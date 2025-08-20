يختار Wrexham’s Soccer Long Island لمعسكر الشباب الأمريكي الأول

الأطفال يحصلون على ركلة من هذا.

تدير Wrexham AFC ، فريق كرة القدم الويلزية مشهورًا من قبل مالكي المشاهير ريان رينولدز وروب ماك ، أول معسكر للشباب على الإطلاق في الولايات المتحدة-واختارت لونغ آيلاند لكرة القدم في ماسابيكوا.

وقال جوش إيفانز ، مسؤول البرامج في Wrexham منذ فترة طويلة ، للموهبة المحلية في بيرنز بارك في مقاطعة ناسو: “يمكنك أن ترى بوضوح أن لديهم بالفعل بعض التدريب – ومن الرائع رؤية قدرتهم”.

ساعد نادي Massapequa Soccer Club و Long Island Junior Soccer League في تسجيل الفريق العالمي للمخيم الخاص ، والذي يضم بعضًا من أفضل مدربي Wrexham ، مثل النجم السابق Ben Tozer.

وقال جون فيتزجيرالد ، المدير الرياضي في دوري كرة القدم في لونغ آيلاند لدوري كرة القدم: “إنه يوضح أيضًا هؤلاء اللاعبين ،” مهلا ، هذا قد يكون أنا “.

قالت جريس روبسون ، العاشرة من عمرها ، التي تحب مستندات الفريق “مرحبًا بك في Wrexham” ، إن أحلامها أصبحت أكبر بعد رؤية أبطالها وتعلمها عن قرب شخصياً.

قالت عن المخيم: “كنت متحمسًا للغاية ، ولم أستطع النوم في الليلة السابقة”. “وأنا أسمع لهجاتهم وأشياء من هذا القبيل – اعتقدت أن ذلك كان مضحكا.”

يلعب إيفانز من خلال تعليم الأطفال بعض العموميات الويلزية ، مثل كيفية ترجمة “Bore DA” إلى صباح الخير.

وقال “أوه ، إنهم يحبونها” ، مضيفًا أن الموظفين قد تم الاعتراف بهم من قبل المشجعين في كل مكان منذ أن هبطت رحلتهم في كوينز.

نصب في

كان الحصول على Wrexham Stateside هو عمل سحر من Paul Bigilin ، مخرج Massapequa Soccer Club ، إلى جانب فيتزجيرالد ومدينة كرة القدم جيم كيلميد ، شقيق مضيف فوكس نيوز براين.

لقد تواصلوا مع تيري بارتون ، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير كرة القدم ومقره المملكة المتحدة ، The Coaching Manual ، الذي كان له علاقات مع أولياء أولياء في Wrexham.

وقال بيغيلين ، الذي كان ابنه نيك مدربًا في فريق الرجال في جامعة لونغ آيلاند: “إنهم يعلمون أن لدينا تاريخًا طويلًا في كرة القدم والمرحلة المحلية والوطنية في Massapequa”.

بصرف النظر عن المرح والألعاب للأطفال ، يجلب كل يوم موضوعًا مختلفًا من أساسيات كرة القدم.

فيتزجيرالد ، وهو المدرب الرئيسي لنادي كرة القدم الأمريكي في لونغ آيلاند ، الملقب وأضاف القتال Tomcats أنه قد يقوم بتقييم قائمة المستقبل في هذه الأيام القليلة المقبلة.

“غالبية فريقنا محلي” ، أشار من مجموعة دوري كرة القدم الوطنية الوطنية.

وقال فيتزجيرالد إن أحداث مثل هذا ، بالإضافة إلى التدريب الممتاز ، يمكن أن تكون محورية في رؤية تنمية نجم الطفل للمهن المستقبلية في الجزيرة – أو ربما في مرحلة أكبر عبر البركة في يوم ما.

وقال “لهذا السبب وكيف يبقى اللاعبون في اللعبة”.

وقال كيلميد – الذي لعب كطفل في ماسابيكوا وبعد ذلك لجامعة هوفسترا القريبة وأصبح الآن المدير العام لشركة SC الأمريكية Wrexham – إن المخيم يواصل وضع المنطقة على خريطة كرة القدم.

وقال: “تعكس هذه المبادرة إحدى القيم الأساسية لـ” تومكاتس ” – مما يجعل لونغ آيلاند ومنطقة مترو نيويورك مركزًا حقيقيًا لتنمية كرة القدم الأمريكية وتميزه”.