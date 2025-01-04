يخرج جالين سوجز من Magic على كرسي متحرك بسبب إصابة مؤلمة

يستمر حظ الإصابة السيئ في غزو موسم 2024-25 للسحر.

أضف جالين سوجز إلى القائمة.

عانى سوغز مما بدا أنها إصابة غير متصلة – والتي وصفها الفريق لاحقًا بتشنجات الظهر – في فوز يوم الجمعة 106-97 على رابتورز، مما تطلب منه المغادرة على كرسي متحرك قبل أكثر من ثلاث دقائق من نهاية الربع الثاني.

كان Suggs، وهو مدافع محيطي عالمي، يحاول اللعب في ممرات التمرير وتسجيل السرقة لكنه سقط مفضلاً مؤخرته السفلية.

كان The Magic بالفعل بدون باولو بانشيرو وفرانز واجنر (إصابات مائلة)، بينما غاب مو فاجنر عن الموسم في ديسمبر بعد أن أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

حقق سوغز، وهو الآن في عامه الرابع، قفزة أخرى للسحر بعد توقيعه على تمديد لمدة خمس سنوات بقيمة 150 مليون دولار في أكتوبر.

جاء Suggs إلى يوم الجمعة بمتوسط ​​​​16.8 نقطة في المباراة الواحدة وهو أفضل مستوى في مسيرته.

وانتهى برصيد ست نقاط في 13 دقيقة قبل الإصابة.