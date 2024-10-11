يختتم جيانكارلو ستانتون لاعب يانكيز سلسلة ALDS القوية بأناقة

كانساس سيتي، ميزوري – بضع مباريات فاصلة أخرى مثل هذه ولن يتمكن أحد من تقديم شكوى بشأن عقد جيانكارلو ستانتون – أو إدارته الأساسية.

كان ستانتون خارجًا لمزيد من التدريبات المبكرة على الضرب يوم الخميس بعد أن ضرب هوميروس الضوء الأخضر في اللعبة 3.

وبينما لم يتعمق ستانتون مرة أخرى في الفاصلة، بفوزه 3-1 على كانساس سيتي، قدم فريق DH مرة أخرى.

بفارق شوط واحد، انطلق ستانتون من قمة الثانية بفارق 110 ميل في الساعة أسفل خط المجال الأيمن.

لقد تقطعت به السبل في المركز الثاني عندما نفث جاز تشيشولم جونيور ، واصطف أنتوني فولبي إلى اليمين وتأريض Alex Verdugo في المركز الأول.

لكن ستانتون كان قادرًا على تعزيز تقدم يانكيز في المركز السادس.

لقد تبع تقدم آرون جادج المزدوج – حيث أظهر أفضل ضارب لفريق يانكيز أول شرارة له في فترة ما بعد الموسم على اللوحة – مع مفردة تبلغ سرعتها 116 ميلاً في الساعة في المنتصف من خلال أرض مسحوبة بعد أن انتقل القاضي إلى المركز الثالث في ملعب أوستن ويلز. .

اتبع تغطية The Post لليانكيز في فترة ما بعد الموسم:

لقد أعطت يانكيز تقدمًا بثلاثة أشواط مع جيريت كول على التل.

كان لستانتون أيضًا بصمات أصابعه في جميع أنحاء فوز يانكيز في المباراة 3، عندما تلقى ثلاث ضربات وأذهل زملائه بأول قاعدة مسروقة له منذ عام 2020.

لم يكن هناك سرقة basepath كل يوم خميس.

يتضمن نجاحه في أكتوبر دخوله يوم الخميس متخلفًا عن بيب روث فقط عندما يتعلق الأمر بتكرار اللعب على أرضه بين اللاعبين الذين لديهم ما لا يقل عن 100 مباراة فاصلة في الخفافيش، مع 12 لاعبًا في 109 مضربًا لهوميروس كل 9.08 AB، بينما كان معدل روث 8.60 .

والأهم من ذلك، أن فريق يانكيز هو 24-4 عندما يكون ستانتون هوميرز هذا الموسم – بما في ذلك التصفيات.

ومع الجري بعلاوة، حصل ستانتون على RBIs في ثلاث مباريات متتالية.

الغريب أن ستانتون تمت إزالته من المباراة لصالح عداء القرص Duke Ellis بعد أن مشى عمدًا مع خروج اثنين في المركز الثامن.

تم إيقاف تشيشولم لإنهاء الشوط وانتهت ليلة ستانتون.

اعتنى فريق Yankees Bullpen بالجولتين الأخيرتين ولم يحتاجوا إلى مضرب Stanton لبقية الطريق.