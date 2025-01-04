يخرج جالين سوجز من Magic على كرسي متحرك بسبب إصابة مؤلمة

رياضة
يخرج جالين سوجز من Magic على كرسي متحرك بسبب إصابة مؤلمة

يستمر حظ الإصابة السيئ في غزو موسم 2024-25 للسحر.

أضف جالين سوجز إلى القائمة.

عانى سوغز مما بدا أنها إصابة غير متصلة – والتي وصفها الفريق لاحقًا بتشنجات الظهر – في فوز يوم الجمعة 106-97 على رابتورز، مما تطلب منه المغادرة على كرسي متحرك قبل أكثر من ثلاث دقائق من نهاية الربع الثاني.

كان Suggs، وهو مدافع محيطي عالمي، يحاول اللعب في ممرات التمرير وتسجيل السرقة لكنه سقط مفضلاً مؤخرته السفلية.

كان The Magic بالفعل بدون باولو بانشيرو وفرانز واجنر (إصابات مائلة)، بينما غاب مو فاجنر عن الموسم في ديسمبر بعد أن أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

حقق سوغز، وهو الآن في عامه الرابع، قفزة أخرى للسحر بعد توقيعه على تمديد لمدة خمس سنوات بقيمة 150 مليون دولار في أكتوبر.

جاء Suggs إلى يوم الجمعة بمتوسط ​​​​16.8 نقطة في المباراة الواحدة وهو أفضل مستوى في مسيرته.

وانتهى برصيد ست نقاط في 13 دقيقة قبل الإصابة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية