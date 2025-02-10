يخطط ترامب لرفع الضرائب على أصحاب الفرق الرياضية بقيمة 869 مليار دولار

تطفو إدارة ترامب خطة لإنهاء المزايا الضريبية الخاصة لأصحاب الرياضة الملياردير – الذين لديهم قيمة صافية جماعية تبلغ حوالي 1 تريليون دولار.

أعلنت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الخميس أن ترامب يعتزم القضاء على “جميع الإعفاءات الضريبية الخاصة لأصحاب الفرق الرياضية الملياردير”.

على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة تظل غير واضحة ، إلا أن الاقتراح قد يجعل من الصعب على المالكين الاستفادة من شطب الضرائب المربحة التي أدت إلى استثماراتهم منذ فترة طويلة.

سعى المنشور إلى تعليق من البيت الأبيض.

بالنسبة إلى Mega Wrich ، كان امتلاك فريق رياضي منذ فترة طويلة هو الكأس النهائية ، وهي علامة على أنهم وصلوا إلى بطولات الدوري الرئيسية للثروة.

“أنت لا تشتري فريقًا رياضيًا وتأمل أن تصبح ثريًا ؛ وقال إريك نيميث ، الشريك الضريبي في شركة فارنوم للمحاماة ، لـ Bloomberg News: “أنت شخص ثري وتشتري فريقًا رياضيًا”.

“إنه نادي النخبة.”

واحدة من أهم المزايا الضريبية لأصحاب الفريق هي القدرة على انخفاض استثماراتهم على مدار 15 عامًا.

في حين أن عمليات الاستهلاك شائعة في العديد من الصناعات – مثل التصنيع ، حيث تكتب الشركات قيمة معدات المصنع – فإن الامتيازات الرياضية لها ميزة غير عادية.

يمكن للمالكين كتابة الأصول غير الملموسة مثل عقود التلفزيون وقوائم اللاعبين ، على الرغم من أن هذه الأصول تقدر في كثير من الأحيان.

من غير المرجح أن يضع اقتراح ترامب المالكين الحاليين على الدفاع.

نظرًا لأن الكونغرس سوف يكافح من أجل تطبيق التغييرات بأثر رجعي ، فمن غير المرجح أن تأخذ القائمة الحالية للمليارديرات الرياضية الملياردير نجاحًا كبيرًا.

ومع ذلك ، قد يضطر المشترين الجدد إلى إعادة التفكير في خطة لعبهم إذا تم كبح قدرتهم على شطب الاستثمارات.

اثنان وأربعون من بين 500 فرد في العالم يمتلكون فرق رياضية أمريكية ، وفقا لمؤشر بلومبرج المليارديرات.

معا ، يتباهون بشبكة صافية مجتمعة قدرها 869 مليار دولار ، مع بعض من أكبر الأسماء في الأعمال التجارية Courtside كأصحاب المصلحة الأغلبية.

يتصدر ستيف بالمر ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Microsoft ، صاحب NBA Los Angeles Clippers ، الحزمة التي تبلغ قيمتها الصافية 143.1 مليار دولار.

يعد وول مارت وريث ومالك دنفر برونكوس روب والتون ، ومليونير لاس فيغاس ساندز مريم أديلسون ، ومؤسس شركات الصواريخ دان جيلبرت ونيويورك ميتس ستيف كوهين ، صندوق التحوط تيتان الذي أسس أصول بوينت 72 ، من بين أغنى المالكين.

استراتيجية ترامب الضريبية ليست فقط عن الرياضة.

الرئيس السابق ، الذي التقى مع القادة الجمهوريين لأكثر من خمس ساعات يوم الخميس ، يضغط على القضاء على الضرائب على النصائح والعمل الإضافي والضمان الاجتماعي.

وقد اقترح أيضًا رفع الحد الأقصى البالغ 10،000 دولار على خصومات الولاية والمحلية ، واستهداف مديري صناديق التحوط من خلال إغلاق ثغرة الفائدة المحمولة وتحفيز المنتجات الأمريكية المصنوعة من الضرائب.

بينما لا يزال الجمهوريون في مجلس النواب يتجولون في التفاصيل ، يأمل ترامب في الحصول على تخفيضات ضريبية من خلال لجنة الميزانية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

يتضمن جزء كبير من خطة ترامب تخفيضات ضريبية تمويل من خلال زيادة التعريفة الجمركية على الواردات ، وهي استراتيجية رسمت ردود فعل مختلطة.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل إدارته على خفض الإنفاق التقديري في إطار وزارة الكفاءة الحكومية ، بقيادة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk.

كما أن عمليات الاستحواذ الفيدرالية للعمال الحكوميين والتوقف عن المساعدات الخارجية على الطاولة.