هذه هي في الأساس لعبة يجب فوزها ، كل الأشياء التي تم النظر فيها.

Connecticut هي 0-5 ولديها قوة نيران هجومية محدودة ، حيث بلغ متوسطها 71.8 PPG في الدوري.

مركز المخضرم تينا تشارلز هي أفضل هداف ولكن في سن 36 عامًا ، تتمتع بكفاءة غير متناسقة. على سبيل المثال ، فهي مجمعة 7 مقابل 26 في مباراتيها على الطريق وكانت تحرسها مراكز دفاعية صلبة.

سوف تدافع عنها الحمى بقوة مماثلة في علياه بوسطن.

سلاح Sun الآخر هو Marina Mabrey ، لكن Sharpshooter تواجه صعوبة في العثور على إيقاعها هذا الموسم ، ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أنها نقطة محورية أكبر في المعارضة.

وضع مابري أيضا غير مؤكد للعبة.

وفي الوقت نفسه ، تحولت الحمى إلى سيدني كولسون عند حارس نقطة ليحل محل كلارك في تشكيلة البداية. لقد بدأوا بقوة ولكن الجريمة تفتقر إلى السيولة بشكل مفهوم ولم يطلقوا سوى 39.7 ٪ من الحقل. أتوقع أداء أفضل لأنهم كان لديهم يوم آخر من التدريب.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

إنديانا مغطاة بشكل جيد مع ستيفاني وايت ولديها العديد من النجوم في بوسطن وكيلسي ميتشل وديوانا بونر.

هناك الكثير من القوة النارية ، حتى بدون كلارك ، ويجب أن يلعب الفريق يائسة للفوز.

لدي سجل 45-38-1 ATS في هذا القسم الرياضي.

مسرحيتي القادمة هي الحمى -11 ضد الشمس (-110 ، كتاب قيصر رياضي).

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Doug Kezirian هو مساهم في نيويورك بوست ولديه أكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة ، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل للمراهنة. يتمتع دوغ بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة ، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل للمراهنة. إنه أيضًا الشخصية النادرة التي وثقت نجاحًا-المركز الرابع عشر في عام 2023 مليون مليون و Las Vegas SuperContest (37 ألف دولار) ، واثنان من أفضل 10 في عام 2022 في وليام هيل كلية كرة القدم (58 ألف دولار) وأحصل أيضًا على عناوين الصحف بفوزه 297 ألف دولار على مسودة 2021 من اتحاد كرة القدم الأميركي.